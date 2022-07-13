Френдзона: истории, которые не могли не случиться

Забавные и грустные ситуации, в которых оказались влюблённые несчастные люди. Если одни не хотят прервать такие отношения, то другие просто не могут. Смотреть со стороны за этим смешно, а оказаться в подобной — страшно.

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2. Может и так, но ведь нет 0 Источник:

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3. Появился ещё один Гарольд, скрывающий боль 0 Источник:

4. Одна фотография вместо тысячи слов 0 Источник:

5. Переписка 0 Источник:

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7. Полезные советы 0 Источник:

8. История одной неудачи 0 Источник:

9. Эпично 0 Источник:

10. Ахаха 0

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12. Зеркалочка 0

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