Мужчина подслушал диалог между Киану Ривзом и мальчиком-фанатом

Наверное, в мире существует мало людей, кто не знал бы актёра Киану Ривза. Помимо его выдающегося актёрского таланта, он так же известен своей добротой и готовностью пообщаться со своими фанатами, коих, естественно, немало.

И вот недавно снова произошла ситуация, подтверждающая, что Киану — главный добряк планеты. В аэропорту Лондона к актёру подошёл мальчишка и попросил автограф, а затем, не растерявшись, просто завалил Ривза кучей вопросов. И что вы думаете? Киану ответил на каждый вопрос мальчика!

Телепродюсер Эндрю Киммел стал свидетелем этой приятной сцены и поспешил поделиться этим в своём аккаунте в Твиттере