«Дорога веников» и еще три переезда, которые периодически уходят под воду

В мире есть несколько автомобильных дорог, которые дважды в день уходят под воду — их затапливает приливом. Когда же вода сходит, на сыром покрытии остаются скользкие водоросли, по которым машина катится как по льду.
В такие моменты водители и пешеходы должны собрать в кулак всю волю и аккуратно преодолеть этот путь. При этом каждый год в береговую охрану поступают сотни сообщений, что люди стали заложниками прилива на одной из этих дорог — они не рассчитали время прибоя или не учли плохие погодные условия. Вода настигла их раньше, чем они преодолели путь, и теперь им нужна помощь спасателей. Что же это за дороги?
Дамба Шелл-Айленд
На северо-западе Уэльса есть полуостров Шелл, где стоит самая большая кемпинговая зона отдыха Великобритании. Но чтобы отдохнуть с палатками у костра, предстоит преодолеть одно испытание: проехать по дамбе, которая затапливается водой во время прилива. Прежде чем англичане отправляются в путь на Шелл, они подробно узнают точное время прилива и не будет ли бури или сильного ветра, которые швыряют огромные волны на дорогу. Но обычно дамбу полностью блокируют на время штормов. Тем не менее трудности не пугают сотни туристов, которые любят отдыхать на Шелл, и они едут туда с удовольствием.
Лонингсвейен
В Ваттовом море у побережья Дании есть остров Мандё. Наверное, это самый спокойный среди датских островов, ведь туда ведет старая грунтовая дорога, по которой машины редко рискуют ездить, а туристам не хочется идти по сырой гальке, покрытой водорослями и морскими гадами. Кроме того, дорога Лонингсвейен дважды в сутки уходит под воду, полностью изолируя Мандё от людей. Если англичане решили в 1950-х провести к аналогичным островам автомобильные дороги, чтобы сделать места привлекательными для отдыха, жизни и налогоплательщиков, то Дания придерживается иного мнения. Датчане уверены, что в мире осталось крайне мало мест, еще не тронутых туризмом, а потому пусть хотя бы Мандё побудет в их рядах, подальше от цивилизации и вездесущего человека.
Брумвэй
Англичане прозвали ее «дорогой веников», потому что она сметает людей в море даже в хорошую погоду. За последние 600 лет историки отметили более 100 человек, которые утонули, пересекая Брумвэй. Да и дорогой это назвать трудно: песчаная тропа, предназначенная только для пешеходов да внедорожников. Находится этот путь в графстве Эссекс на юге Англии и соединяет остров Фулнесс с материком. Особенно тропа опасна во время метелей или морских бурь, но в отличие от других подобных автомобильных дорог, на Брумвэй нет смотрителя — некому закрывать путь во время штормов и не пускать туда людей. Также дважды в день дорогу накрывает приливом, и она становится еще опаснее.
Юнву
Эта дорога находится в Китае и пролегает через озеро Поян. У нее иная периодичность покрытия водой, нежели у предшественников. В сезон дождей, что начинается в мае, вода в озере поднимается, и на протяжении нескольких месяцев, до сентября, дорога будет полностью скрыта под водой. Поначалу уровень воды будет не высок, и машины смогут ехать, а люди идти, ориентируясь на высокие столбики по краям дороги. Но еще через пару недель непрерывного дождя воды будет столько, что водители будут вынуждены искать альтернативные пути.
Источник:
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