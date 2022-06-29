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30 удивительных моментов прошлого на запоминающихся ретро-снимках

30 удивительных моментов прошлого на запоминающихся ретро-снимках

Автор:
29 июня 2022 11:39
Сообщество : Исторические факты
Метки: История в фотографиях   Прошлое   интересные моменты на фото   интересные факты   исторические кадры   история   ретро-снимки   старые фотографии   экскурс в прошлое   
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Анналы человеческой истории полны перемен, потрясений и множества эпохальных событий. С каждым прошедшим мгновением мы оставляем позади мир, который больше никогда не увидим, если не считать отдельных моментов, которые нам удается запечатлеть на плёнку. Предлагаем совершить прогулку во времени и увидеть, как много изменилось.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: История в фотографиях   Прошлое   интересные моменты на фото   интересные факты   исторические кадры   история   ретро-снимки   старые фотографии   экскурс в прошлое   
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1  комментарий
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Viktor Полчаса назад
Покажите это пшекам, а то уж больно отлизывают у гансов!

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