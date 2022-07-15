Искусственный интеллект нашел место старта древнейшего метеорита с Марса

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Ученые использовали возможности машинного обучения, чтобы определить кратер на Марсе, из которого вылетел древний метеорит "Черная красавица". Метеорит содержит самые старые марсианские фрагменты из когда-либо найденных, возраст которых составляет 4,48 миллиарда лет. По мнению исследователей, он демонстрирует удивительное сходство между очень старой корой Марса и земной корой.
Новое исследование, в котором использовались возможности искусственного интеллекта, определило конкретный кратер на Марсе, из которого вылетел древний метеорит «Черная красавица». Исследователи назвали этот кратер в честь австралийского города Каррата, в котором находится одна из древнейших земных пород. Открытие, утверждают ученые, помогает узнать ранее неизвестные подробности о марсианском метеорите NWA 7034 по прозвищу «Черная красавица», который был найден в Африке в 2011 году.
«Впервые мы смогли узнать геологический контекст единственного марсианского образца брекчии, доступного на Земле. Особенно ценно, что эта информация получена за 10 лет до того, как миссия НАСА по добыче образцов с Марса должна отправить на Землю образцы, собранные марсоходом Perseverance, который в настоящее время исследует кратер Джезеро», — сообщил ведущий автор исследования, доктор Энтони Лагейн из Центра космической науки и технологий Университета Кертина.
Брекчия - это геологический образец (в том числе, метеорит), который содержит угловатые фрагменты нескольких типов пород, сцементированных вместе. Брекчированность делает данный метеорит уникальным — все другие марсианские метеориты содержат один тип породы.
«Обнаружение области, где образовался метеорит «Черная красавица», имеет важнейшее значение, поскольку он содержит самые старые из когда-либо найденных марсианских фрагментов возрастом 4,48 миллиарда лет, и показывает сходство между очень старой корой Марса, возраст которой составляет около 4,53 миллиарда лет, и сегодняшней земной корой», — говорит Лагейн.
«Регион, который мы идентифицируем как источник этого уникального образца марсианского метеорита, представляет собой окно в самую раннюю среду планет, включая Землю, которая потеряла свою старую кору из-за тектоники плит и эрозии», - говорит Лагейн.
Исследователи использовали один из самых быстрых суперкомпьютеров в Исследовательском центре Поуси и Центре иммерсивной визуализации и электронных исследований Университета Кертина для анализа огромного количества изображений с высоким разрешением с помощью машинного обучения с целью обнаружения кратеров. «Мы также адаптируем алгоритм, который использовался для точного определения точки выброса «Черной красавицы» с Марса, чтобы раскрыть другие секреты Луны и Меркурия», — рассказал соавтор исследования и профессор Гретхен Бенедикс из Центра космической науки и технологий Кертина.
Исследователи отмечают, что геологическая летопись Земли, повествующая о том, как она сформировалась и дифференцировалась, была в значительной степени уничтожена ее эволюцией. Однако мы можем получить некоторые подсказки из изучения других планет. «Мы можем исследовать Марс с помощью космического корабля, а кроме того, для углубленного анализа на Земле доступны образцы марсианских метеоритов, — говорит Бенедикс. - Этот анализ поможет разгадать их геологическую историю и ответить на животрепещущие вопросы, которые помогут будущим исследованиям Солнечной системы, в том числе, программе "Артемида" по отправке людей на Луну к концу десятилетия или миссии BepiColombo на орбите вокруг Меркурия, запланированной на 2025 год».
Исследователи использовали один из самых быстрых суперкомпьютеров в Исследовательском центре Поуси и Центре иммерсивной визуализации и электронных исследований Университета Кертина для анализа огромного количества изображений с высоким разрешением с помощью машинного обучения с целью обнаружения кратеров. «Мы также адаптируем алгоритм, который использовался для точного определения точки выброса «Черной красавицы» с Марса, чтобы раскрыть другие секреты Луны и Меркурия», — рассказал соавтор исследования и профессор Гретхен Бенедикс из Центра космической науки и технологий Кертина.
Исследователи отмечают, что геологическая летопись Земли, повествующая о том, как она сформировалась и дифференцировалась, была в значительной степени уничтожена ее эволюцией. Однако мы можем получить некоторые подсказки из изучения других планет. «Мы можем исследовать Марс с помощью космического корабля, а кроме того, для углубленного анализа на Земле доступны образцы марсианских метеоритов, — говорит Бенедикс. - Этот анализ поможет разгадать их геологическую историю и ответить на животрепещущие вопросы, которые помогут будущим исследованиям Солнечной системы, в том числе, программе "Артемида" по отправке людей на Луну к концу десятилетия или миссии BepiColombo на орбите вокруг Меркурия, запланированной на 2025 год».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Искусственный интеллект Черная красавица исследование космос марс метеорит познавательно происхождение метеорита
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А марсианский метеорит не утонул в лаве, не потерялся и не испортился. Лежал себе спокойно, ждал пока его найдут американцы.
В этом бреде прекрасно всё!