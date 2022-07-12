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Мастера безопасности, которым ничего нельзя доверить

Мастера безопасности, которым ничего нельзя доверить

Автор:
12 июля 2022 20:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   безопасность   защита   код   пароль   подборка   прикол   противоугонка   
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Есть люди, которые лишь поддерживают видимость безопасности. Чтобы быть уверенным в себе следует использовать пароли по умолчанию, ключ хранить под ковриком, а также... впрочем, не буду раскрывать все секреты.
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Источник:

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Метки: Юмор   безопасность   защита   код   пароль   подборка   прикол   противоугонка   
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