Мечту больших бородатых 40-летних мальчиков исполнила компания Hasbro

Новость, которая понравится всем коллекционерам моделек. Компания Hasbro, которая занимается производством игрушек запустила долгожданную акцию для поклонников и гиков во всем мире.
В рамках проекта Selfie Series каждый желающий может сделать игрушку со своим изображением из любой популярной кино и мультипликационной вселенной.
Как утверждают представители компании, каждый может скачать приложение, загрузить в него свои данные, заплатить около 60$ и получить свою уменьшенную копию.
Помнится, такую идею лет десять назад предлагали в одном популярном ситкоме "Теория большого взрыва".
Там Говард Воловетс и Радж Кутрапали, которые являются не только учеными, но и гиками, фанатеющими по комиксам, мультикам и фантастическим фильмам, заказали себе уменьшенные фигурки.
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У них, к слову, вышли не такими уж и похожими на себя. Тогда они решили проблему, купив 3-D принтер, и самостоятельно исполнили свою мечту.
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АНТИФИШКИ
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Я о таком НЕ МЕЧТАЛ!!!
эникубик на алихе падал до 11 тысяч рублей)