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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6117 постов • 742 подписчика подписаться
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Редкие и интересные фото советских знаменитостей

Редкие и интересные фото советских знаменитостей

Автор:
15 июля 2022 12:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: архив   знаменитости   фото   
309
16
Фото действительно редкие. Некоторые вижу впервые.
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Источник:

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Метки: архив   знаменитости   фото   
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7  комментариев
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22k
Serg2001 Час назад
А товарищ Дынин оказывается сначала был простым вожатым... )
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66k
Варакин Алексей 24 минуты назад
фотограф - Георгий Тер-Ованесов с друзьями алкашами
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26k
Ваня 40 минут назад
на фото с казаковым и волчек, в шляпе герман качин...
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9k
Василенко Татьяна 47 минут назад
Ни одного фото раньше не видела! Очень интересно!
Быстрицкая - чудо! Очень душевно вышел Высоцкий, прям доброе фото. И Харатьян впечатление произвел, в голову бы никогда не пришло, что ему так пойдет образ Пушкина
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6k
Том Джоуд 54 минуты назад
Филлипова не узнать. И Нонну Мордюкову. Молодые - совершенно другие.
Многие фото ранее не видел.
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−123
Thomsen 2 часа назад
Действительно, редкие и интересные. Спасибо.

p.s. Харатьян в образе Пушкина позабавил)
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