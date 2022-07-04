Фотограф делает чудесные снимки бездомных кошек на Кипре

257
18
Фотограф под ником YuKo гуляет по улицам Лимасола на Кипре в поисках пушистых "моделей" - местных бездомных кошек. Кошки испокон веков являются неотъемлемой частью Кипра - их история на острове начинается в 400 году нашей эры. Посмотрите на эти атмосферные снимки с участием кипрских кошек!
Фотограф под ником Yuko собирает в свой объектив красивые и атмосферные кадры с обитателями города Лимасол на Кипре - уличными кошками. Кошки всегда были неотъемлемой частью средиземноморского острова Кипр. История кошачьих на острове начинается с 400 года нашей эры, когда царица Елена Константинопольская отправила на Кипр корабль с кошками, чтобы те охотились на змей. Сейчас на острове проживает до миллиона бездомных кошек, о которых заботятся власти и группы волонтёров.
"Если вы не гуляли по улицам Лимасола, то советую вам, когда вы там окажетесь, понаблюдать за здешними бездомными кошками. Они повсюду - живут, спят на каждом углу. Хочу поделиться с вами своими фотографиями местных кошек," - пишет фотограф.
×
×
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Австралия запретила кошкам гулять по улице
- Кот прославился в сети благодаря своему крутому аквариуму
- Хозяева защищают тучную кошку от "хейтеров" в Инстаграме
- 20+ избалованных котеек, которые только рады искупаться во внимании
- Этот кот - настоящий профи в выпрашивании еды
Новости партнёров