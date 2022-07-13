Однажды в деревне: события которые не могли произойти в городе

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Забавные истории, случившиеся с людьми в деревне. Заметки, подсмотренные в пабликах ВК и форумах. Немного стереотипный, но точно весёлый пост о деревне. Стилистика оставлена, чтобы не нарушать целостность образа, создаваемого авторами.
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Есть ли у вас занимательная история, связанная с деревней?
Источник:
АНТИФИШКИ
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День деревенской бабы.
Утром раненько встала, корову напоила, накормила, подоила, в стао отправила.
Завтрак приготовила, мужа покормила, детей разбудила, покормила, мужа на работу отправила. Детей одела, старших в школу отправила, младшего в детсад отнесла.
Пошла в контору, получила наряд, пошла на ферму, там целый день с коровами: накорми, почисти, подои, выгони, другую приведи.
В обед домой, обед подогрей, мужа накорми, старших детей из школы встретить, заданий надавать.
Опять на работу на ферму. Опять целый день в работах.
Вечером забрать младшего из детсада, старших проверить, мелочь постирать.
Корову из стада встретить, всякую живность накормить-напоить, корову подоить, с мужем у коровы и другой живности почистить.
Ужин сварить, всю семью накормить, с детьми уроки поделать, спать уложить, пока смотришь телек - подшить чего-нибудь.
Всё можно ложиться спать. Муж лежит, она рядом ложиться, засыпает. Вдруг как вскочит с дикой мыслью: "А мужик-то не трахнутый!"