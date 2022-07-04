Фотограф делает чудесные снимки бездомных кошек на Кипре

Фотограф под ником Yuko собирает в свой объектив красивые и атмосферные кадры с обитателями города Лимасол на Кипре - уличными кошками. Кошки всегда были неотъемлемой частью средиземноморского острова Кипр. История кошачьих на острове начинается с 400 года нашей эры, когда царица Елена Константинопольская отправила на Кипр корабль с кошками, чтобы те охотились на змей. Сейчас на острове проживает до миллиона бездомных кошек, о которых заботятся власти и группы волонтёров.