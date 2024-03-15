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Этот мир никогда не перестанет удивлять: занятные вещицы, которыми поделились пользователи сети

Этот мир никогда не перестанет удивлять: занятные вещицы, которыми поделились пользователи сети

Автор:
15 марта 2024 12:20
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересное   находки   необычные фото   природа   удивительное рядом   
2262
35

Наш мир – удивительное место, полное всевозможных странных штук. И когда натыкаешься на что-то подобное, очень хочется рассказать об этом всему свету – а для чего же еще нужен интернет?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересное   находки   необычные фото   природа   удивительное рядом   
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6  комментариев
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5k
Elen Elen 21 минуту назад
Фасоль обычная. Только несъедобная. У меня была такая в качестве вьюна. Росла с земли до третьего этажа. Цвела ярко-красными цветами. Выращена из одной фасолины. Стручок был украден из Ботанического сада. Сейчас подумала, а что в Ботаническом саду делала обычная фасоль? Может, все-таки необычная она была?
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6k
Lexx 2 минуты назад
8.
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448
Alex Roland 14 минут назад
Пылище то наверное ....
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1k
Лимонадный Джо 57 минут назад
Наверное над символом Макдональдса работал дальтоник.
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48
Konstantin Kuts Лимонадный Джо 54 секунды назад
Наверное Артемий Лебедев халтурку брал
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