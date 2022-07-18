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В Москве приезжие резали барана на стройке столичного бизнес-центра

В Москве приезжие резали барана на стройке столичного бизнес-центра

Автор:
18 июля 2022 13:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Баран   Россия   видео   интересное   мусульмане   приезжие   фото   
927
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Как известно, Москва стоит на крови. Однако, в 21 веке, судя по всему, это кровь баранов. Приезжие строители резали барана, пока его собрат стоял рядом в клетке.

Работники бизнес-центра сняли на видео, как приезжие строители режут барана. Как сообщают, действие происходит, предположительно, на стройке столичного бизнес-центра Botanica Plaza. Второй барашек стоит рядом в клетке и тоже ждёт своей участи.

Источник:

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Метки: Баран   Россия   видео   интересное   мусульмане   приезжие   фото   
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15  комментариев
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8k
Б.Касторский 4 часа назад
Я всё могу понять. И не состою ни в каких зоозащитниках. Конечно как любой нормальный человек против издевательств над животными.
Но вот что хотелось бы заметить. Рабочие не в своих аулах, а в городе. Это уже должно как-то подсказать, что баранов у нас на улицах не режут. И там где покупали, за пару сотен можно попросить умертвить животное. А за 500 его ещё и освежуют. Ну или, если такой экономный, купил. Попросил зайти на бойню и сделал все дела, а тушу уже привёз с собой.
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7k
Дети откопали осла 2 минуты назад
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6k
Marlboro 14 минут назад
У нас на стройке при пятнице шашлык обычно жарили. Про происхождения мяса я не спрашивал, шашлык вкусный был :)
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16k
Delhana 14 минут назад
Работяги занычились насколько это возможно, у себя на строящемся объекте, еще и на огороженной территории. Но всегда найдется какая-то падаль, у которой до всего есть дело. Оно их никак не чешет, но свой рыльник сунуть в чужое дело надо.
Вот что вообще пожизни, что в командировках - как же выбешивает вся это заглядывающая и подсматривающая падаль, у которой похоже нет вообще другой цели в жизни, чем сунуть ипало в не их собачье дело. Если кого-то в этой жизни мочкану, то такого выплядка когда ситуативно достанет, задрали за всю жизнь, реально твари гниды задрали, блогеры херовы.
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10k
Hunson Abadeer 19 минут назад
Ну они на стройке, территория огорожена, прохожих нет, почему бы и нет.
Баранинки я бы и сам навернул бы с радостью!
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7k
Роман Полчаса назад
Я может чего не понимаю... но что бы поесть мясо, животинку забить нужно предварительно. Это удивит может кого то, но так поступали все нации и расы перед тем как отведать мясца. И мои дед с бабкой так же делали в своей деревне и там по сей день так делают.

Эдак скоро за курятину придется отвечать тюремным сроком. Столько высмеивание западной толерантности, а сами то куда идем?
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606
Бухтей 47 минут назад
Не надо из пальца проблемы высасывать.
У баранов судьба простая: суп да шашлык. При этом уже не имеет значения как называется место, где ему голову отрубят - бойня или стройка или еще что-то.

Убой скота на улице недопустим потому, что тротуар замарают, от крови пятна остаются на асфальте и запах неприятный. Не фиг грязь разводить.

Да и нежным городским детишкам на это смотреть не полезно (по мнению их интеллигентных родителей). Лично я считаю, что наоборот. Деревенские дети вам это подтвердят.

В данном случае нет повода возмущаться. Барана забили на закрытой территории, куда посторонних нос совать не звали. Напачкали или нет - это заботы начальника участка, а не ваши.

Кстати, специально для товарища Касторского: забой скота на базаре не разрешен. И никакой скотобойни там нет. Баранов покупают на базаре живыми. Это оптимально. Часть баранов покупается именно в отару, живыми. А те, что покупаются на мясо, остаются идеально свежими без холодильников.

ЗЫ. С нетерпением жду морализаторов, которые будут осуждать рыболовов. Или тех, кто покупает живую рыбу в магазине.
Ужас-ужас!
На глазах у горожан несут живую рыбу в пакетах! Чтобы все знали, что сейчас эту рыбу будут убивать, потрошить и чистить! Если хотели рыбы покушать, то могли бы купить готовые рыбные палочки в панировке!
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140
Александр Поляков 50 минут назад
так они баранов сначала трахают и потом только режут
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32k
Notan Blaine 2 часа назад
Чрезмерный уровень толерантности к чужой культуре доходит до того, что твою культуру перестают уважать, когда приезжают в гости. У нас в деревнях забивают животных, но что-то не слышал истории, как на стройках русские это делают. Распространять нужно идею не запрета, а, что приезжая в другой регион России нужно соблюдать местные особенности, а не тащить свои считая, что местные живут не правильно. Потому как если бы они жили неправильно, то они бы ехали работать к тебе и просить помощи, а не наоборот.
Хотят забивать, пускай делают это в специальных местах, где соблюдены все нормы санитарии и есть стены, чтобы не травмировать окружающих.
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5k
Станислав 3 часа назад
Ссылка vk.com
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14k
Александр 3 часа назад
Бараны смотрят в окно и снимают, вместо того чтобы работать.
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7k
Борис Карабанов 4 часа назад
Как в старом анекдоте:
- А вы на шифоньер залезьте - ещё как видно!
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2k
Трям 4 часа назад
Что-то я не вижу, что они где-то режут барана. Только разделывают тушу. А в загоне скорее всего их жена.
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652
HalloFreeSpace 4 часа назад
ну хоть не на детской площадке ...
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