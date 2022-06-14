20 фото любопытных штуковин, которыми поделились пользователи сети

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Работа и повседневные дела отнимают так много времени, что чаще всего нам попросту некогда оглядываться по сторонам в поисках разных интересностей. К счастью, мы всегда можем положиться на других пользователей сети, которые рады сделать это за нас, а потом еще и поделиться фотографиями находок.
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4. "Мой игрушечный автобус Micro Machines с оригинальной батареей 1990 года все еще светится"
11. "Я построил набор Lego Millennium Falcon стоимостью ~800 долларов из деталек, которые у меня уже были"
16. "Пищалка из собачьей игрушки объявила ее победителем!"
"Игра окончена, ваша собака победила. Выбросите эту пищалку".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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