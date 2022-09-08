20 необычных находок и открытий, которыми поделились пользователи сети

Автор:
08 сентября 2022 16:19
Порой идешь такой по лесу, а там бац — хвост самолета лежит или одинокий камин стоит на полянке. Что, с вами никогда такого не бывало? Ну тогда хорошо, что есть интернет, где каждый может похвалиться своими необычными находками и открытиями, а те, с кем никогда ничего интересного не происходит — посмотреть и порадоваться.
1. "Нашел в лесу маленькую теплицу"
2. "Нашел обломки самолета во время прогулки по лесу в национальном парке"
3. "Вот мутировавший кактус Сагуаро"
4. "На клавиатуре моего коллеги не подписаны клавиши"
5. "Наткнулся сегодня на грибы, которые растут по кругу"
6. "В моем руководстве по сборке от IKEA сказано, что одну деталь надо выбросить"
7. "Нашел в лесу остатки машины"
8. "Старый дымоход и камин посреди леса. Нашел на рыбалке на северо-западе Пенсильвании"
9. "Уличный фонарь не дал дереву полностью пожелтеть"
10. "Эта калифорнийская тройнозубая акула в аквариуме говорит "I AM" (я есть)"
11. "В листьях нашлась лиса"
12. "Мне выдали это со сдачей в школьной столовой"
13. Одиннадцать ДеЛорианов на парковке
14. "У котенка, которого я временно приютил, на спине есть значок мужского туалета"
15. "Крутая статуя в полной глуши рядом с шоссе"
16. "Дерево поглотило знак"
17. "Раскрывшееся как попкорн кофейное зерно"
18. "Я нашел замочную скважину в каменной стене"
19. "У меня во дворе ни с того ни с сего начали расти тыквы"
20. "Мы побывали на самой большой скамейке в Германии"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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С точки зрения экономики, если от поставщика пришли пакеты с комплектующими, в которых одна деталь лишняя, проще напечатать инструкцию, где указано что деталь нужно выбросить, чем вручную распаковывать сотни тысяч пакетов, доставать деталь и все запаковывать обратно.