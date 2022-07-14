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Посвящается кошатникам: и будут они жить долго и счастливо

Посвящается кошатникам: и будут они жить долго и счастливо

Автор:
14 июля 2022 11:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   кошатники   кошки   отношения   прикол   семья   
4102
17
Если у вас не было кошки, то значит, что у вас никогда не было серьёзных отношений. Подборка забавных ситуаций, которые могли произойти с кем угодно, но произошли с кошатниками.
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Источник:

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Метки: Юмор   кошатники   кошки   отношения   прикол   семья   
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5  комментариев
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Кот странное существо. Вроде бы домашнее, но особой преданностью не отличается, пользы мало. Но при этом первое или одно из первых животин, что поселилось в жилище человека и никогда особо не осуждалось за это. Тогда как преданных собак предпочитали держать во дворе и не пускали в жилое помещение.
Но это заслуженно!
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19k
nobody® Секунду назад
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14k
Сергей 4 минуты назад
У нас был кот, он узнавал дочь по звуку каблуков на улице! Вот спал замертво, но когда она подходила к дому, просыпался, вскакивал и бежал к двери!
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1k
Axel 6 минут назад
Все это котики пушистые, добрые и милые)

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