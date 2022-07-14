14 архивных фото знаменитостей в их молодые годы

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Многих звезд мы знаем лишь в их пожилом возрасте, другие сильно изменились с начала карьеры. В любом случае очень любопытно окунуться в прошлое, чтобы взглянуть на знаменитостей в их ранние годы.
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А на кого из звезд вы посмотрели иначе, увидев их архивные снимки прошлого?
Источник:
АНТИФИШКИ
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