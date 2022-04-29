Россиян предупредили, что за приготовление шашлыков в неположенном месте предусмотрены штрафы

Важно учитывать, что готовить на открытом огне, когда процесс предполагает использование мангала, углей, смеси для розжига, можно только в специально отведённых и оборудованных для этого местах.

Местные власти сами утверждают перечень таких мест, но в шаговой доступности от них обязательно должны находиться песок и вода для тушения огня, если возникнет такая необходимость. В ветреную погоду от приготовления шашлыка лучше отказаться.

Лес, парк, сквер, любой участок с густой растительностью при наличии сухостоя – это запрещённые места для посиделок у мангала или костра.