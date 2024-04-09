Этого нодозавра возрастом 110 миллионов лет унесла в море разлившаяся река, после чего он затонул и был вдавлен в океанское дно. Он настолько хорошо сохранился, что у него все еще есть кишечник, и он весит 2500 фунтов (примерно 1134 килограмма) из первоначальных 3000 фунтов (1360 кг).