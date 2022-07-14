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Мужчина подслушал диалог между Киану Ривзом и мальчиком-фанатом

Мужчина подслушал диалог между Киану Ривзом и мальчиком-фанатом

Автор:
14 июля 2022 09:37
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актр   доброта   знаменитости   киану ривз   позитив   фанат   фото   
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Их разговор вновь сделал Нео героем интернета.

Наверное, в мире существует мало людей, кто не знал бы актёра Киану Ривза. Помимо его выдающегося актёрского таланта, он так же известен своей добротой и готовностью пообщаться со своими фанатами, коих, естественно, немало.


И вот недавно снова произошла ситуация, подтверждающая, что Киану — главный добряк планеты. В аэропорту Лондона к актёру подошёл мальчишка и попросил автограф, а затем, не растерявшись, просто завалил Ривза кучей вопросов. И что вы думаете? Киану ответил на каждый вопрос мальчика!


Телепродюсер Эндрю Киммел стал свидетелем этой приятной сцены и поспешил поделиться этим в своём аккаунте в Твиттере

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Мальчик подошёл к актёру, заметно волнуясь. Возможно, именно из-за волнения он и выпалил все свои вопросы.


Вот такой диалог произошёл между актёром и мальчиком

Киану не смутился и ответил даже на личные вопросы

А так же поделился своими планами на ближайшие дни

Уж точно не каждый актёр стал бы вести оживлённый диалог с ребёнком после перелёта

Тем ценнее, что Киану обратил внимание на мальчика, уделив ему своё время!


Энрю тоже решил воспользоваться моментом

Как и всегда после таких историй фанаты остались в восторге

И нельзя не согласится с этим комментатором

Негласно считается, что Киану главный добряк Голливуда

А вот такие действия показывают истинную сущность человека

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актр   доброта   знаменитости   киану ривз   позитив   фанат   фото   
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7  комментариев
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564
HalloFreeSpace 51 минуту назад
Когда нормальность становится чем-то исключительным, это пугает ...
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80
Lev A. 56 минут назад
Самый брезтейкинг из всех брезтейкингов!
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Колорад Час назад
Если кто-нибудь подслушал меня:
-Каквывсеменязбли!
:D
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Alove_Roleen

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