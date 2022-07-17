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ФотоВсячина

ФотоВсячина

Автор:
17 июля 2022 08:44
Метки: Хохма   Юмор   прикол   фотовсячина   
917
30
Всякая всячина из интернета
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4  комментария
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10k
a_komolow Час назад
Зачем возле больниц ставят Айболитов?
Он же ветеринар
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1k
Axel 53 минуты назад
Кличко теперь черешней торгует?)
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10k
Dmitry 58 минут назад
У меня под окном как-то так поступили)))). А потом долго ходили и удивлялись: как-же это так получилось, что во время дождя, всю улицу затопило нафиг)))).
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