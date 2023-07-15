Косолапый навёл шороху на дачном поселке в Якутии

Жители поселка Хандыга отмечают, что хищник не первый раз навещает эту территорию. До этого он заходил «в гости», когда на одной из дач никого не было, разворотил весь дом и другие помещения. В это время на соседней даче была лишь одна пожилая женщина, медведь чудом ее не тронул. Другие владельцы дач были в это время в поселке. Всего на этих дачных участках проживает пять человек.

Они надеются, что власти и экологи примут меры для обеспечения безопасности их жизни.