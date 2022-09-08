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20 необычных находок и открытий, которыми поделились пользователи сети

20 необычных находок и открытий, которыми поделились пользователи сети

Автор:
08 сентября 2022 16:19
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: интересно   наблюдения   находки   необычные находки   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
740
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Порой идешь такой по лесу, а там бац — хвост самолета лежит или одинокий камин стоит на полянке. Что, с вами никогда такого не бывало? Ну тогда хорошо, что есть интернет, где каждый может похвалиться своими необычными находками и открытиями, а те, с кем никогда ничего интересного не происходит — посмотреть и порадоваться.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   наблюдения   находки   необычные находки   удивительное рядом   фотографии из соцсетей   
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2  комментария
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3k
Сергей Семенов 55 минут назад
>>> "В моем руководстве по сборке от IKEA сказано, что одну деталь надо выбросить"

С точки зрения экономики, если от поставщика пришли пакеты с комплектующими, в которых одна деталь лишняя, проще напечатать инструкцию, где указано что деталь нужно выбросить, чем вручную распаковывать сотни тысяч пакетов, доставать деталь и все запаковывать обратно.
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Alexandr Полчаса назад
Делорианов 9 шт.
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Porky Pig

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