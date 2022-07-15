"Из принципа не отдам!": продавец отлупила метлой покупателя, просившего вернуть деньги за испорченный арбуз

Мужчина пытался обороняться тем самым тазиком, в котором привез арбуз, а потом, поняв, что ничего не добьётся, он сел в Audi A4 и уехал, так и не вернув деньги.

Впрочем, спускать дело на тормозах товарищ не стал и обратился в полицию. Как сообщает издание "Подъем", на продавца составлен протокол по статье "Побои":«В полицию поступило заявление от местного жителя. Мужчина получил направление на судмедэкспертизу. Проводятся необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия».

А местные жители в соцсетях утверждают, что в инциденте участвовал Александр Матвеев — экс-директор Стерлитамакского троллейбусного управления, но официального подтверждения этому нет.