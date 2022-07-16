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Вступил в силу новый "мусорный" штраф для автомобилистов

Вступил в силу новый "мусорный" штраф для автомобилистов

Автор:
16 июля 2022 14:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   дороги   закон   мусор   штраф   экология   
945
3

Согласитесь, крайне неприятно, когда стоишь в пробке, а из окна соседней машины летит на проезжую часть мусор. Вот с такими "поросятами" и собрались бороться с помощью больших штрафов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для тех, кто выбрасывает мусор на дорогу или обочину из автомобиля, мотоцикла или прицепа.


Сброс мусора с легкового автомобиля обойдётся физическому лицу-нарушителю во внушительную сумму от 10 до 15 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 30 тысяч рублей, а юридическому лицу — от 30 до 50 тысяч рублей.


При повторном нарушении штраф увеличивается вдвое, а у должностных лиц и юрлиц и вовсе могут конфисковать автомобиль.

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Документ предусматривает фиксирование факта выбрасывания мусора при помощи фото- и видеокамер. Более подробно о том как же будет действовать новый закон и

как его будут реализовывать можно прочесть тут.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   дороги   закон   мусор   штраф   экология   
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19  комментариев
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6k
Котэ 2 часа назад
нужна профилактика, а не борьба с последствиями
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699
Arti 2 минуты назад
Не деньгами а делом обшественных работ . недельку две решат проблему
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10k
кот базилий Полчаса назад
Никто этим заниматься не будет, для галочки закон. Так жн как и собачников за гамно штрафовать. ПОКАЗУХА.
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23k
Matrosskin 45 минут назад
Идея хорошая, но реализации не будет. Потому что в рамках нынешнего законодательства нужно обосраться и соблюсти 100500 условий, чтоб например видеозапись с регика или телефона хотя бы приняли к рассмотрению в суде ( если ты вдруг не поленишься и решишь хоть как-то наказать нарушителя, вывалившего на обочину кучу обёрток).
Про то что полицаи будут следить - смешно даже говорить, в любом крупном городе в летний период на выезде и въезде есть куча мест, где люди потоком объезжают "дачные" пробки по обочине. И что, много там штрафуют ? Да счаз. А тут прям будут стоять и караулить того кто выбросит, ну да, верю.
То, что реально нужно - возможности "увидел, зафиксировал, отправил", причём одной кнопкой - как не было, так и нет, хотя обещаний куча. Почему нет - как-то вот сразу закрадывается мысль: а не потому ли, что злобный народец вдруг не только мусор на обочине начнёт снимать и отправлять, а и другие нарушения, а так недалеко и неприкасаемым придётся начать штрафы выписывать, куда это годится ?
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1k
Росомаха Час назад
Эта новость прикольней!!

https://primpress.ru/article/88037https://primpress.ru/article/88037
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2k
Трям Час назад
Ни какие "законы" и штрафы не помогут. Все дело в воспитании. Свиньи рождают свиней.
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1k
Росомаха Час назад
Тут одни целое хранилище зимней соляры вылии на тундру и в реки, совсем недавно... И ничего , все живы, здоровы...
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16k
Vital Idol Час назад
сброс мусора из автобуса, грузовика не будет штрафоваться?! а, сброс мусора пешеходами?! пешеходы, тоже бычки бросают на дорогу!!!
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1k
Kariya 2 часа назад
Неплохо, неплохо, один раз за окурок 15к заплатишь, следующий окурок скорее сжуешь чем выкинешь. Но не совсем ясно, как это осуществлять собираются, расставят камеры через каждые десять метров или днк с окурка будут снимать?))
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−43
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Мало. Штраф должен быть в 20 раз больше + обязательно прослушивание недельных курсов о вреде мусора для природы. И естественно транспортное средство до уплаты штрафа и получения сертификата о прослушанном курсе, должно находиться на штрафной стоянке по 5тр за сутки хранения.
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14k
Александр 2 часа назад
Почти всегда привожу мусор домой.
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30k
Игорь 2 часа назад
Можно вводить сколько угодно штрафов. Но пока разруха в головах - это будет мало эффективно.
Потом надо вводить штраф за бычки с балкона, за строительные смеси и бытовой мусор в канализации. И т.д. и т.п.
Человеческое скотство многогранно и изобретательно.
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