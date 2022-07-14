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Кризис среднего возраста: пост тлена, глупых поступков и усталости

Кризис среднего возраста: пост тлена, глупых поступков и усталости

Автор:
14 июля 2022 16:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   кризис среднего возраста   подборка   прикол   психология   тридцатилетние   
2094
15
Многие люди ближе к 32-35 годам начинают творить всякую дичь: увольняются с хорошей работы, разводятся, отправляются на поиски приключений. Объяснение одно — кризис среднего возраста.
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Источник:

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Метки: Юмор   кризис среднего возраста   подборка   прикол   психология   тридцатилетние   
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7  комментариев
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592
HalloFreeSpace Полчаса назад
и еще эту тему придумали какие-то нытики ...
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3k
Хрюн 11 минут назад
Совсем на каникулах от безделья о@уели.
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1k
Gleb_Skameikin 17 минут назад
блин мне 41, и никакого кризиса! Прекрасно себя чувствую и куча сил!
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10k
Sasa Полчаса назад
А что начинается после 45? Это адский рай! )))
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