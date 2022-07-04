FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12424 поста • 1323 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Фотограф делает чудесные снимки бездомных кошек на Кипре

Фотограф делает чудесные снимки бездомных кошек на Кипре

Автор:
04 июля 2022 15:36
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   бездомные кошки   животные   кипр   кот   коты   кошка   кошки   фото   фотограф   
257
18
Фотограф под ником YuKo гуляет по улицам Лимасола на Кипре в поисках пушистых "моделей" - местных бездомных кошек. Кошки испокон веков являются неотъемлемой частью Кипра - их история на острове начинается в 400 году нашей эры. Посмотрите на эти атмосферные снимки с участием кипрских кошек!
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Бездомные животные   бездомные кошки   животные   кипр   кот   коты   кошка   кошки   фото   фотограф   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
nikam 3 часа назад
такие же как и наши местные уличные коты. уличные коты это вообще отдельная категория. это бруталы. они имеют следы шрамов от битв за свою территорию. они невозмутимы и по своему милы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Alf 15 минут назад
Полярная станция «Мыс Желания», 1972 год
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50798



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Случайность, ставшая легендой: лучшие импровизации советских актёров
Случайность, ставшая легендой: лучшие импровизации советских актёров
"Проституток надолго не снимают": в соцсетях троллят уволившегося экс-редактора Первого Овсянникову
"Проституток надолго не снимают": в соцсетях троллят уволившегося экс-редактора...
События на Украине 3- 4 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 3- 4 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Бесконечная лестница в реальной жизни
Бесконечная лестница в реальной жизни
А женщина ли ты? Известные спортсменки, которых унизили, заставив подтверждать половую принадлежность
А женщина ли ты? Известные спортсменки, которых унизили, заставив подтверждать половую...
Креативщики страны, объединяйтесь
Креативщики страны, объединяйтесь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#в мире#Россия#картинки#фотографии#шоу бизнес#удивительно#фейл#Япония
#люди#история#прикол#интересное#кино#страна#природа#Разное#кот#провокация
#Юмор#животные#подборка#интересно#СССР#Приколы#позитив#Жизнь#актеры
Креативщики страны, объединяйтесь Креативщики страны, объединяйтесь 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках 20+ любопытных фактов о наших любимцах - кошках Хозяева защищают тучную кошку от "хейтеров" в Инстаграме Хозяева защищают тучную кошку от "хейтеров" в Инстаграме Австралия запретила кошкам гулять по улице Австралия запретила кошкам гулять по улице Кот прославился в сети благодаря своему крутому аквариуму Кот прославился в сети благодаря своему крутому аквариуму Этот кот - настоящий профи в выпрашивании еды Этот кот - настоящий профи в выпрашивании еды

На что жалуетесь?

Вернуться