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Фотограф гуляет по Кипру и делает фото бродячих кошек

Фотограф гуляет по Кипру и делает фото бродячих кошек

Автор:
15 июля 2022 21:05
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   бездомные кошки   животные   кипр   кот   коты   кошки   подборка   фото   фотографы   
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Фотограф под ником YuKo частенько делает фотографии бездомных кошек на Кипре. На всём острове обитает большое количество бродячих пушистиков - их здешняя история начинается сотни лет назад. Первую часть фотографий мы показывали здесь.
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Источник:

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Метки: Бездомные животные   бездомные кошки   животные   кипр   кот   коты   кошки   подборка   фото   фотографы   
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2  комментария
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Сергей Зайцев 12 минут назад
Они не совсем бездомные, в некоторых местах стоят домики для кошек, многие кормят.
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15k
Альф 57 10 минут назад
2019-году был на Кипре, фото моё, Пафос. Котик отжал пол тарелки

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