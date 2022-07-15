Искусственный интеллект нашел место старта древнейшего метеорита с Марса

«Регион, который мы идентифицируем как источник этого уникального образца марсианского метеорита, представляет собой окно в самую раннюю среду планет, включая Землю, которая потеряла свою старую кору из-за тектоники плит и эрозии», - говорит Лагейн.

Исследователи использовали один из самых быстрых суперкомпьютеров в Исследовательском центре Поуси и Центре иммерсивной визуализации и электронных исследований Университета Кертина для анализа огромного количества изображений с высоким разрешением с помощью машинного обучения с целью обнаружения кратеров. «Мы также адаптируем алгоритм, который использовался для точного определения точки выброса «Черной красавицы» с Марса, чтобы раскрыть другие секреты Луны и Меркурия», — рассказал соавтор исследования и профессор Гретхен Бенедикс из Центра космической науки и технологий Кертина.

Исследователи отмечают, что геологическая летопись Земли, повествующая о том, как она сформировалась и дифференцировалась, была в значительной степени уничтожена ее эволюцией. Однако мы можем получить некоторые подсказки из изучения других планет. «Мы можем исследовать Марс с помощью космического корабля, а кроме того, для углубленного анализа на Земле доступны образцы марсианских метеоритов, — говорит Бенедикс. - Этот анализ поможет разгадать их геологическую историю и ответить на животрепещущие вопросы, которые помогут будущим исследованиям Солнечной системы, в том числе, программе "Артемида" по отправке людей на Луну к концу десятилетия или миссии BepiColombo на орбите вокруг Меркурия, запланированной на 2025 год».