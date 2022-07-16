Вступил в силу новый "мусорный" штраф для автомобилистов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для тех, кто выбрасывает мусор на дорогу или обочину из автомобиля, мотоцикла или прицепа.

Сброс мусора с легкового автомобиля обойдётся физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей.

При повторном нарушении штраф увеличивается вдвое, а у должностных лиц и юрлиц и вовсе могут конфисковать автомобиль.