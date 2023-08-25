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Дональд Трамп добровольно сдался властям и стал главной звездой интернета

Дональд Трамп добровольно сдался властям и стал главной звездой интернета

Автор:
25 августа 2023 12:08
Сообщество : Политика
Метки: Политика   Президент   США   Трамп   арест   интересное   фото   
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Бывший президент США теперь имеет снимок из полицейского участка. Теперь Трамп — единственный президент США, у которого есть снимок из полицейского участка.

Дональд Трамп был официально помещен под арест. Его данные – имя, возраст, адрес, описание внешности и инкриминируемые статьи – появились на сайте тюрьмы округа Фултон. Туда Трамп приехал и добровольно сдался властям. Согласно данным учреждения, экс-президента США внесли в базу под номером P01135809. Его рост составляет 190 см, вес — 97,5 кг, а цвет волос указан как «клубничный или блонд».

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Всего в тюрьме Трамп привёл 20 минут и был выпущен под залог в $200 тыс. по завершении всех формальностей. Об этом сообщает телеканал CNN.

Следствие утверждает, что в 2020 году после президентских выборов Дональд Трамп требовал от должностных лиц в штате Джорджия найти ему недостающие для победы голоса. Свою вину Трамп не признаёт.

"Произошедшее здесь — это пародия на правосудие. Я не сделал ничего дурного", — заявил политик журналистам перед тем, как подняться на борт своего самолета.

Фотографии Дональда Трампа из полицейского участка разлетелись по сети. Сын Трампа не растерялся и уже продаёт мерч с фотографией отца и надписью "Free Trump". На официальном сайте Трампа представлены футболки, кружки и постеры.

"Вся прибыль от продажи этой продукции в моем интернет-магазине будет направлена в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием, которые мы видим перед собой", — написал Дональд Трамп-младший.

Вся прибыль от продажи этой продукции в моем интернет-магазине будет направлена в фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием, которые мы видим перед собой, — написал Дональд Трамп-младший.

Пользователи Twitter не упустили возможность посмеяться над Трампом. В социальной сети появилась куча мемом про арест бывшего президента США.

Экс-президент не мог остаться в стороне и возглавил хайп, вернувшись в твиттер после двухлетнего перерыва.

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Метки: Политика   Президент   США   Трамп   арест   интересное   фото   
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8  комментариев
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263
Илья Час назад
Бояться его суки. Видать попил он кровушки у этих заднеприводных .
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3k
Максим 8 минут назад
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29k
Serg2001 38 минут назад
...цвет волос указан как клубничный. Странная у них там клубника, однако
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47k
Максим Т. 52 минуты назад
"цвет волос указан как «клубничный или блонд»". Простите, клубничный это как? Цвета неспелой клубники?))
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−13
Собака У Попа Час назад
Это же дикая страна, в которой президента (пусть и бывшего), как простого смертного. принуждают "сдаться властям."

Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет и цели… (с)

В реальных странах президент - это как солнце, которое светит всем. Правда на пенсию они живыми не уходят. Но это не важно.
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