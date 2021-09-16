Чиновники запугали штрафами россиянина, который вот уже несколько лет сам ремонтирует дороги

С 2016 года мужчина самостоятельно занимается ремонтом дорог в городе Шахты. За свои деньги Александр покупал материалы и чинил дороги на протяжении пяти лет. В августе 20201 года Титов сообщил в мэрию об устранении 30 ям и выбоин на дорогах, сообщает Telegram-канале Baza.

Однако, чиновники не были рады такой помощи. Глава города Андрей Горцевский заявил, что мужчина не должен действовать без предварительного согласования работ с властями.