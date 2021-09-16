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Чиновники запугали штрафами россиянина, который вот уже несколько лет сам ремонтирует дороги

Чиновники запугали штрафами россиянина, который вот уже несколько лет сам ремонтирует дороги (2 фото)

Автор:
16 сентября 2021 11:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   дороги   дураки и дороги   интересное   фото   чиновники   шахты   штраф   
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Как известно, в Росси две проблемы - дураки и дороги. В городе Шахты Ростовской области Александр Титов на протяжении пяти лет за свой счёт и своими силами ремонтировал дороги. Кроме того, мужчина сообщал в мэрию об устранении ям. Только за август 2021 года Титов устранил 30 ям и выбоин на дороге.

С 2016 года мужчина самостоятельно занимается ремонтом дорог в городе Шахты. За свои деньги Александр покупал материалы и чинил дороги на протяжении пяти лет. В августе 20201 года Титов сообщил в мэрию об устранении 30 ям и выбоин на дорогах, сообщает Telegram-канале Baza.

Однако, чиновники не были рады такой помощи. Глава города Андрей Горцевский заявил, что мужчина не должен действовать без предварительного согласования работ с властями.

«Чиновник указал в письме, что за самодеятельность активисту грозит административная статья за повреждение дорог и создание помех движению», — сообщило издание Baza.

Жители Шахт ни разу не жаловались на действия Титова и не считают его поступок нарушением.

Местные СМИ отмечают, что водители Шахт весьма признательны волонтёру за сохранённые подвески и шины. Они также пишут, что Титов при проведении работ никогда движению не мешал.

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Метки: Россия   дороги   дураки и дороги   интересное   фото   чиновники   шахты   штраф   
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19  комментариев
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10k
Kucher Час назад
Диверсия и экстремизм. Если б официально провели ремонт, то было б с чего разворовать. А он их лишил возможности поучаствовать в коррупции непреодолимой силы.
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3k
Dmitrii Ivanov 21 минуту назад
Я бы ещё на месте соседних автосервисов поднал на этого персонажа в суд за недополученную прибыль. Это ж сколько они потеряли из-за недостаточно разйобанных подвесок!
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184
Змій Горинич 46 минут назад
Хороший все-таки был дядька Аугусто Пиночет, он бы помог чинушам самим отремонтировать дорогу.
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11k
Bill 49 минут назад
Городские власти просто обязаны принять Титова на работу! Он будет маскировать щебенкой ямы на дорогах. И не надо будет тратиться на капитальный ремонт! А жители города Шахты будут ежедневно благодарить за это Титова (б***ть, чуть было не написал "3,14здить").
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8k
Клёст Час назад
А как и чем ремонтирует дороги этот ,,хороший человек,,?
Ну например: щебень и кирпичи, которые уложены им не по технологии, когда их колесо грузовика из ямы выбьет как шрапнель, никого не поубивают часом?
Или смертельный занос, опрокидывание, и другие ДТП из-за хз как заделанной ямы?
Любое доброе дело, которое делают для вас, нужно оценивать и на то, чем это вам угрожает)
Так что мужичок может быть ещё и легко отделался этой административкой - не погиб никто))
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275
SilentBob Час назад
Салтыков-Щедрин, «История одного города» просто...
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22k
Ваня Час назад
в край окуевшие чинуши, их самих на дороги надо бросить, чтобы латали и новые делали...
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3k
Максим Час назад
Делай добро и бросай его в воду (с)
Зачем надо было сообщать в администрацию о своих работах? Делал бы тихо, если есть желание. А то у нас не только в армии инициатива наказуема.
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24k
Батончик с маком Час назад
Откат хотят получить даже с такой благотворительности. Привычка однако - если где-то что-то ремонтируется, то у чиновников в карманах должен толстый конверт шуршать.
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607
Дмитрий Час назад
Ну, выбоины Александр Титов заделал. А дурака в лице Горцевского кто будет лечить?
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653
RUSSfan Час назад
Что за чиновники? Чувак им бюджет дорожный "пилить" помогает. А они не рады еще...
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228
Almax RUSSfan Час назад
Наоборот не помогает. Денег-то не выделяли на дороги. И не выделят, ямы кончаются. Вот так сидишь, ждешь отката, а он всё призрачней и призрачней.
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6k
Сергей Час назад
Делай добро и беги, пока не поймали.
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