Чиновники запугали штрафами россиянина, который вот уже несколько лет сам ремонтирует дороги

Как известно, в Росси две проблемы - дураки и дороги. В городе Шахты Ростовской области Александр Титов на протяжении пяти лет за свой счёт и своими силами ремонтировал дороги. Кроме того, мужчина сообщал в мэрию об устранении ям. Только за август 2021 года Титов устранил 30 ям и выбоин на дороге.
С 2016 года мужчина самостоятельно занимается ремонтом дорог в городе Шахты. За свои деньги Александр покупал материалы и чинил дороги на протяжении пяти лет. В августе 20201 года Титов сообщил в мэрию об устранении 30 ям и выбоин на дорогах, сообщает Telegram-канале Baza.
Однако, чиновники не были рады такой помощи. Глава города Андрей Горцевский заявил, что мужчина не должен действовать без предварительного согласования работ с властями.
«Чиновник указал в письме, что за самодеятельность активисту грозит административная статья за повреждение дорог и создание помех движению», — сообщило издание Baza.
Жители Шахт ни разу не жаловались на действия Титова и не считают его поступок нарушением.
Местные СМИ отмечают, что водители Шахт весьма признательны волонтёру за сохранённые подвески и шины. Они также пишут, что Титов при проведении работ никогда движению не мешал.
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Ну например: щебень и кирпичи, которые уложены им не по технологии, когда их колесо грузовика из ямы выбьет как шрапнель, никого не поубивают часом?
Или смертельный занос, опрокидывание, и другие ДТП из-за хз как заделанной ямы?
Любое доброе дело, которое делают для вас, нужно оценивать и на то, чем это вам угрожает)
Так что мужичок может быть ещё и легко отделался этой административкой - не погиб никто))
Зачем надо было сообщать в администрацию о своих работах? Делал бы тихо, если есть желание. А то у нас не только в армии инициатива наказуема.