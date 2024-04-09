О будущем мы можем только гадать, другое дело — прошлое. К счастью, в нашем распоряжении есть полно материалов, которые позволяют вплоть до мельчайших деталей представить, как это самое прошлое выглядело. Участники одного классного сабреддита, точно онлайн-палеонтологи, постоянно копаются в недрах сети в поисках изображений динозавров и других вымерших существ, и вот их самые любопытные находки.
1. В некоторых реках Великобритании можно найти окаменелые членики морских лилий, и раньше их принимали за волшебные монеты. Их прозвали «каменными звездами»
2. В 1982 году в одном комиксе шипы на хвосте стегозавра в шутку назвали «тагомайзером». Палеонтолог, прочитавший комикс, понял, что официального названия шипов не существует, и начал использовать новое слово. «Тагомайзер» теперь является общепринятым термином
3. «Догор» — щенок возрастом 18 000 лет, обнаруженный в вечной мерзлоте Сибири. Он так хорошо сохранился, что его нос и усы почти полностью уцелели
4. Художник Том Бьорклунд изображает неандертальцев как людей, а не как биологические образцы
5. Опаловая клешня краба. Иногда, при благоприятных условиях, опал образует копию объекта, погребенного в песке или глине
Этого нодозавра возрастом 110 миллионов лет унесла в море разлившаяся река, после чего он затонул и был вдавлен в океанское дно. Он настолько хорошо сохранился, что у него все еще есть кишечник, и он весит 2500 фунтов (примерно 1134 килограмма) из первоначальных 3000 фунтов (1360 кг).
7. Вроде ничего особенного, но на самом деле эти крохотные водоросли возрастом миллиард лет — предок всех растений на Земле
12. Устаревшее изображение неандертальца против научно обоснованной реконструкции неандертальца
18. Около 26 000 лет назад этого львенка оставила в сибирской пещере мать, которая либо ушла на охоту, либо была убита. Детеныш по прозвищу Спарта умер от голода, и его тело сохранилось в практически идеальном состоянии
24.Первый обнаруженный хвост 99-метрового динозавра. Он прекрасно сохранился и все еще покрыт перьями
29. Невероятно хорошо сохранившаяся окаменелость морской лилии, датируемая примерно 345 миллионами лет
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Наверное 99 футов? А что-то больно дофига получается.