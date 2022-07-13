FISHKINET
Сообщество Юмор 15210 постов • 2916 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Однажды в деревне: события которые не могли произойти в городе

Однажды в деревне: события которые не могли произойти в городе

Автор:
13 июля 2022 19:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   деревенская жизнь   деревня   истории   подборка   прикол   
3164
10
Забавные истории, случившиеся с людьми в деревне. Заметки, подсмотренные в пабликах ВК и форумах. Немного стереотипный, но точно весёлый пост о деревне. Стилистика оставлена, чтобы не нарушать целостность образа, создаваемого авторами.
×
×

Есть ли у вас занимательная история, связанная с деревней?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   деревенская жизнь   деревня   истории   подборка   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Дядюшка Ау Час назад
В деревне, где я проводил детство, жил местный тракторист. Мужик крайне рукастый и с мозгами где надо. Он собирал всю битую и сломанную технику с округи, что служила исходным материалов для его инженерно-технических фантазий. У него было несколько мотоциклов с коляской. В качестве колясок, помимо штатного варианта, у него были: просто прицеп для перевозки грузов, прицеп для перевозки бревен, платформа для транспортировки сена-соломы. Именно у него я увидел Ижак с коляской с рычагом переключения передач на бензобаке. Сейчас таких самородков уже нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
16k
Booka1a Минуту назад
ну последняя как раз очень необычна для деревни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Ashabad 8 минут назад
Анекдот времён СССР. С тех пор не сильно изменилось...
День деревенской бабы.
Утром раненько встала, корову напоила, накормила, подоила, в стао отправила.
Завтрак приготовила, мужа покормила, детей разбудила, покормила, мужа на работу отправила. Детей одела, старших в школу отправила, младшего в детсад отнесла.
Пошла в контору, получила наряд, пошла на ферму, там целый день с коровами: накорми, почисти, подои, выгони, другую приведи.
В обед домой, обед подогрей, мужа накорми, старших детей из школы встретить, заданий надавать.
Опять на работу на ферму. Опять целый день в работах.
Вечером забрать младшего из детсада, старших проверить, мелочь постирать.
Корову из стада встретить, всякую живность накормить-напоить, корову подоить, с мужем у коровы и другой живности почистить.
Ужин сварить, всю семью накормить, с детьми уроки поделать, спать уложить, пока смотришь телек - подшить чего-нибудь.
Всё можно ложиться спать. Муж лежит, она рядом ложиться, засыпает. Вдруг как вскочит с дикой мыслью: "А мужик-то не трахнутый!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Бернгард Кёне

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

85767



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как относится к уехавшим артистам и музыкантам
«Никому кроме России их творчество не сдалось»: Иван Охлобыстин рассказал, как...
20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия
20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия
События на Украине 13- 14 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 13- 14 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Свежесть зимнего дыхания
Свежесть зимнего дыхания
Средневековье - это так романтично
Средневековье - это так романтично
Жареная консоль: Nintendo предупредила не использовать Switch при жаре
Жареная консоль: Nintendo предупредила не использовать Switch при жаре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ещё одно "отличное" название

Лучшие демотиваторы
Вороне сыру Бог сегодня не послал, пришлось лисе идти на криминал

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#подборка#картинки#люди#кино#красота#авто аварии#Ynews#дети
#Юмор#факты#история#интересное#автомир#СССР#аварии#позитив#Жизнь#Еда
#интересно#прикол#в мире#автомобили#природа#удивительно#дтп#Приколы#Россия#истории
Жареная консоль: Nintendo предупредила не использовать Switch при жаре Жареная консоль: Nintendo предупредила не использовать Switch при жаре Несколько забавных сбоев в&nbsp;матрице Несколько забавных сбоев в матрице 15 отчаянных модников со всего света 15 отчаянных модников со всего света 16 стен с важными "философскими" посланиями 16 стен с важными "философскими" посланиями В нашем доме поселился замечательный сосед: всё о добрососедстве В нашем доме поселился замечательный сосед: всё о добрососедстве Художник находит фото котов и превращает их в потешные карикатуры Художник находит фото котов и превращает их в потешные карикатуры

На что жалуетесь?

Вернуться