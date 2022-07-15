"Из принципа не отдам!": продавец отлупила метлой покупателя, просившего вернуть деньги за испорченный арбуз

Мужчина привез прокисшую ягоду в тазу в качестве доказательства, но взять продавца "на слабо" не удалось.
В Стерлитамаке мужчина захотел вернуть деньги за испорченный арбуз и приехал к палатке, где покупал ягоду. Продавец встала в позу и наотрез отказалась идти на встречу. Сначала она просто разговаривала на повышенных тонах, а потом взяла метлу и отлупила навязчивого покупателя, заявив, что не отдаст ему денег из принципа. К тому же, у гражданина нет товарного чека, а раз так, то со своими претензиями он может идти куда подальше.
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Мужчина пытался обороняться тем самым тазиком, в котором привез арбуз, а потом, поняв, что ничего не добьётся, он сел в Audi A4 и уехал, так и не вернув деньги.
Впрочем, спускать дело на тормозах товарищ не стал и обратился в полицию. Как сообщает издание "Подъем", на продавца составлен протокол по статье "Побои":«В полицию поступило заявление от местного жителя. Мужчина получил направление на судмедэкспертизу. Проводятся необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия».
А местные жители в соцсетях утверждают, что в инциденте участвовал Александр Матвеев — экс-директор Стерлитамакского троллейбусного управления, но официального подтверждения этому нет.
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Он конечно мог бы представить эту дуру, понявшую на него метлу, спаринпартнером и отправить ее в полет, но предпочел действовать по ЗАКОНУ.