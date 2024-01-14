Дешево и экологично: в России разработали топливо из отходов

Установка работает в рамках федеральной программы "Приоритет 2030". Ее мощности хватит для обогрева небольшого производственного помещения. В час она может производить около 25 кг топлива, стоимость которого составляет 2,5 рубля за 1 кг. Установка может работать круглосуточно в течение всего года и производить около 470 Гкал тепловой энергии.

Принцип работы установки заключается в том, что она приготавливает, зажигает и сжигает композиционное топливо. Сейчас проводятся тестовые работы, чтобы установка могла использоваться для исследований и производства оптимального топлива из промышленных и коммунальных отходов.