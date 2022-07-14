Мужчина подслушал диалог между Киану Ривзом и мальчиком-фанатом

Их разговор вновь сделал Нео героем интернета.
Наверное, в мире существует мало людей, кто не знал бы актёра Киану Ривза. Помимо его выдающегося актёрского таланта, он так же известен своей добротой и готовностью пообщаться со своими фанатами, коих, естественно, немало.
И вот недавно снова произошла ситуация, подтверждающая, что Киану — главный добряк планеты. В аэропорту Лондона к актёру подошёл мальчишка и попросил автограф, а затем, не растерявшись, просто завалил Ривза кучей вопросов. И что вы думаете? Киану ответил на каждый вопрос мальчика!
Телепродюсер Эндрю Киммел стал свидетелем этой приятной сцены и поспешил поделиться этим в своём аккаунте в Твиттере
Мальчик подошёл к актёру, заметно волнуясь. Возможно, именно из-за волнения он и выпалил все свои вопросы.
Вот такой диалог произошёл между актёром и мальчиком
Киану не смутился и ответил даже на личные вопросы
А так же поделился своими планами на ближайшие дни
Уж точно не каждый актёр стал бы вести оживлённый диалог с ребёнком после перелёта
Тем ценнее, что Киану обратил внимание на мальчика, уделив ему своё время!
Энрю тоже решил воспользоваться моментом
Как и всегда после таких историй фанаты остались в восторге
И нельзя не согласится с этим комментатором
Негласно считается, что Киану главный добряк Голливуда
А вот такие действия показывают истинную сущность человека
Источник:
АНТИФИШКИ
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:D