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Винтажные фотографии танцовщиц бурлеска и их изысканных костюмов, 1890 г

Винтажные фотографии танцовщиц бурлеска и их изысканных костюмов, 1890 г

Автор:
28 июня 2022 10:35
Сообщество : Исторические факты
Метки: бурлеск   бурлеск-шоу   девушки ретро фото   история   как это было   костюмы   красотки 19 века   ретро   ретрофото   танцовщицы   
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Бурлеск зародился в мюзик-холлах и водевилях девятнадцатого века. В начале двадцатого века он стал популярной смесью сатиры, перформанса и развлечений для взрослых. Слово происходит от итальянского burlesco, которое, в свою очередь, происходит от итальянского burla — шутка, насмешка или насмешка.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бурлеск   бурлеск-шоу   девушки ретро фото   история   как это было   костюмы   красотки 19 века   ретро   ретрофото   танцовщицы   
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4  комментария
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сеньор Леонсио 2 часа назад
Месье знает толк в развлечениях!
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86k
Феофан 4 минуты назад
Винтажные фотографии танцовщиц бурлеска и их изысканных костюмов, 1890 гПосмотреть
Винтажные фотографии танцовщиц бурлеска и их изысканных костюмов, 1890 г
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1k
КАКАнгел Час назад
страшные на морду и с толстыми бесформенными ляхами
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