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Косолапый навёл шороху на дачном поселке в Якутии

Косолапый навёл шороху на дачном поселке в Якутии

Автор:
15 июля 2023 09:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Якутия   в мире   дочный поселок   животные   медведь   
952
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На территорию дач «Заплава» в семи километрах от поселка Хандыга Томпонского района Якутии проник медведь. Косолапый свободно зашёл на дачный участок, сломал детский бассейн и повалил бочки.

Медведь ушел только после того, как владелец дачного участка громко ударил об железную емкость.

Жители поселка Хандыга отмечают, что хищник не первый раз навещает эту территорию. До этого он заходил «в гости», когда на одной из дач никого не было, разворотил весь дом и другие помещения. В это время на соседней даче была лишь одна пожилая женщина, медведь чудом ее не тронул. Другие владельцы дач были в это время в поселке. Всего на этих дачных участках проживает пять человек.


Они надеются, что власти и экологи примут меры для обеспечения безопасности их жизни.

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Метки: Видео   Якутия   в мире   дочный поселок   животные   медведь   
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8  комментариев
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75k
Viktor 2 часа назад
Стрёмные канешн дачки - ковыряешься там к примеру в саду-огороде или в мастерской, а тут к тебе Потапыч в гости!
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142
jnkbxybr 23 минуты назад
Молодой ещё, играть пришел, а его прогнали. Изверги!
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1k
Dimon 51 минуту назад
В Якутии есть дачи?!
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2k
Руслан Час назад
На дачном посёлке?!
Может «в»?
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну прополол бы хоть.
Лентяй блин
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