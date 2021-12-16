Кто это покупает: бесполезные автомобили супергероев

Детские игрушки бывают очень разные. На рынке они представлены в огромном количество и на любой вкус. Есть от известных брендов или лютая китайщина.

При этом существуют очень странные предложения, о которых мы сегодня расскажем.

Супергерои на сегодняшний день невероятно популярны: о них снимают фильмы, делают игры, создают экшен-фигурки.

И именно в фигурках развернулась самая дичь. По мнению производителей игрушек, чуть ли не каждый супергерой должен иметь свой автомобиль или мотоцикл.

И неважно, вписывается ли это в рамки самого персонажа или нет. Хотя бы вспомнить мотоцикл для Флеша – зачем персонажу автомобиль, если он и так бегает быстрее скорости света?!