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Мечту больших бородатых 40-летних мальчиков исполнила компания Hasbro

Мечту больших бородатых 40-летних мальчиков исполнила компания Hasbro

Автор:
15 июля 2022 21:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Hasbro   Игрушки   гик   интересно   коллекции   копии   фигурки   
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Новость, которая понравится всем коллекционерам моделек. Компания Hasbro, которая занимается производством игрушек запустила долгожданную акцию для поклонников и гиков во всем мире.

В рамках проекта Selfie Series каждый желающий может сделать игрушку со своим изображением из любой популярной кино и мультипликационной вселенной.

Как утверждают представители компании, каждый может скачать приложение, загрузить в него свои данные, заплатить около 60$ и получить свою уменьшенную копию.

Помнится, такую идею лет десять назад предлагали в одном популярном ситкоме "Теория большого взрыва".

Там Говард Воловетс и Радж Кутрапали, которые являются не только учеными, но и гиками, фанатеющими по комиксам, мультикам и фантастическим фильмам, заказали себе уменьшенные фигурки.

У них, к слову, вышли не такими уж и похожими на себя. Тогда они решили проблему, купив 3-D принтер, и самостоятельно исполнили свою мечту.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Hasbro   Игрушки   гик   интересно   коллекции   копии   фигурки   
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4  комментария
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6k
Кружок 2 часа назад
Что * y й н я?
Я о таком НЕ МЕЧТАЛ!!!
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11k
Василий Сургайло 19 минут назад
А с порнохаба можно модельку сделать? Друг спрашивает
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−102
Валерий Петров Полчаса назад
цена сравнима с ценой 3д принтера.
эникубик на алихе падал до 11 тысяч рублей)
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28k
Григорий 58 минут назад
Менеджеры у них с тормозами в голове, в каждом городе уже есть такие услуги за 100-150 баков. Хуже того - это уже лет 7 работает.
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Александр Невский
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