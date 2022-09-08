20 необычных находок и открытий, которыми поделились пользователи сети

Порой идешь такой по лесу, а там бац — хвост самолета лежит или одинокий камин стоит на полянке. Что, с вами никогда такого не бывало? Ну тогда хорошо, что есть интернет, где каждый может похвалиться своими необычными находками и открытиями, а те, с кем никогда ничего интересного не происходит — посмотреть и порадоваться.