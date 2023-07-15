Косолапый навёл шороху на дачном поселке в Якутии

На территорию дач «Заплава» в семи километрах от поселка Хандыга Томпонского района Якутии проник медведь. Косолапый свободно зашёл на дачный участок, сломал детский бассейн и повалил бочки.
Медведь ушел только после того, как владелец дачного участка громко ударил об железную емкость.
Жители поселка Хандыга отмечают, что хищник не первый раз навещает эту территорию. До этого он заходил «в гости», когда на одной из дач никого не было, разворотил весь дом и другие помещения. В это время на соседней даче была лишь одна пожилая женщина, медведь чудом ее не тронул. Другие владельцы дач были в это время в поселке. Всего на этих дачных участках проживает пять человек.
Они надеются, что власти и экологи примут меры для обеспечения безопасности их жизни.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Лентяй блин
Вроде не асфальт