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"Из принципа не отдам!": продавец отлупила метлой покупателя, просившего вернуть деньги за испорченный арбуз

"Из принципа не отдам!": продавец отлупила метлой покупателя, просившего вернуть деньги за испорченный арбуз

Автор:
15 июля 2022 08:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Башкирия   Стерлитамак   битва за арбуз   видео   выяснение отношений   испорченный арбуз   конфликт   покупатель   продавец   
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Мужчина привез прокисшую ягоду в тазу в качестве доказательства, но взять продавца "на слабо" не удалось.

В Стерлитамаке мужчина захотел вернуть деньги за испорченный арбуз и приехал к палатке, где покупал ягоду. Продавец встала в позу и наотрез отказалась идти на встречу. Сначала она просто разговаривала на повышенных тонах, а потом взяла метлу и отлупила навязчивого покупателя, заявив, что не отдаст ему денег из принципа. К тому же, у гражданина нет товарного чека, а раз так, то со своими претензиями он может идти куда подальше.


Мужчина пытался обороняться тем самым тазиком, в котором привез арбуз, а потом, поняв, что ничего не добьётся, он сел в Audi A4 и уехал, так и не вернув деньги.


Впрочем, спускать дело на тормозах товарищ не стал и обратился в полицию. Как сообщает издание "Подъем", на продавца составлен протокол по статье "Побои":«В полицию поступило заявление от местного жителя. Мужчина получил направление на судмедэкспертизу. Проводятся необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия».


А местные жители в соцсетях утверждают, что в инциденте участвовал Александр Матвеев — экс-директор Стерлитамакского троллейбусного управления, но официального подтверждения этому нет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Башкирия   Стерлитамак   битва за арбуз   видео   выяснение отношений   испорченный арбуз   конфликт   покупатель   продавец   
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12  комментариев
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2k
Radugananebe 2 часа назад
Из-за одного гнилого арбуза подняла себе тонну проблем.
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мемфрид 47 секунд назад
Нехрен потому что покупать у этих падальщиков. Хочешь арбуза- в каждом городе овощебазы есть и нормальные большие рынки. Пришел и купил.
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11k
сеньор Леонсио Полчаса назад
А где Роспотребнадзор? Куда смотрит Попова?! Или ей не до этого, и она продолжает случаи заражения ковидом считать?
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31k
Fat Lynx 52 минуты назад
Странно, что дело происходит не у нас на Кубани
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2k
Pogost Час назад
ОООО!!!! "Настоящий мужик"
приехал быкануть на баб,получил по щам метлой и помчался снимать побои....
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2k
pinbalist Час назад
Этот арбуз у бабы на голове хорошо смотрелся бы :)
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10k
Клёст Час назад
Какая человеческая грязь
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979
Злодей Час назад
надо было не отмахиваться а поступить лучше - типа от палки упасть на столик с товаром. Всё бы завалил, и как бы не причём
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7k
Борис Карабанов 2 часа назад
Я во обще не понимаю, как можно в июне-июле покупать арбузы?
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