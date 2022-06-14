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20 фото любопытных штуковин, которыми поделились пользователи сети

20 фото любопытных штуковин, которыми поделились пользователи сети

Автор:
14 июня 2022 17:57
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Диковинки   интересно   любопытно   находки   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
879
21

Работа и повседневные дела отнимают так много времени, что чаще всего нам попросту некогда оглядываться по сторонам в поисках разных интересностей. К счастью, мы всегда можем положиться на других пользователей сети, которые рады сделать это за нас, а потом еще и поделиться фотографиями находок.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Диковинки   интересно   любопытно   находки   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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7  комментариев
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15k
Alex 3 часа назад
На лунтика смахивает )))))
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2k
Трям 3 часа назад
Ты в глаза долбишься? Какие 10 центов?

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