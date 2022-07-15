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Искусственный интеллект нашел место старта древнейшего метеорита с Марса

Искусственный интеллект нашел место старта древнейшего метеорита с Марса

Автор:
15 июля 2022 08:30
Сообщество : Космос
Метки: Искусственный интеллект   Черная красавица   исследование   космос   марс   метеорит   познавательно   происхождение метеорита   
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Ученые использовали возможности машинного обучения, чтобы определить кратер на Марсе, из которого вылетел древний метеорит "Черная красавица". Метеорит содержит самые старые марсианские фрагменты из когда-либо найденных, возраст которых составляет 4,48 миллиарда лет. По мнению исследователей, он демонстрирует удивительное сходство между очень старой корой Марса и земной корой.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   Черная красавица   исследование   космос   марс   метеорит   познавательно   происхождение метеорита   
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7  комментариев
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HalloFreeSpace 2 часа назад
а как он от туда вылетел ?
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15k
Bill Минуту назад
Удивительно! 4,48 миллиарда лет назад от Марса откололся кусочек и прилетел на Землю. При этом, возраст Земли - всего лишь 4,54 миллиарда лет. Земля в то время была расплавленным куском жидкого металла. Он неё только что откололась Луна.
А марсианский метеорит не утонул в лаве, не потерялся и не испортился. Лежал себе спокойно, ждал пока его найдут американцы.
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4k
Горожанин 3 часа назад
"Ученые использовали возможности машинного обучения, чтобы определить кратер на Марсе, из которого вылетел древний метеорит "Черная красавица".

В этом бреде прекрасно всё!
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