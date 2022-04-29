Россиян предупредили, что за приготовление шашлыков в неположенном месте предусмотрены штрафы

Накануне майских праздников, которые россияне по традиции встречают не только участием в торжественных мероприятиях, но и посиделками на природе, эксперты напомнили об ответственности за приготовление шашлыков в неположенном месте.
Шашлыки, безусловно, еда символичная. И готовить её можно. Но только с соблюдением ряда условий, о которых подробно рассказал «Известиям» эксперт Сергей Серёгин.
Важно учитывать, что готовить на открытом огне, когда процесс предполагает использование мангала, углей, смеси для розжига, можно только в специально отведённых и оборудованных для этого местах.
Местные власти сами утверждают перечень таких мест, но в шаговой доступности от них обязательно должны находиться песок и вода для тушения огня, если возникнет такая необходимость. В ветреную погоду от приготовления шашлыка лучше отказаться.
Лес, парк, сквер, любой участок с густой растительностью при наличии сухостоя – это запрещённые места для посиделок у мангала или костра.
«В случае если человек начал готовить шашлык в неположенном месте, то ему полагается штраф 5 тысяч рублей. Но если по его вине случился пожар, то вплоть до уголовной ответственности», – отметил эксперт.
Правом выписать штраф за несоблюдение правил пожарной безопасности обладают сотрудники полиции и МЧС. Новые противопожарные правила вступили в силу с 1 января 2021 года, а их принятие и ужесточение ответственности обусловлено увеличением числа пожаров, спровоцированных бытовыми причинами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Кстати, они еще не забыли как рассказывали нам, что крейсер Москва сгорел от неосторожной сигареты? Может еще покрепче гайки закрутим?