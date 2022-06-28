Винтажные фотографии танцовщиц бурлеска и их изысканных костюмов, 1890 г

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Бурлеск зародился в мюзик-холлах и водевилях девятнадцатого века. В начале двадцатого века он стал популярной смесью сатиры, перформанса и развлечений для взрослых. Слово происходит от итальянского burlesco, которое, в свою очередь, происходит от итальянского burla — шутка, насмешка или насмешка.
Термин «бурлеск» означает литературное, драматическое или музыкальное произведение, предназначенное для того, чтобы вызвать смех путем карикатурного изображения серьёзных произведений или смехотворного обращения с их сюжетами. Это форма театрального развлечения с пародийным юмором, обычно состоящая из комических сценок, а иногда и припева или стриптиза.
В бурлеске исполнители часто создают сложные декорации с пышными красочными костюмами, соответствующей настроению музыкой и драматическим освещением. Он также может включать в себя новые действия, такие как выдувание огня или демонстрацию необычной гибкости, чтобы усилить воздействие выступлений.
В бурлеске исполнители часто создают сложные декорации с пышными красочными костюмами, соответствующей настроению музыкой и драматическим освещением. Он также может включать в себя новые действия, такие как выдувание огня или демонстрацию необычной гибкости, чтобы усилить воздействие выступлений.
Бурлеск переворачивает социальные нормы кувырком. Жанр традиционно включает в себя множество действий, таких как танцующие девушки, исполнители шансона, стендап-комики, артисты пантомимы и стриптиз, все сатирические и с дерзким оттенком.
Более позднее использование этого термина, особенно в Соединенных Штатах, относится к выступлениям в формате варьете. Они были популярны с 1860-х по 1940-е годы, часто в кабаре и клубах, а также в театрах, и представляли собой непристойные комедии и женский стриптиз.
Более позднее использование этого термина, особенно в Соединенных Штатах, относится к выступлениям в формате варьете. Они были популярны с 1860-х по 1940-е годы, часто в кабаре и клубах, а также в театрах, и представляли собой непристойные комедии и женский стриптиз.
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Жанр бурлеска зародился в 1840-х годах, в начале викторианской эпохи, во время культурных столкновений между социальными правилами устоявшейся аристократии и рабочего общества.
Возможно, из-за исторической социальной напряженности между высшими и низшими классами общества большая часть юмора и развлечений бурлеска была сосредоточена на низкопробных и непристойных предметах.
Однако в период своего расцвета бурлеск мало походил на более ранние литературные «бурлески», пародировавшие широко известные литературные, театральные или музыкальные произведения.
Возможно, из-за исторической социальной напряженности между высшими и низшими классами общества большая часть юмора и развлечений бурлеска была сосредоточена на низкопробных и непристойных предметах.
Однако в период своего расцвета бурлеск мало походил на более ранние литературные «бурлески», пародировавшие широко известные литературные, театральные или музыкальные произведения.
Популярное бурлеск-шоу в США с 1870-х по 1920-е годы представляло собой хриплый и непристойный стиль эстрадного театра. Форма, юмор и эстетические традиции американского бурлеска частично произошли от шоу менестрелей.
Жанр часто высмеивал устоявшиеся формы развлечения, такие как опера, шекспировская драма, мюзиклы и балет. Костюмы (или их отсутствие) всё больше сосредотачивались на формах одежды, которые считались неуместными для приличного общества.
К 1880-м годам бурлеск выработал некоторые неформальные правила для своего определения: диалоги с сексуальным подтекстом, танец, сюжетные линии и постановка; остроумный юмор с примесью каламбуров, но лишённый сложности; короткие номера или скетчи с минимальной связностью сюжета в шоу; и минималистичные костюмы исполнительниц.
Жанр часто высмеивал устоявшиеся формы развлечения, такие как опера, шекспировская драма, мюзиклы и балет. Костюмы (или их отсутствие) всё больше сосредотачивались на формах одежды, которые считались неуместными для приличного общества.
К 1880-м годам бурлеск выработал некоторые неформальные правила для своего определения: диалоги с сексуальным подтекстом, танец, сюжетные линии и постановка; остроумный юмор с примесью каламбуров, но лишённый сложности; короткие номера или скетчи с минимальной связностью сюжета в шоу; и минималистичные костюмы исполнительниц.
К концу 1920-х элемент стриптиза затмил комедию и бурлеск начали регулировать законодательно, запрещать особо яркие выступления. Жанр постепенно терял популярность, начиная с 1940-х годов.
Ряд продюсеров стремились извлечь выгоду из ностальгии по развлечениям, воссоздавая бурлеск на сцене и в голливудских фильмах 1930–1960-х годов.
Собранные здесь фотографии взяты из коллекции, посвящённой экзотическим танцам, от бурлеска до клубов. Это была личная коллекция доктора Чарльза Х. Маккейи, почетного профессора факультета социологии Государственного университета Боулинг-Грин.
Ряд продюсеров стремились извлечь выгоду из ностальгии по развлечениям, воссоздавая бурлеск на сцене и в голливудских фильмах 1930–1960-х годов.
Собранные здесь фотографии взяты из коллекции, посвящённой экзотическим танцам, от бурлеска до клубов. Это была личная коллекция доктора Чарльза Х. Маккейи, почетного профессора факультета социологии Государственного университета Боулинг-Грин.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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