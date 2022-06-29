30 удивительных моментов прошлого на запоминающихся ретро-снимках

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Анналы человеческой истории полны перемен, потрясений и множества эпохальных событий. С каждым прошедшим мгновением мы оставляем позади мир, который больше никогда не увидим, если не считать отдельных моментов, которые нам удается запечатлеть на плёнку. Предлагаем совершить прогулку во времени и увидеть, как много изменилось.
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3. Редкая фотография генерала и бывшего президента США Улисса С. Гранта. Позади него находится фиксатор осанки, помогающий предотвратить движение во время фотосессии. Начало 1860-х
4. Темнокожий солдат США читает сообщение, оставленное Вьетконгом во время войны во Вьетнаме: «Американские солдаты-негры, вы совершаете те же позорные преступления в Южном Вьетнаме, что клика Ку-клукс-клана совершает против вашей семьи дома», 1970
6. Эфиопский негус Менелик II, победивший итальянцев в битве при Адаве и тем самым спасший свой народ от колонизации. 1913 г.
8. Польские дети в ожидании медосмотра, после которого они попадут или на усыновление в немецкие семьи, или в лагеря смерти. 1940 г.
9. Евреи, выжившие в концлагере Бухенвальд, и американские солдаты-евреи, помогавшие освобождать лагерь, на религиозной службе Шавуот, которую провел капеллан армии США раввин Гершель Шахтер. 18 мая 1945 г.
10. Советский политрук 220-го пехотного полка призывает солдат к штурму, Восточный фронт, Украина, 12 июля 1942 года. Говорят, что герой снимка погиб через несколько минут после того, как он был сделан
14. Джон Уилкс Бут (слева) в костюме Марка Антония в постановке пьесы Шекспира «Юлий Цезарь» 1864 года. Считается, что история убийства Цезаря привела Бута к мысли об убийстве Линкольна
15. Марта Джейн Каннари, более известная как Бедовая Джейн, была известным американским скаутом, снайпером и рассказчиком
Она была плюющейся табаком, жадной до пива, сквернословящей женщиной, которая предпочитала мужскую одежду платьям. Помимо множества подвигов, Бедовая Джейн была известна своим близким знакомством с Диким Биллом Хикоком. В конце жизни она появилась в шоу Буффало Билла на Диком Западе и на Панамериканской выставке 1901 года.
16. Психически больные пациенты в Англии, 1910 год. Гидротерапия, чаще всего принудительная, заключалась в помещении пациентов в ванны или паровые камеры на длительное время
17. Поврежденный американский бомбардировщик B-17 после полета над Кельном, Германия, 1944 год
18. Лидер революции Эрнесто Че Гевара на торговой конференции ООН в Женеве. 28 августа 1965 г.
19. Toffs and Toughs - известная фотография, сделанная Джимми Саймом на стадионе для игры в крикет Lord's Cricket Ground в 1937 году. Яркая иллюстрация классового разделения в Великобритании
20. Джим Джарретт в водолазном костюме Tritonia готовится к исследованию затонувшего корабля "Лузитания", 1935 год
21. Рузвельт посещает лагерь Гражданского корпуса охраны окружающей среды (Civilian Conservation Corps), 1933 год
За 9 лет (1933—1942) 3 миллиона безработных молодых людей присоединились к программе CCC. Их кормили, давали жилье и платили заработную плату, которая в основном отправлялась их семьям. Программа была направлена в основном на сохранение природных ресурсов.
23. Британские солдаты раздают шоколад жителям Нидерландов во время наступления 11-й бронетанковой дивизии 22 сентября 1944 года
24. Заключенные-гомосексуалисты в концентрационном лагере в Заксенхаузене, Германия, с розовыми треугольниками на униформе, 19 декабря 1938 года
25. 27 мая 1942 года Йозеф Габчик и Ян Кубиш в Праге осуществили убийство Райнхарда Гейдриха, «архитектора Холокоста». Это было одно из немногих успешных убийств высокопоставленного нациста во время Второй мировой войны
26. После войны Франц Бёттгер, надзиратель в Дахау, был выслежен и схвачен своими выжившими жертвами. На снимке выживший в Дахау Майкл Пеллис лично приближается и опознает Бёттгера на суде. Бёттгера признают виновным и повесят, 1945 год
27. Освальд Поль, главный администратор системы нацистских концлагерей, и его последняя фотография за несколько минут до казни американскими военными в тюрьме Ландсберг. Западная Германия, 1951 г.
28. Морские пехотинцы США в Пекине, Китай, готовятся к развёртыванию для снятия осады Пекина во время Ихэтуаньского восстания, июнь 1900 г.
29. Американские бойскауты японского происхождения в лагере для интернированных в Гранаде приспускают флаг на церемонии поминовения родственников членов лагеря, погибших в бою в Италии. Колорадо, 1944 год
Источник: — переведено специально для fishki.net
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