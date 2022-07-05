После избиения подростка толпой южан, жители Мурманской области вышли на улицу и устроили митинг

Вчера 15-тысячный Ковдор в Мурманской области стал ареной для драки приезжих азербайджанцев и местных жителей.

Всё началось с того, что южанина вместе с подругой не пустили в клуб. В ответ он позвонил землякам и к заведению быстро подтянулось порядка 30 человек. Сначала они избили охранников клуба, потом напали на случайных прохожих. Досталось даже 16-подростку, он шёл домой и случайно попал в самый эпицентр событий. Сейчас он в больнице с черепно-мозговой травмой.

После этого жители Ковдора высыпали ни улицы и потребовали справедливости.