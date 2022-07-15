Фотограф гуляет по Кипру и делает фото бродячих кошек

Главные модели фотографа YuKo с острова Кипр - местные бездомные кошки. У него уже набралась целая коллекция завораживающих кошачьих портретов с улиц кипрского города Лимасол. За всеми здешними бродячими кошками ухаживают, их кормят и не обделяют вниманием - они местные короли! Посмотрим на некоторые кадры, сделанные фотографом: