Коты, которые оккупировали магазины - и не собираются уходить

Котеек любят везде - даже если они заходят в магазины, а иногда даже оккупируют их и остаются там надолго. В некоторых магазинах их оставляют и они "занимают" важную должность. Посмотрите на этих деловых пушистиков, которые поселились в магазинах - и не собираются уходить!

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Лучшее место для сна 0 Источник:

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В этом магазине живёт одноглазый красавчик 0 Источник:

Магазинная система наблюдения 0 Источник:

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Просто так к холодильнику не подобраться! 0 Источник:

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Кот тоже не любит брокколи 0 Источник:

Том и Джерри 0 Источник:

Пушистый продавец 0 Источник:

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Контроль качества рыбы 0 Источник:

Охраняет кассу 0 Источник:

Какой милый ассистент продавца 0 Источник:

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Ну, здравствуйте! 0 Источник:

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Уютно устроились 0 Источник:

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Пришло время йоги 0 Источник:

Сплошная милота 0 Источник:

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"Здравствуйте! Вас проконсультировать?" 0 Источник:

К корзинке прилагается кот 0 Источник:

Хочешь воспользоваться мусоркой? Задобри кота 0 Источник:

Я слежу за тобой, человек 0 Источник:

Котейкам рады везде! 0 Источник: