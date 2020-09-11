Как выглядит самый крупный вулкан Солнечной системы

Олимп часто называют крупнейшим вулканом Солнечной системы. Однако по некоторым показателям другие вулканы значительно крупнее. Гора Альба, к северо-востоку от Олимпа, имеет площадь поверхности примерно в 19 раз больше, но в три раза меньше по высоте. Пеле, самый большой известный вулкан на Ио, также намного крупнее Олимпа - его площадь больше примерно в 4 раза, - но он значительно более плоский.