Мастера безопасности, которым ничего нельзя доверить

Есть люди, которые лишь поддерживают видимость безопасности. Чтобы быть уверенным в себе следует использовать пароли по умолчанию, ключ хранить под ковриком, а также... впрочем, не буду раскрывать все секреты.

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2. Интересно, какой же код? 0 Источник:

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3. Спасибо 0 Источник:

4. Противоугонки на велосипедах 0 Источник:

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8. Без палева 0 Источник:

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10. Главное — самому не забыть! 0 Источник:

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13. Усилили меры безопасности в общественном транспорте, видимо 0 Источник: