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Сообщество Без кота и жизнь не та 1352 поста • 439 подписчиков подписаться
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Коты, которые оккупировали магазины - и не собираются уходить

Коты, которые оккупировали магазины - и не собираются уходить

Автор:
11 июля 2022 11:01
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомцы   животные   забавные животные   кот   коты   кошки   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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Котеек любят везде - даже если они заходят в магазины, а иногда даже оккупируют их и остаются там надолго. В некоторых магазинах их оставляют и они "занимают" важную должность. Посмотрите на этих деловых пушистиков, которые поселились в магазинах - и не собираются уходить!
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Метки: Питомцы   животные   забавные животные   кот   коты   кошки   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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1  комментарий
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sedoisever 44 минуты назад
Нехрен котам в магазине делать. Любите их дома.
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