Фотограф гуляет по Кипру и делает фото бродячих кошек

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Фотограф под ником YuKo частенько делает фотографии бездомных кошек на Кипре. На всём острове обитает большое количество бродячих пушистиков - их здешняя история начинается сотни лет назад. Первую часть фотографий мы показывали здесь.
Главные модели фотографа YuKo с острова Кипр - местные бездомные кошки. У него уже набралась целая коллекция завораживающих кошачьих портретов с улиц кипрского города Лимасол. За всеми здешними бродячими кошками ухаживают, их кормят и не обделяют вниманием - они местные короли! Посмотрим на некоторые кадры, сделанные фотографом:
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Источник:
АНТИФИШКИ
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