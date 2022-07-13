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Френдзона: истории, которые не могли не случиться

Френдзона: истории, которые не могли не случиться

Автор:
13 июля 2022 19:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дружба   отношения   подборка   прикол   френдзона   
2414
15
Забавные и грустные ситуации, в которых оказались влюблённые несчастные люди. Если одни не хотят прервать такие отношения, то другие просто не могут. Смотреть со стороны за этим смешно, а оказаться в подобной — страшно.
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Источник:

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Метки: Юмор   дружба   отношения   подборка   прикол   френдзона   
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4  комментария
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153
Sumrak58100 Полчаса назад
Как сказал кто-то из великих: дружба между мужчиной и женщиной - просто долгий путь в постель.
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246
Lexx Полчаса назад
Если учесть сколько случается суицидов из-за этих френдзон, то становится совсем не смешно.
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7k
Mowgley Z ⚔ Полчаса назад
Имхо, единственно правильное мнение.
Хочешь - переламывай ситуацию в свою сторону, а лучше просто не доводи ситуацию до этого.
А не можешь - держи свечку и дрочи на ее фото, ты сам себе режиссер.
Все зависит от тебя и только от тебя, и нех..й плакаться в интернетах.



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