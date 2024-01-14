Дешево и экологично: в России разработали топливо из отходов

Команда ученых из Томского политехнического университета создала установку, которая может производить топливо из промышленных и коммунальных отходов.
Это топливо можно использовать для производства тепловой энергии. Установка позволяет изучать процессы сжигания различных видов твердого и жидкого топлива, которые близки к реальным условиям на предприятиях, где производится тепловая энергия.
Установка работает в рамках федеральной программы "Приоритет 2030". Ее мощности хватит для обогрева небольшого производственного помещения. В час она может производить около 25 кг топлива, стоимость которого составляет 2,5 рубля за 1 кг. Установка может работать круглосуточно в течение всего года и производить около 470 Гкал тепловой энергии.
Принцип работы установки заключается в том, что она приготавливает, зажигает и сжигает композиционное топливо. Сейчас проводятся тестовые работы, чтобы установка могла использоваться для исследований и производства оптимального топлива из промышленных и коммунальных отходов.
Использование этой установки поможет использовать местные сырьевые источники, включая низкосортное топливо, отходы угледобычи и углеобогащения, различные виды отработанных масел, отходов нефтепереработки, биомассу для производства энергии, что снизит загрязнение окружающей среды и уменьшит объемы отходов.
Источник:
- Вступил в силу новый "мусорный" штраф для автомобилистов
- Экологические проблемы планеты в объективе фотографов: 15 впечатляющих снимков
- Бутылки и батарейки: на Байкале открыли магазин мусора с берегов озера
- Медицинской маске подарили вторую жизнь
- Зачем Швеция покупает мусор у Норвегии?
Электричество из мусора не то что изобрели, уже заводы по всему миру десятилетия работают.
.
Мы что дикари, изобретать то, что во всем мире давно работает?
На этой установке будут проводить полупромышленные исследования композиционных топлив из промышленных и коммунальных отходов для поиска оптимальной технологической, экологической и экономической эффективности процесса выработки энергии.
"Установка позволит исследовать процессы сжигания композиционных твердых и жидких топлив в условиях, приближенных к реальным на объектах теплоэнергетики. Она обеспечивает непрерывную регистрацию и управление в широких диапазонах значимыми параметрами и характеристиками протекающих процессов: компонентным составом топлива, коэффициентом избытка воздуха в топке, температурным режимом сжигания топлива, временем нахождения частиц или капель топлива в камере сгорания, концентрацией антропогенных выбросов в дымовых газах,
отмечает профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов ТПУ Дмитрий Глушков."