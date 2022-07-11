15 тысяч за окурок? Кого и как будут штрафовать за выброшенный из машины мусор

Госдума приняла в третьем чтении закон о поправках в КоАП РФ об отдельных штрафах для тех, кто выбрасывает мусор из автомобиля. Обновленная статья КоАП еще не заработала — это произойдет после того, как закон одобрит Совет Федерации и подпишет президент. Но как будет работать эта статья? Кого будут штрафовать? Можно ли получить наказание за то, что выбросил окурок из окна машины на проезжую часть? Эксперты объяснили, в чем суть поправок.
Кого будут штрафовать?
Новые штрафы будут применяться сразу после публикации закона — они прописаны в новой отдельной части статьи 8.2 КоАП РФ. Юрист правовой компании «Довод» Александр Андреев пояснил, что эта новая часть вводит наказание для тех, кто выбрасывает мусор из автомобиля, мотоцикла или прицепа вне специально отведенных мест — например, контейнерных площадок.
— Тех, кто выбрасывает мусор из легкового автомобиля, теперь могут оштрафовать на 15 тысяч рублей, из грузовика или прицепа — на 50 тысяч рублей. Если автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо, то штраф будет больше — раньше он составлял от 3 до 5 тысяч рублей, а сейчас увеличился в три раза, — пояснил Александр Андреев.
Автоюрист Лев Воропаев подробно разъяснил, кому и в каких случаях будет назначаться штраф за выброшенный мусор:
— Если нарушение выявлено сотрудником полиции лично, то штраф будет наложен непосредственно на водителя, который выбрасывает из своего автомобиля. Если это автомобиль индивидуального предпринимателя или юридического лица, соответственно, штраф будет наложен на них. Если нарушение зафиксировано комплексом фотовидеофиксации, штраф будет наложен на собственника транспортного средства в соответствующем размере.
Как будут ловить нарушителей?
Отслеживать нарушителей будут органы полиции и лесного надзора, кроме того, в тех местах, где часто мусорят, установят фотоловушки. Но, как считает юрист Александр Андреев, эффективность этих способов вызывает очень много вопросов.
— Можно ли будет отправлять, например, видео с регистратора машины? Как и кто это будет осматривать? — задался вопросом юрист. — Данная поправка больше направлена на автомобили, владельцы которых регулярно вываливают мусор и организуют несанкционированные свалки, а не на то, что водитель, например, оставил пакет на обочине. Но можно сказать, что даже установка фотоловушек в местах, где часто оставляют мусор, будет действенным способом.
По словам Александра Андреева, в законе не прописаны штрафы для водителей, которые выбрасывают окурки, бутылки или прочий мелкий мусор из окон машин на проезжую часть.
— Насколько мне известно, на это будет направлен проект «Народный инспектор»: обычные граждане смогут фиксировать нарушения на фото или видео. Такие фото- и видеодоказательства будут обрабатываться в этом приложении ГИБДД, — рассказал эксперт.
Автоюрист Лев Воропаев, напротив, считает, что формулировка в законе указана четко: «Выброс мусора в неустановленных для этого местах». Именно поэтому штрафовать могут в том числе и за то, что водитель выбросил мелкий мусор в окно.
— В законе, скорее всего, имеется в виду именно крупногабаритный, большой мусор, потому что используются понятия «сброс», «выгрузка», — пояснил Лев Воропаев. — Но нужно дождаться, как суды будут трактовать — возможно, выброс мусора из окна тоже будет попадать под эту статью. Это можно отследить с помощью машин с фотовидеофиксацией — умным программным обеспечением, которое будет всё это фиксировать. Там вполне возможно увидеть, кто из автомобиля выбрасывает какой-либо мусор.
Можно ли доказать свою невиновность?
Собственник автомобиля, которого оштрафовали за выброшенный мусор на основании записи с камеры видеонаблюдения, может доказать невиновность в суде. Если он сможет подтвердить, что не был за рулем, то суд может отменить штраф.
— Если на фото или видео будет однозначно зафиксировано, что сброса или выгрузки мусора не было, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, что водителя оправдают, — уверяет Лев Воропаев. — У нас по действующему законодательству к постановлению о штрафе должен быть приложен фото- или видеоматериал, с помощью которого зафиксировано нарушение. Если из них не следует, что водитель сбрасывает или выгружает мусор, то он выиграет.
При этом в случае, если нарушение зафиксирует сотрудник полиции или леснадзора, о снисхождении не может быть и речи.
— Вряд ли в таких случаях можно говорить о наличии фотографии или видео. Как складывается судебная практика, всем известно — верят должностному лицу. Сотрудник расскажет, что он видел, составит рапорт, в протоколе укажет — в таком случае вряд ли возможно, что водителю поверят, когда он скажет, что ничего не выбрасывал, — подытожил Лев Воропаев.
Источник:
АНТИФИШКИ
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У нас таких полно. Нельзя такси коммерческий транспорт во дворах парковать, нельзя на инвалидных местах парковать тачки без разрешений и т.д. За все штрафы по 5000р. Но по факту - попробуйте сфоткать или ментов вызвать. Ну так, чисто для прикола...
А ты постоянно у меня не можешь не поднюхать.
p.s. Обращаю внимание в который раз, что становясь ИП по законам РФ, человек перестаёт быть гражданином! Тысячу раз подумайте, прежде чем решите зарегистрироваться как ИП!