Мужская мода из 70-х: пожалуйста, не возвращайся

Глядя на некоторые примеры мужской моды 70-х, многие сходятся во мнении - как хорошо, что она не возвращается. Многие тенденции 70-х, кстати, стали культовыми на все времена, и дизайнеры до сих пор используют их для создания образов - но многие также оказались самыми нелепыми и неудачными.