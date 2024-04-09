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Какой суровой была природа миллионы лет назад

Какой суровой была природа миллионы лет назад

Автор:
09 апреля 2024 10:07
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: динозавры   интересно   находки   палеонтология   природа   удивительное рядом   
1868
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О будущем мы можем только гадать, другое дело — прошлое. К счастью, в нашем распоряжении есть полно материалов, которые позволяют вплоть до мельчайших деталей представить, как это самое прошлое выглядело. Участники одного классного сабреддита, точно онлайн-палеонтологи, постоянно копаются в недрах сети в поисках изображений динозавров и других вымерших существ, и вот их самые любопытные находки.

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2. В 1982 году в одном комиксе шипы на хвосте стегозавра в шутку назвали «тагомайзером». Палеонтолог, прочитавший комикс, понял, что официального названия шипов не существует, и начал использовать новое слово. «Тагомайзер» теперь является общепринятым термином

Этого нодозавра возрастом 110 миллионов лет унесла в море разлившаяся река, после чего он затонул и был вдавлен в океанское дно. Он настолько хорошо сохранился, что у него все еще есть кишечник, и он весит 2500 фунтов (примерно 1134 килограмма) из первоначальных 3000 фунтов (1360 кг).

18. Около 26 000 лет назад этого львенка оставила в сибирской пещере мать, которая либо ушла на охоту, либо была убита. Детеныш по прозвищу Спарта умер от голода, и его тело сохранилось в практически идеальном состоянии

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: динозавры   интересно   находки   палеонтология   природа   удивительное рядом   
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BuG 2 часа назад
24.Первый обнаруженный хвост 99-метрового динозавра. Он прекрасно сохранился и все еще покрыт перьями
...................................
Наверное 99 футов? А что-то больно дофига получается.
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41k
big_al 50 минут назад
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25k
SolomonA Час назад
Это детеныш курдля!
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1288 постов (1215 в горячем)

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