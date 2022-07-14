Кризис среднего возраста: пост тлена, глупых поступков и усталости

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Многие люди ближе к 32-35 годам начинают творить всякую дичь: увольняются с хорошей работы, разводятся, отправляются на поиски приключений. Объяснение одно — кризис среднего возраста.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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