Винтажные фотографии танцовщиц бурлеска и их изысканных костюмов, 1890 г

Популярное бурлеск-шоу в США с 1870-х по 1920-е годы представляло собой хриплый и непристойный стиль эстрадного театра. Форма, юмор и эстетические традиции американского бурлеска частично произошли от шоу менестрелей.



Жанр часто высмеивал устоявшиеся формы развлечения, такие как опера, шекспировская драма, мюзиклы и балет. Костюмы (или их отсутствие) всё больше сосредотачивались на формах одежды, которые считались неуместными для приличного общества.



К 1880-м годам бурлеск выработал некоторые неформальные правила для своего определения: диалоги с сексуальным подтекстом, танец, сюжетные линии и постановка; остроумный юмор с примесью каламбуров, но лишённый сложности; короткие номера или скетчи с минимальной связностью сюжета в шоу; и минималистичные костюмы исполнительниц.