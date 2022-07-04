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Мужчина купил автобус Higer и обустроил в нём дом

Мужчина купил автобус Higer и обустроил в нём дом

Автор:
04 июля 2022 13:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Higer   Жизнь   авто   автобус   автодом   автомир   видео   дом на колесах   интересно   
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А потом сел за руль и поехал по городам-весям. И волноваться за то, что соседи затопят квартиру в твое отсутствие, не нужно!

Автодома - популярное в США и совсем не дешёвое жилье для путешественников и авантюристов. Однако, и наши соотечественники тоже не лыком шиты. Только посмотрите, какой дом обустроил себе умелец на базе автобуса Higer! В нем есть всё - от необходимой бытовой техники и санузла до системы "умный дом".


Обеспечение электричеством необычного жилья происходит за счёт работы солнечных панелей. Их мощности хватает на стирку, работу кофеварки, вытяжки, микроволновки, холодильника, подогрев воды для душа.


В доме продумано всё до миллиметра - помогло прошлое его хозяина, занимавшегося архитектурой, строительством и дизайном. Говорит, интерьер мог бы получиться красивее, будь у него специальные станки. Обстановку внутри автобуса хозяин придумывал и мастерил сам с помощью обычного электролобзика, шуруповертов и другой не слишком сложной техники.


Владелец дома на колёсах делал его "под себя". Говорит, что любит комфорт, и путешествовать хотел тоже с комфортом.

Если нужно пожить "на земле", он заезжает в любой город, снимает квартиру, а потом, когда понимает, что пора в дорогу, выводит автобус и открывает для себя новые места.

Даже на стоянках быт обставляется с максимальным комфортом: навес, шезлонги и всё, чтобы нормально отдохнуть.

Как вам квартирка, друзья?

Источник:

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Метки: Higer   Жизнь   авто   автобус   автодом   автомир   видео   дом на колесах   интересно   
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12  комментариев
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Всегда удивляло. У нас такая огромная страна и так мало автотуристов. Автором создан для наших просторов. Конечно с некоторыми особенностями, вроде усиленной подвески и прочих прелестей от плохих дорог и холодных зим.
Молодец мужик, если нравится путешествовать, то самое то.
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29k
BuG 12 минут назад
Деревянная отделка сразу навевает мысли о колхозе.
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4k
Михаил 20 минут назад
нет бани значит не дом
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3k
Vlamir 20 минут назад
А деньги ему пенсионный фонд платит? Или опять биржевик, ИТишник или многоженец на доверии?
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24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Заряда хватает на 7 дней, а полностью заряжается за 3 часа вот от тех маленьких панелей? Че-то слабо верится.
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213
mafar Полчаса назад
Романтичный вариант, привлекательный, но если задуматься, у него столько же "НО", сколько у идеи переезда в другой город или страну, с главным вопросом: "А на что жить?".
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6k
Вероника 54 минуты назад
Энергии солнечных панелей хватает на полноценное питание приборов?
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−122
Thomsen Час назад
<Шурман Б.Касторский 10 минут назад
Вот сел поехал гроб на крышу и полная машина и сразу у моря>

не надо сравнивать хер с гусиной шеей, простите. Караванинг - это отдельный вид туризма, и Ваше "да я лучше........" здесь, полагаю, неуместно. Так же, как и "к пляжу не подъехать" - это очень похоже на замашки наших жлобов, которые норовят подъехать прямо к ступенькам магазина. В Европе караванеры распространены, это очень хорошо известно, России же это совершенно не грозит. Во-первых, конские ценники на аренду домов, что никогда не сделает их популярными, во-вторых и в-главных - полное отсутствие специфической инфраструктуры, да.
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