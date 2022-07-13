Френдзона: истории, которые не могли не случиться

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Забавные и грустные ситуации, в которых оказались
влюблённые несчастные люди. Если одни не хотят прервать такие отношения, то другие просто не могут. Смотреть со стороны за этим смешно, а оказаться в подобной — страшно.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Хочешь - переламывай ситуацию в свою сторону, а лучше просто не доводи ситуацию до этого.
А не можешь - держи свечку и дрочи на ее фото, ты сам себе режиссер.
Все зависит от тебя и только от тебя, и нех..й плакаться в интернетах.