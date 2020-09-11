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Как выглядит самый крупный вулкан Солнечной системы

Как выглядит самый крупный вулкан Солнечной системы (7 фото)

Автор:
11 сентября 2020 13:16
Сообщество : Наука
Метки: вулкан   космос   марс   олимп   познавательно   самый большой   самый крупный   факты   
438
7
Гора Олимп (Olympus Mons) - огромный щитовой вулкан, расположенный на Марсе. Абсолютная высота этого вулкана - более 21 км (относительная - 26 км), диаметр кратера - 85 км, а глубина кратера - 3 км. Олимп занимает столь большую площадь, что его невозможно увидеть полностью с поверхности планеты.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вулкан   космос   марс   олимп   познавательно   самый большой   самый крупный   факты   
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6  комментариев
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169
Остап Ива́нович. 58 минут назад
Как выглядит самый крупный вулкан Солнечной системы
Как выглядит самый крупный вулкан Солнечной системы
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686
ALF Минуту назад
Вот он и погубил Марс.
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5k
Николай 15 минут назад
Действительно Олимп дак Олимп...
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24k
parallax 22 минуты назад
Блин, напомнило.
Блин, напомнило.
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7k
Bubba_Wash 50 минут назад
Такое чувство, что с Марса сняли слой руды, со всем живым.
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