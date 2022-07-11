Коты, которые оккупировали магазины - и не собираются уходить

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Котеек любят везде - даже если они заходят в магазины, а иногда даже оккупируют их и остаются там надолго. В некоторых магазинах их оставляют и они "занимают" важную должность. Посмотрите на этих деловых пушистиков, которые поселились в магазинах - и не собираются уходить!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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