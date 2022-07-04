Мужчина купил автобус Higer и обустроил в нём дом

А потом сел за руль и поехал по городам-весям. И волноваться за то, что соседи затопят квартиру в твое отсутствие, не нужно!
Автодома - популярное в США и совсем не дешёвое жилье для путешественников и авантюристов. Однако, и наши соотечественники тоже не лыком шиты. Только посмотрите, какой дом обустроил себе умелец на базе автобуса Higer! В нем есть всё - от необходимой бытовой техники и санузла до системы "умный дом".
Обеспечение электричеством необычного жилья происходит за счёт работы солнечных панелей. Их мощности хватает на стирку, работу кофеварки, вытяжки, микроволновки, холодильника, подогрев воды для душа.
В доме продумано всё до миллиметра - помогло прошлое его хозяина, занимавшегося архитектурой, строительством и дизайном. Говорит, интерьер мог бы получиться красивее, будь у него специальные станки. Обстановку внутри автобуса хозяин придумывал и мастерил сам с помощью обычного электролобзика, шуруповертов и другой не слишком сложной техники.
Владелец дома на колёсах делал его "под себя". Говорит, что любит комфорт, и путешествовать хотел тоже с комфортом.
Если нужно пожить "на земле", он заезжает в любой город, снимает квартиру, а потом, когда понимает, что пора в дорогу, выводит автобус и открывает для себя новые места.
Даже на стоянках быт обставляется с максимальным комфортом: навес, шезлонги и всё, чтобы нормально отдохнуть.
Источник:
Как вам квартирка, друзья?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Скромный снаружи, шикарный внутри: каким был автобус саудовского принца
- Старый школьный автобус — идеальный дом на колёсах
- Отважная женщина! Немка в одиночку отправилась в кругосветное путешествие на огромном автодоме
- Семейная пара из США купила старый школьный автобус и переделала его в комфортный дом на колёсах
- Роскошный дом на колесах с двумя санузлами и тайной спальней
Молодец мужик, если нравится путешествовать, то самое то.
Вот сел поехал гроб на крышу и полная машина и сразу у моря>
не надо сравнивать хер с гусиной шеей, простите. Караванинг - это отдельный вид туризма, и Ваше "да я лучше........" здесь, полагаю, неуместно. Так же, как и "к пляжу не подъехать" - это очень похоже на замашки наших жлобов, которые норовят подъехать прямо к ступенькам магазина. В Европе караванеры распространены, это очень хорошо известно, России же это совершенно не грозит. Во-первых, конские ценники на аренду домов, что никогда не сделает их популярными, во-вторых и в-главных - полное отсутствие специфической инфраструктуры, да.