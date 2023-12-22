Трагедия в Сибири: медведи отказываются уходить в спячку, бродя в полусонном состоянии

Представьте себе старинные часы в самом сердце леса, тикающие в гармонии с природными циклами. Это биологические часы медведей.

Однако теперь изменение климата действует как озорной ребенок, который бесцеремонно играет со стрелками часов, сбивая время.

Более теплые температуры и меняющиеся условия доступности пищи сбивают сигналы к спячке. Медведи, ожидавшие определенного ритма жизни, теперь сталкиваются с разрозненной мелодией.