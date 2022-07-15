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Надежно — и точка, или работы горе-мастеров в стиле "И так сойдет"

Надежно — и точка, или работы горе-мастеров в стиле "И так сойдет"

Автор:
15 июля 2022 17:24
Метки: Юмор   и так сойдет   инженер   надежно   ноу-хау   починил   прикол   смех   
1905
18
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У авторов этих шедевров голова работает просто феноменально! Расстраивает только одно - они впустую растрачивают свой дар. Эх, ну хоть посмеёмся!
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Источник:

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8  комментариев
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58k
Похабыч Полчаса назад
Комментарий к фото
Просматривается почерк электрика..
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2k
Трям Полминуты назад
Кретинская подборка.
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1k
antipups1 13 минут назад
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Левая фара?
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95
Славик Ф. 14 минут назад
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Ворота в рай...
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126k
Аааа Полчаса назад
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126k
Аааа Полчаса назад
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в девятьсот пятьдесят девятку?
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51k
noName Полчаса назад
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Ну, когда мне лет 11 было, я тоже от москвича баранку к салюту прилаживал...
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Richard

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