Кто это покупает: бесполезные автомобили супергероев

Бесполезный игрушечный транспорт для супергероев.
Детские игрушки бывают очень разные. На рынке они представлены в огромном количество и на любой вкус. Есть от известных брендов или лютая китайщина.
При этом существуют очень странные предложения, о которых мы сегодня расскажем.
Супергерои на сегодняшний день невероятно популярны: о них снимают фильмы, делают игры, создают экшен-фигурки.
И именно в фигурках развернулась самая дичь. По мнению производителей игрушек, чуть ли не каждый супергерой должен иметь свой автомобиль или мотоцикл.
И неважно, вписывается ли это в рамки самого персонажа или нет. Хотя бы вспомнить мотоцикл для Флеша – зачем персонажу автомобиль, если он и так бегает быстрее скорости света?!
Вот тачка Супермена с цветами его костюма и плащом. Зачем она ему? Кто знает. Возможно, устает от долгих перелетов между галактиками. Ну или бегать, как и Флеш, вечно не может.
Или трейлер Человека-паука, в котором находится аж 2 спорткара. Во-первых, откуда внезапно у Питера Паркера появились деньги, он же нищий студент? Во-вторых в мире что, начался дефицит составляющих для паутины?
Паук получил странной техники больше всех: у него есть и мотоцикл, и вертолет, и еще много чего.
Халкомобиль. Мы, конечно, не сомневаемся в умственных способностях Халка, но зачем ему тачка, если он, не напрягаясь, прыгает на огромные расстояния, да и бегает тоже шустро.
Также для Халка есть маленький джип, в котором он сидит и перебирает руками. Если вам нечем заняться, Брюс Бэннер подскажет, как себя развлечь.
Машина Тора с крыльями как у его шлема в комиксах.
Тачка есть даже у дерева по имени Грут из «Стражей галактики», причем несколько вариаций.
Вот на чем катаются нормальные черепашки:
На чем катаются черепашки курильщика:
Нет, ну серьезно, зачем черепашкам-ниндзя нужна техника для мытья улиц?
А вот эти машины в виде масок для героев вообще непонятно на какую аудиторию рассчитаны.
Кстати, тачки есть даже у пони, а вы не знали?
Теперь приходится жить с тем, что даже лошади могут сдать на права.
Вот такие интересные игрушки можно встретить на просторах сети, однако приобретать такой товар не рекомендуется.
Источник:
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