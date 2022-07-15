Надежно — и точка, или работы горе-мастеров в стиле "И так сойдет"

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У авторов этих шедевров голова работает просто феноменально! Расстраивает только одно - они впустую растрачивают свой дар. Эх, ну хоть посмеёмся!
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1. Нажал, покрутил и свежий воздух получил....
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2. Что-то интернет плохо работает
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3. Идеально!
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4.
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5. Надежно — и точка
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6. Возникают логичные вопросы...
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7. Что-то из фантастики
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8. Однажды в здании морга
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9.
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10. Матроскин, твоя работа?
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11.
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13. Когда привык купаться в лучиках света
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14. Когда комментарии излишни
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15. Стул инженера
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16. Ноу-хау! Обращайтесь
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17. Дренаж протекающего крана. Миски/тазики - пройденный этап
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Источник:
АНТИФИШКИ
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