В Москве приезжие резали барана на стройке столичного бизнес-центра

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Как известно, Москва стоит на крови. Однако, в 21 веке, судя по всему, это кровь баранов. Приезжие строители резали барана, пока его собрат стоял рядом в клетке.
Работники бизнес-центра сняли на видео, как приезжие строители режут барана. Как сообщают, действие происходит, предположительно, на стройке столичного бизнес-центра Botanica Plaza. Второй барашек стоит рядом в клетке и тоже ждёт своей участи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Баран Россия видео интересное мусульмане приезжие фото
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Но вот что хотелось бы заметить. Рабочие не в своих аулах, а в городе. Это уже должно как-то подсказать, что баранов у нас на улицах не режут. И там где покупали, за пару сотен можно попросить умертвить животное. А за 500 его ещё и освежуют. Ну или, если такой экономный, купил. Попросил зайти на бойню и сделал все дела, а тушу уже привёз с собой.
Вот что вообще пожизни, что в командировках - как же выбешивает вся это заглядывающая и подсматривающая падаль, у которой похоже нет вообще другой цели в жизни, чем сунуть ипало в не их собачье дело. Если кого-то в этой жизни мочкану, то такого выплядка когда ситуативно достанет, задрали за всю жизнь, реально твари гниды задрали, блогеры херовы.
Баранинки я бы и сам навернул бы с радостью!
Эдак скоро за курятину придется отвечать тюремным сроком. Столько высмеивание западной толерантности, а сами то куда идем?
У баранов судьба простая: суп да шашлык. При этом уже не имеет значения как называется место, где ему голову отрубят - бойня или стройка или еще что-то.
Убой скота на улице недопустим потому, что тротуар замарают, от крови пятна остаются на асфальте и запах неприятный. Не фиг грязь разводить.
Да и нежным городским детишкам на это смотреть не полезно (по мнению их интеллигентных родителей). Лично я считаю, что наоборот. Деревенские дети вам это подтвердят.
В данном случае нет повода возмущаться. Барана забили на закрытой территории, куда посторонних нос совать не звали. Напачкали или нет - это заботы начальника участка, а не ваши.
Кстати, специально для товарища Касторского: забой скота на базаре не разрешен. И никакой скотобойни там нет. Баранов покупают на базаре живыми. Это оптимально. Часть баранов покупается именно в отару, живыми. А те, что покупаются на мясо, остаются идеально свежими без холодильников.
ЗЫ. С нетерпением жду морализаторов, которые будут осуждать рыболовов. Или тех, кто покупает живую рыбу в магазине.
Ужас-ужас!
На глазах у горожан несут живую рыбу в пакетах! Чтобы все знали, что сейчас эту рыбу будут убивать, потрошить и чистить! Если хотели рыбы покушать, то могли бы купить готовые рыбные палочки в панировке!
Хотят забивать, пускай делают это в специальных местах, где соблюдены все нормы санитарии и есть стены, чтобы не травмировать окружающих.
- А вы на шифоньер залезьте - ещё как видно!