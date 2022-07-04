Мужчина купил автобус Higer и обустроил в нём дом

Автодома - популярное в США и совсем не дешёвое жилье для путешественников и авантюристов. Однако, и наши соотечественники тоже не лыком шиты. Только посмотрите, какой дом обустроил себе умелец на базе автобуса Higer! В нем есть всё - от необходимой бытовой техники и санузла до системы "умный дом".



