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Фото действительно редкие. Некоторые вижу впервые.
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Леонид Быков с друзьями и школьными подругами на берегу реки Казенный Торец, против пос. Прокатчиков, 1947 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: архив знаменитости фото
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Быстрицкая - чудо! Очень душевно вышел Высоцкий, прям доброе фото. И Харатьян впечатление произвел, в голову бы никогда не пришло, что ему так пойдет образ Пушкина
Многие фото ранее не видел.
p.s. Харатьян в образе Пушкина позабавил)