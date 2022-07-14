Один день из жизни СТО: упоротые снимки, сделанные слесарями

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Пока с экранов телевизоров и ПК нам демонстрируют технологичные электромобили, а автоконцерны удивляют крутыми концепткарами и различными ноу-хау, российские автосервисы живут в сегодняшних реалиях. Перед вами подборка самой настоящей жести, которая удивила даже их самих.
Когда кончилась подушка, двигатель перекосило, что-то задевает на ямах - не беда. Выход есть всегда!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Автомобиль СТО Юмор поломка прикол ремонт смех шиномонтаж
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