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После избиения подростка толпой южан, жители Мурманской области вышли на улицу и устроили митинг

После избиения подростка толпой южан, жители Мурманской области вышли на улицу и устроили митинг

Автор:
05 июля 2022 17:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Ковдор   Мурманская область   драка   митинг   подросток   полиция   росгвардия   южане   
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Как сообщают, в область стянуты дополнительные отряды полиции и Росгвардии.

Вчера 15-тысячный Ковдор в Мурманской области стал ареной для драки приезжих азербайджанцев и местных жителей.

Всё началось с того, что южанина вместе с подругой не пустили в клуб. В ответ он позвонил землякам и к заведению быстро подтянулось порядка 30 человек. Сначала они избили охранников клуба, потом напали на случайных прохожих. Досталось даже 16-подростку, он шёл домой и случайно попал в самый эпицентр событий. Сейчас он в больнице с черепно-мозговой травмой.

После этого жители Ковдора высыпали ни улицы и потребовали справедливости.

Магазины южан разрисовали надписями с угрозами.

Чтобы стихийный митинг не перерос в очередное побоище, к городу стянули дополнительные силы полицейских и Росгвардии. По сообщениям, силовиков там сейчас не меньше, чем местных жителей.
Уже задержано 8 участников вчерашней драки. По статье «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой» им грозит до семи лет заключения.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ковдор   Мурманская область   драка   митинг   подросток   полиция   росгвардия   южане   
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35  комментариев
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Давно пора!!! Грязь эта работать не хочет, жить по человечески не хочет, везти себя как люди не умеют и не хотят!!! Лично по мне из них много достойных людей но большенство биомусор бестолку топчущий нашу родину, еще и руки распускают
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3k
Natalia 3 минуты назад
"Чтобы стихийный митинг не перерос в очередное побоище.." надо, чтобы чувствовали себя под защитой правопорядка, а не самосуды устраивали.
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88
Александр Поляков 14 минут назад
Русские сами виноваты терпят и терпят эту грязь черномазую. Не покупайте фрукты у обезьян, не ходите в магазины обезьян, не ходите в рестораны обезьян. Обезьянам будет жрать нечего и они уедут в свою черножопию.
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2k
Margo 15 минут назад
За таких русских гордость, «чёрные» должны жить в своих регионах, а если пришли «в гости», то уважать местных и вести себя как гости! Но как правило животная сущность доминирует!
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6k
Echo 21 минуту назад
Почему задержаны только 8 , где остальные 22.
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103
rem 22 минуты назад
Помню, якуты 5тыс человек собрали, чтобы успокоить приезжих
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−1
Mirza 24 минуты назад
Без сарказма, чисто географически размышляю, для жителей Мурманска почти все жители южанины, даже москвичи и ленинградцы
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88
Александр Поляков Полчаса назад
грязь паскудная овце.бы
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147
Sumrak58100 36 минут назад
Никто ничего толком не знает, но все спешат высказаться.
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−12
bon woo 42 минуты назад
кто то еще питает иллюзии о "дружбе" народов?? патрики, вас это тоже касается!
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6k
ron 56 минут назад
..им грозит до семи лет заключения.
А дадут? То-то же.
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7k
SuperTroll Час назад
Помниться, был раньше лозунг у бритых пацанов: "Бей хачей, спасай Россию!"
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1k
Kariya Час назад
Какого баклажана по расовому признаку разбирают, кого садить, а кого нет? Это еще хуже, чем по денежному. А уж если совпадает? Ефремов оскоминой до сих пор. Хотят быть одними из, так и садить так же, как всех - по справедливости, а не у кого взятка больше национальность прищемленней! Задолбали. Реально уже. Закон, ты где? Я определенно за такую демократию. Правильную.
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−3
Сергей Час назад
Наши мусора очень толерантно к азерам относятся...
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405
Alex Час назад
Спалите магазины этих грязных свиней.
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405
Alex Час назад
Когда эти свиньи беспределят, мусора молчат. А стоит нашим на митинг выйти, мусора тут как тут.
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26k
Ваня Час назад
как говорит мой друг хирург - пора резать гангрену, а то дальше будет только гноится...
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46k
dima423 Час назад
Ну 7 лет норм, только надо обязательно посадить!
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17k
Corvus Corax Час назад
Kill'em all...
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