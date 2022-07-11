15 тысяч за окурок? Кого и как будут штрафовать за выброшенный из машины мусор

Кого будут штрафовать?

Новые штрафы будут применяться сразу после публикации закона — они прописаны в новой отдельной части статьи 8.2 КоАП РФ. Юрист правовой компании «Довод» Александр Андреев пояснил, что эта новая часть вводит наказание для тех, кто выбрасывает мусор из автомобиля, мотоцикла или прицепа вне специально отведенных мест — например, контейнерных площадок.

— Тех, кто выбрасывает мусор из легкового автомобиля, теперь могут оштрафовать на 15 тысяч рублей, из грузовика или прицепа — на 50 тысяч рублей. Если автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо, то штраф будет больше — раньше он составлял от 3 до 5 тысяч рублей, а сейчас увеличился в три раза, — пояснил Александр Андреев.

Автоюрист Лев Воропаев подробно разъяснил, кому и в каких случаях будет назначаться штраф за выброшенный мусор:

— Если нарушение выявлено сотрудником полиции лично, то штраф будет наложен непосредственно на водителя, который выбрасывает из своего автомобиля. Если это автомобиль индивидуального предпринимателя или юридического лица, соответственно, штраф будет наложен на них. Если нарушение зафиксировано комплексом фотовидеофиксации, штраф будет наложен на собственника транспортного средства в соответствующем размере.