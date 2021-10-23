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Мужская мода из 70-х: пожалуйста, не возвращайся

Мужская мода из 70-х: пожалуйста, не возвращайся (40 фото)

Автор:
23 октября 2021 08:55
Сообщество : Жизнь
Метки: 1970-е   70-е   люди   мода   ретро   ретро фото   старые фото   стиль   
2004
40
У каждого десятилетия есть свои фишки в стиле. Что насчет 70-х? Основной тенденцией моды 70-х годов стала разноплановость - тогда популярными были самые разные направления, например, бохо, хиппи, этно, классика, диско, панк, унисекс.. Особенно непривычной выглядит сейчас мужская мода с обтягивающими клёшами, блестящими тканями и смешными ночными комбинезонами. Взглянем на некоторые примеры мужской моды 70-х.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1970-е   70-е   люди   мода   ретро   ретро фото   старые фото   стиль   
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18  комментариев
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3k
ых 2 часа назад
Ну конечно, сейчас-то куда элегантнее.
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14
Михайло Потапыч 3 секунды назад
Мода существует, чтобы на старых фотографиях выглядеть как идиот.
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275
Pi11igrim 16 минут назад
Это не наши !!!
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22k
Ваня 24 минуты назад
у каждого времени свои бзики...
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55k
parallax Полчаса назад
Нейлоновые рубашки стопудово не вернутся. Кто хоть раз носил, знает почему.
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63k
Доктор Джонс Полчаса назад
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3k
Сергей 36 минут назад
Все картинки из западных журналов. Советские люди в 70-е прошлого века практически не видели этого ни вживую, ни этих журналов, за очень, очень редким исключением. Так что, никто не ностальгирует, и нам абсолютно пофиг вернется к ним эта мода или нет.
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1k
Сергей 45 минут назад
если сравнить с нынешними хомячками, чуваки на картинках - образец мужественности и маскулинности
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121
KVadik 47 минут назад
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233
Италия Воробьёва 50 минут назад
В клеточку все норм
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14k
Alex 50 минут назад
не подсказывайте им!!!
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8k
Sapsan 54 минуты назад
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7k
Позитив 55 минут назад
а она назло автору вернется)))
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6k
Bjornsson Час назад
а труханы с майками, чем не угодили?
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2k
Александр Касаткин Час назад
когда уже запомнят все вокруг, что между МОДОЙ и СТИЛЕМ нет ничего общего!!!
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28k
LEPA Час назад
Гей парад какой то,за редким исключением.

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13k
Андрей Ватрушкин Час назад
Что есть в модном каталоге, на улице будут носить редкие отщепенцы. Большинство придерживается консервативной моде.
Автор, видимо, вращается в кругах, где современная мода близка, а мода 70-х им, бррр - не нравится.
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