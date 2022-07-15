Надежно — и точка, или работы горе-мастеров в стиле "И так сойдет"

Топ-3 сборки Counter-Strike 1.6 для игры в 2022 году

Смешно и неожиданно, или классический день системного администратора

Рабочие будни сисадминов, или случаи, когда успокоительные уже не помогают

Это было неожиданно, или типичные будни автосервиса

Дорогая, прости, но я опять всё починил: свежая подборка из серии "И так сойдёт"

Страшный сон сисадмина, или когда зачем-то устроился по специальности