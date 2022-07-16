Вступил в силу новый "мусорный" штраф для автомобилистов

Согласитесь, крайне неприятно, когда стоишь в пробке, а из окна соседней машины летит на проезжую часть мусор. Вот с такими "поросятами" и собрались бороться с помощью больших штрафов.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для тех, кто выбрасывает мусор на дорогу или обочину из автомобиля, мотоцикла или прицепа.
Сброс мусора с легкового автомобиля обойдётся физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей.
При повторном нарушении штраф увеличивается вдвое, а у должностных лиц и юрлиц и вовсе могут конфисковать автомобиль.
Документ предусматривает фиксирование факта выбрасывания мусора при помощи фото- и видеокамер. Более подробно о том как же будет действовать новый закон и
как его будут реализовывать можно прочесть тут.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Про то что полицаи будут следить - смешно даже говорить, в любом крупном городе в летний период на выезде и въезде есть куча мест, где люди потоком объезжают "дачные" пробки по обочине. И что, много там штрафуют ? Да счаз. А тут прям будут стоять и караулить того кто выбросит, ну да, верю.
То, что реально нужно - возможности "увидел, зафиксировал, отправил", причём одной кнопкой - как не было, так и нет, хотя обещаний куча. Почему нет - как-то вот сразу закрадывается мысль: а не потому ли, что злобный народец вдруг не только мусор на обочине начнёт снимать и отправлять, а и другие нарушения, а так недалеко и неприкасаемым придётся начать штрафы выписывать, куда это годится ?
https://primpress.ru/article/88037https://primpress.ru/article/88037
Потом надо вводить штраф за бычки с балкона, за строительные смеси и бытовой мусор в канализации. И т.д. и т.п.
Человеческое скотство многогранно и изобретательно.