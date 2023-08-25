Дональд Трамп добровольно сдался властям и стал главной звездой интернета

Всего в тюрьме Трамп привёл 20 минут и был выпущен под залог в $200 тыс. по завершении всех формальностей. Об этом сообщает телеканал CNN.

Следствие утверждает, что в 2020 году после президентских выборов Дональд Трамп требовал от должностных лиц в штате Джорджия найти ему недостающие для победы голоса. Свою вину Трамп не признаёт.