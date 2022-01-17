«Дорога веников» и еще три переезда, которые периодически уходят под воду

В такие моменты водители и пешеходы должны собрать в кулак всю волю и аккуратно преодолеть этот путь. При этом каждый год в береговую охрану поступают сотни сообщений, что люди стали заложниками прилива на одной из этих дорог — они не рассчитали время прибоя или не учли плохие погодные условия. Вода настигла их раньше, чем они преодолели путь, и теперь им нужна помощь спасателей. Что же это за дороги?

Дамба Шелл-Айленд

На северо-западе Уэльса есть полуостров Шелл, где стоит самая большая кемпинговая зона отдыха Великобритании. Но чтобы отдохнуть с палатками у костра, предстоит преодолеть одно испытание: проехать по дамбе, которая затапливается водой во время прилива. Прежде чем англичане отправляются в путь на Шелл, они подробно узнают точное время прилива и не будет ли бури или сильного ветра, которые швыряют огромные волны на дорогу. Но обычно дамбу полностью блокируют на время штормов. Тем не менее трудности не пугают сотни туристов, которые любят отдыхать на Шелл, и они едут туда с удовольствием.