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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
14 июля 2022 11:28
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
2320
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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6  комментариев
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658
Мария Коненкова 4 часа назад
Комментарий к фото
Остальные 99% населения: Да блин, что за нах, видно всё, где жалюзи, шторы, и ставни ещё снаружи цельнометаллические, а вокруг забор из профнастила 5 метров высотой... Ффу, теперь норм. Можно под музло из авто громкостью 200 дБ шашлык с пивасом жрать, в трусах - никто не достанет.
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1k
Antarno Час назад
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Три зарплаты!
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21k
Егор 4 часа назад
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21k
Егор 4 часа назад
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58k
pynh 4 часа назад
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я так в детстве на остановке мультики смотрел пока автобус ждали =) мне даже рукой махали жители дома в который я нагло заглядывал
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19k
nobody® 4 часа назад
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В Греции на пароме по телику музыку гоняли. Клип Селин Дион с песней из Титаника как-то резко оборвался
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