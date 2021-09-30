Как выглядели офисы, оснащенные по последнему слову техники, в 70-х и 80-х годах

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70-е годы 20 века были временем кардинальных изменений в офисной культуре, планировке и технологиях. Офисы стали более эргономичными, работники получили больше индивидуального пространства, и уже появились компьютеры, которые изменили всё - и рабочие процессы, и сам подход к работе. За последние полвека технологии очень круто шагнули вперед, и сегодня техника того времени выглядит анахронизмом. Тем интереснее ее рассматривать.
На этих фотографиях из серии Melbourne Harbour Trust из коллекции Public Record Office Victoria показаны некоторые офисные помещения и рабочая техника сотрудников компании Port of Melbourne Authority (PMA). Снимки сделаны в офисах на Маркет-стрит в 1970-х и 80-х годах и в Центре международной торговли в Мельбурне в 1983 году.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 1970-е 1980-е как это было офис офисы ретро старая техника
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