14 архивных фото знаменитостей в их молодые годы

«Ну все, допился». Наши звезды, чью красоту погубили алкоголь и болезни

Куда пропал болгарский певец Азис, исполнивший провокационный хит "Мразиш"

Яблоко от звездной яблони: знаменитые родители с повзрослевшими отпрысками

Такими их уже мало кто помнит: 16 архивных фото отечественных звезд, сделанных в лихие 90-е

Кормящая Серябкина и Слава в кружевных трусах: знаменитости на премии RU.TV

Как на самом деле зовут 16 зарубежных знаменитостей