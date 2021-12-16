FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Игромир 392 поста • 281 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Игромир 
Кто это покупает: бесполезные автомобили супергероев

Кто это покупает: бесполезные автомобили супергероев (15 фото)

Автор:
16 декабря 2021 21:47
Сообщество : Игромир
Метки: авто игрушки   игрушки   интересно   странное   супергерои   
644
15

Бесполезный игрушечный транспорт для супергероев.


Детские игрушки бывают очень разные. На рынке они представлены в огромном количество и на любой вкус. Есть от известных брендов или лютая китайщина.

При этом существуют очень странные предложения, о которых мы сегодня расскажем.

Супергерои на сегодняшний день невероятно популярны: о них снимают фильмы, делают игры, создают экшен-фигурки.

И именно в фигурках развернулась самая дичь. По мнению производителей игрушек, чуть ли не каждый супергерой должен иметь свой автомобиль или мотоцикл.

И неважно, вписывается ли это в рамки самого персонажа или нет. Хотя бы вспомнить мотоцикл для Флеша – зачем персонажу автомобиль, если он и так бегает быстрее скорости света?!

×
×

Вот тачка Супермена с цветами его костюма и плащом. Зачем она ему? Кто знает. Возможно, устает от долгих перелетов между галактиками. Ну или бегать, как и Флеш, вечно не может.

Или трейлер Человека-паука, в котором находится аж 2 спорткара. Во-первых, откуда внезапно у Питера Паркера появились деньги, он же нищий студент? Во-вторых в мире что, начался дефицит составляющих для паутины?

Паук получил странной техники больше всех: у него есть и мотоцикл, и вертолет, и еще много чего.

Халкомобиль. Мы, конечно, не сомневаемся в умственных способностях Халка, но зачем ему тачка, если он, не напрягаясь, прыгает на огромные расстояния, да и бегает тоже шустро.

Также для Халка есть маленький джип, в котором он сидит и перебирает руками. Если вам нечем заняться, Брюс Бэннер подскажет, как себя развлечь.

Машина Тора с крыльями как у его шлема в комиксах.

Тачка есть даже у дерева по имени Грут из «Стражей галактики», причем несколько вариаций.

Вот на чем катаются нормальные черепашки:

На чем катаются черепашки курильщика:

Нет, ну серьезно, зачем черепашкам-ниндзя нужна техника для мытья улиц?

А вот эти машины в виде масок для героев вообще непонятно на какую аудиторию рассчитаны.

Кстати, тачки есть даже у пони, а вы не знали?

Теперь приходится жить с тем, что даже лошади могут сдать на права.

Вот такие интересные игрушки можно встретить на просторах сети, однако приобретать такой товар не рекомендуется.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Игромир"
Метки: авто игрушки   игрушки   интересно   странное   супергерои   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
448
Юстас ЗаПутинцев 3 минуты назад
Если вам не надо, то это не означает, что не надо детям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
rutt 16 минут назад
Авто на пульте, что не так? Сине-красное, заметное, хорошо же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался Редкие штуки, которые вы не увидели бы никогда, если бы не эти фотографии Редкие штуки, которые вы не увидели бы никогда, если бы не эти фотографии Для чего все эти вещи? Для чего все эти вещи? Люди показывают странные предметы и выясняют их назначение Люди показывают странные предметы и выясняют их назначение Прозрачный кофе с запахом горелой резины: необычный напиток от братьев Нэйджи Прозрачный кофе с запахом горелой резины: необычный напиток от братьев Нэйджи Мастерица создает чудесные и похожие на реальных зверей игрушки Мастерица создает чудесные и похожие на реальных зверей игрушки
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2406



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Бандит Катя!
0
76
Бандит Катя!
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
3
126
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
Набирающие популярность в сообществах
Четырехлетнюю «Ниву» юбилейной лимитированной версии оценили в 2,5 миллиона рублей
0
10
Четырехлетнюю «Ниву» юбилейной лимитированной версии оценили в 2,5 миллиона рублей
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
10
30
Лучшие российские фильмы ужасов, за которые не стыдно
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#кино#Ynews#аварии#автомир#автомобили#подборка#сарказм
#Юмор#интересно#факты#люди#дтп#приколы#история#новости#в мире#юмора
#ватермарк#прикол#картинки#СССР#Жизнь#авто аварии#Россия#новый год#забавно#природа

На что жалуетесь?

Вернуться