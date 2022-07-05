После избиения подростка толпой южан, жители Мурманской области вышли на улицу и устроили митинг

Как сообщают, в область стянуты дополнительные отряды полиции и Росгвардии.
Вчера 15-тысячный Ковдор в Мурманской области стал ареной для драки приезжих азербайджанцев и местных жителей.
Всё началось с того, что южанина вместе с подругой не пустили в клуб. В ответ он позвонил землякам и к заведению быстро подтянулось порядка 30 человек. Сначала они избили охранников клуба, потом напали на случайных прохожих. Досталось даже 16-подростку, он шёл домой и случайно попал в самый эпицентр событий. Сейчас он в больнице с черепно-мозговой травмой.
После этого жители Ковдора высыпали ни улицы и потребовали справедливости.
Источник:
Источник:
Магазины южан разрисовали надписями с угрозами.
Чтобы стихийный митинг не перерос в очередное побоище, к городу стянули дополнительные силы полицейских и Росгвардии. По сообщениям, силовиков там сейчас не меньше, чем местных жителей.
Уже задержано 8 участников вчерашней драки. По статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» им грозит до семи лет заключения.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Каире избили путешественника и блогера из России за фотоснимки из трущоб
- "Санта-Барбара" + "Ментовские войны": в курганском ОВД сотрудницы подрались из-за начальника
- В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских
- “Вон из нашей страны”: политик посоветовал украинцам покинуть Австрию
- С недобрым Новым Годом: правоохранители задержали сотни цыган
А дадут? То-то же.
К бабке?
До 7 лет, т.е могут дать и 1г с какой-нибудь отсрочкой, амнистией или другими плюхами.
Вот посадить бы их всех на 7 лет реальных а потом на родину в аул нах, чтобы другие думали, если есть чем.