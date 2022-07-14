Посвящается кошатникам: и будут они жить долго и счастливо

Игры на ТВ, под которые мы зависали с детства

Минутка усатого юмора: о котейках и их двуногих питомцах

Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах

Вся правда отношений между мужчинами и женщинами в мемах и приколах

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Не алкоголик, любит котов: женщины рассказали, каким должен быть идеальный мужчина