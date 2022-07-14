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Один день из жизни СТО: упоротые снимки, сделанные слесарями

Один день из жизни СТО: упоротые снимки, сделанные слесарями

Автор:
14 июля 2022 20:43
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   СТО   Юмор   поломка   прикол   ремонт   смех   шиномонтаж   
2148
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Пока с экранов телевизоров и ПК нам демонстрируют технологичные электромобили, а автоконцерны удивляют крутыми концепткарами и различными ноу-хау, российские автосервисы живут в сегодняшних реалиях. Перед вами подборка самой настоящей жести, которая удивила даже их самих.
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Источник:

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Метки: Автомобиль   СТО   Юмор   поломка   прикол   ремонт   смех   шиномонтаж   
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2  комментария
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lekha-fil 22 минуты назад
Кончилась подушка? Что за бред!
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Richard

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