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Как выглядели офисы, оснащенные по последнему слову техники, в 70-х и 80-х годах

Как выглядели офисы, оснащенные по последнему слову техники, в 70-х и 80-х годах (29 фото)

Автор:
30 сентября 2021 12:37
Сообщество : Исторические факты
Метки: 1970-е   1980-е   как это было   офис   офисы   ретро   старая техника   
291
29
70-е годы 20 века были временем кардинальных изменений в офисной культуре, планировке и технологиях. Офисы стали более эргономичными, работники получили больше индивидуального пространства, и уже появились компьютеры, которые изменили всё - и рабочие процессы, и сам подход к работе. За последние полвека технологии очень круто шагнули вперед, и сегодня техника того времени выглядит анахронизмом. Тем интереснее ее рассматривать.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1970-е   1980-е   как это было   офис   офисы   ретро   старая техника   
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5  комментариев
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291
Kroshka 2 часа назад
На большинстве фото не офисы, а маш.залы.
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2k
Frank Borman 15 минут назад
И что характерно - ни одной загорелой фиизономии в оффисах. Видно, BLM тогда еще не началось.
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
Верхнее фото - если поставить туда кресло с буравчиком и рукомойник на стену, то один в один кабинет в нашей районной стоматологии
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