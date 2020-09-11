Как выглядит самый крупный вулкан Солнечной системы

Гора Олимп (Olympus Mons) - огромный щитовой вулкан, расположенный на Марсе. Абсолютная высота этого вулкана - более 21 км (относительная - 26 км), диаметр кратера - 85 км, а глубина кратера - 3 км. Олимп занимает столь большую площадь, что его невозможно увидеть полностью с поверхности планеты.
Это один из крупнейших вулканов, самая высокая гора на планете и вторая по высоте гора, обнаруженная в настоящее время в Солнечной системе.
Олимп часто называют крупнейшим вулканом Солнечной системы. Однако по некоторым показателям другие вулканы значительно крупнее. Гора Альба, к северо-востоку от Олимпа, имеет площадь поверхности примерно в 19 раз больше, но в три раза меньше по высоте. Пеле, самый большой известный вулкан на Ио, также намного крупнее Олимпа - его площадь больше примерно в 4 раза, - но он значительно более плоский.
Олимп - самый молодой из крупных вулканов на Марсе, образовавшийся во время гесперианского периода истории Марса. Он был известен астрономам с конца 19 века как Nix Olympica (лат. "Снега Олимпа"). В эпоху полетов космических аппаратов появились доказательства того, что Олимп является именно горой.
Эта гора - результат наслоения базальтовых потоков лавы, изливавшихся из вулканических жерл в течение длительного периода времени (На Земле примером подобных щитовых вулканов, но в меньшем масштабе, являются вулканы Гавайских островов).
Как и базальтовые вулканы на Земле, марсианские базальтовые вулканы способны извергать огромное количество пепла. Из-за меньшей силы тяжести на магму, поднимающуюся из коры, действуют меньшие выталкивающие силы. Вдобавок считается, что магматические очаги намного больше и глубже, чем те, что есть на Земле.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Ученые предпочитают лечить простуду медом
- Как правильно делать упражнение «Вакуум живота»
- Почему хвост геккона может раздуваться?
- Правдивые факты, которые слишком похожи на ложь
- 40 удивительных исторических фактов, которые известны далеко не всем
18
Понравилось18
Новости партнёров
Загрузка...