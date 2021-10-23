Мужская мода из 70-х: пожалуйста, не возвращайся

2004
40
У каждого десятилетия есть свои фишки в стиле. Что насчет 70-х? Основной тенденцией моды 70-х годов стала разноплановость - тогда популярными были самые разные направления, например, бохо, хиппи, этно, классика, диско, панк, унисекс.. Особенно непривычной выглядит сейчас мужская мода с обтягивающими клёшами, блестящими тканями и смешными ночными комбинезонами. Взглянем на некоторые примеры мужской моды 70-х.
В 70-х, по крайней мере американцы, не стеснялись носить смелые и дерзкие наряды. В моде были яркие цвета и узоры, суженный сверху и свободный снизу силуэт, необычные текстуры и ткани - атлас, замша и вельвет. Самые популярные предметы одежды десятилетия - клёши, туфли на платформе, жилеты, рубашки с длинными воротниками, обтягивающие футболки, свитера с высоким воротом, пижамы-комбинезоны.
Глядя на некоторые примеры мужской моды 70-х, многие сходятся во мнении - как хорошо, что она не возвращается. Многие тенденции 70-х, кстати, стали культовыми на все времена, и дизайнеры до сих пор используют их для создания образов - но многие также оказались самыми нелепыми и неудачными.
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Клёши: писк моды 70-х и символ десятилетия
- Стиль 1910-х: ретро снимки с парижских скачек
- 45 фото, запечатлевших мужскую моду 1930-х годов
- 30 раскрашенных исторических фото, которые расскажут о событиях прошлого
- Красота - очень страшная сила: как выглядел салон Элены Рубинштейн в 1936 году
Метки: 1970-е 70-е люди мода ретро ретро фото старые фото стиль
30
Понравилось30
Новости партнёров
Автор, видимо, вращается в кругах, где современная мода близка, а мода 70-х им, бррр - не нравится.