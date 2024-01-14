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Дешево и экологично: в России разработали топливо из отходов

Дешево и экологично: в России разработали топливо из отходов

Автор:
14 января 2024 10:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Томск   композитное топлио   мусор   топливо   ученые   экология   
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Команда ученых из Томского политехнического университета создала установку, которая может производить топливо из промышленных и коммунальных отходов.

Это топливо можно использовать для производства тепловой энергии. Установка позволяет изучать процессы сжигания различных видов твердого и жидкого топлива, которые близки к реальным условиям на предприятиях, где производится тепловая энергия.

Установка работает в рамках федеральной программы "Приоритет 2030". Ее мощности хватит для обогрева небольшого производственного помещения. В час она может производить около 25 кг топлива, стоимость которого составляет 2,5 рубля за 1 кг. Установка может работать круглосуточно в течение всего года и производить около 470 Гкал тепловой энергии.


Принцип работы установки заключается в том, что она приготавливает, зажигает и сжигает композиционное топливо. Сейчас проводятся тестовые работы, чтобы установка могла использоваться для исследований и производства оптимального топлива из промышленных и коммунальных отходов.

Использование этой установки поможет использовать местные сырьевые источники, включая низкосортное топливо, отходы угледобычи и углеобогащения, различные виды отработанных масел, отходов нефтепереработки, биомассу для производства энергии, что снизит загрязнение окружающей среды и уменьшит объемы отходов.


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Метки: Томск   композитное топлио   мусор   топливо   ученые   экология   
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5  комментариев
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21k
иванов дмитрий 2 часа назад
Такие посты тянут на дискредитации России.
Электричество из мусора не то что изобрели, уже заводы по всему миру десятилетия работают.
.
Мы что дикари, изобретать то, что во всем мире давно работает?
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255
iskra 2 часа назад
Ващета, сжигать бытовые отходы умеют уже очень давно. Проблема в токсичности получающихся газов. Также, подразумевается сортировка бытовых отходов,с чем тоже проблема..
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37k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну на говне давно работает. И дома строят. Разница в том, что в Африке и Азии это бесплатно, а тут 100500 млрд выделено.
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