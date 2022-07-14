Посвящается кошатникам: и будут они жить долго и счастливо

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Если у вас не было кошки, то значит, что у вас никогда не было серьёзных отношений. Подборка забавных ситуаций, которые могли произойти с кем угодно, но произошли с кошатниками.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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