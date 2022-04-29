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Россиян предупредили, что за приготовление шашлыков в неположенном месте предусмотрены штрафы

Россиян предупредили, что за приготовление шашлыков в неположенном месте предусмотрены штрафы

Автор:
29 апреля 2022 12:01
Сообщество : Жить в России
Метки: готовка   закон   лес   нарушение   ответственность   природа   шашлык   штраф   
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Накануне майских праздников, которые россияне по традиции встречают не только участием в торжественных мероприятиях, но и посиделками на природе, эксперты напомнили об ответственности за приготовление шашлыков в неположенном месте.

Шашлыки, безусловно, еда символичная. И готовить её можно. Но только с соблюдением ряда условий, о которых подробно рассказал «Известиям» эксперт Сергей Серёгин.


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Важно учитывать, что готовить на открытом огне, когда процесс предполагает использование мангала, углей, смеси для розжига, можно только в специально отведённых и оборудованных для этого местах.

Местные власти сами утверждают перечень таких мест, но в шаговой доступности от них обязательно должны находиться песок и вода для тушения огня, если возникнет такая необходимость. В ветреную погоду от приготовления шашлыка лучше отказаться.

Лес, парк, сквер, любой участок с густой растительностью при наличии сухостоя – это запрещённые места для посиделок у мангала или костра.


«В случае если человек начал готовить шашлык в неположенном месте, то ему полагается штраф 5 тысяч рублей. Но если по его вине случился пожар, то вплоть до уголовной ответственности», – отметил эксперт.



Правом выписать штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности обладают сотрудники полиции и МЧС. Новые противопожарные правила вступили в силу с 1 января 2021 года, а их принятие и ужесточение ответственности обусловлено увеличением числа пожаров, спровоцированных бытовыми причинами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: готовка   закон   лес   нарушение   ответственность   природа   шашлык   штраф   
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7  комментариев
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6k
pilgrimnl Полчаса назад
поражаюсь, как наши предки не спалили всю страну, когда не было этих ограничений и штрафов.
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166
bonli 4 минуты назад
да пусть на ху.й идут, то что у нас называют законом, по факту называется притеснение
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27k
Григорий 8 минут назад
Посмотрел где самое ближайшее мне в Питере предлагают место - 15 км от дома, ехать 1 час. У нас такие бл мудрые правители, что хочется дубиной по морде.
Кстати, они еще не забыли как рассказывали нам, что крейсер Москва сгорел от неосторожной сигареты? Может еще покрепче гайки закрутим?
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3k
Timka 24 минуты назад
Надо будет на берег Москвы сходить, посмотреть патрули ходят или нет. Хотя ведь здравый смысл подсказывает что у воды то наверняка не страшно мангал разжечь...
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465
HalloFreeSpace 41 минуту назад
То есть нельзя практически везде ?
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2k
Лёха 42 минуты назад
"их принятие и ужесточение ответственности" доведено до абсурда.
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