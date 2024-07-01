Ручной дракон, которого можно поселить у себя дома

Ну вы только посмотрите на этого красавца. Так и хочется сказать: -Дракарис.
Знакомьтесь, это Крокодиловый сцинк. Относится к семейству Сцинковые из рода Триболонотусы.
Крокодиловый сцинк обитает на острове Новая Гвинея. Живёт во влажных тропических лесах, рядом с ручьями и водоёмами. Сцинки умеют отлично плавать и хорошо лазают по деревьям и скалам.
Эти небольшие ящерицы вырастают в длину до 20 сантиметров. Тело сцинков покрыто небольшими шипами, что делает их похожими на драконов. Вот только огнём они дышать не умеют, да и в целом эти ящерки достаточно дружелюбные.
Но несмотря на свой симпатичный внешний вид, Крокодиловый сцинк в состоянии сам себя защитить. Например, в случае опасности он может зарычать как собака у которой сел голос, от чего даже самый грозный хищник поспешит убежать, чтобы спасти свои нервные клетки.
Если этот способ не сработает, то Крокодиловый сцинк падает в обморок и прикидывается мёртвым. И когда хищник потеряет интерес к сцинку, ящерица снова оживает и уходит по своим делам. Ну просто талантище! Вагон Оскаров этому актёру!
Крокодиловый сцинк ведёт ночной образ жизни и предпочитает охотиться с наступлением сумерек.
В его рацион питания входят насекомые, личинки, мелкие паучки и черви. Сам же Крокодиловый сцинк становится жертвой змей и хищных птиц.
Чтобы реже попадаться на глаза хищникам, сцинк предпочитает прятаться в норах или в дупле деревьев. Там же он устраивает засады и для собственной охоты.
При размножении самка откладывает всего одно яйцо, но зато она может откладывать яйца каждые 2 месяца. Итого, может родиться 6 дракончиков за год.
Самка очень бережно относится к отложенному яйцу. Она прячет яичко в надежном гнезде, и если ей покажется что место недостаточно защищенное, то она может перепрятать яйцо в другое гнездо. Через 2 месяца из яйца вылупится крохотный детёныш и какое то время самка будет заботиться о нём, пока малыш не начнёт самостоятельную жизнь.
Через 3 года детёныш достигнет половой зрелости и продолжит свой драконий род. Всего Крокодиловый сцинк живёт около 10-14 лет.
Некоторые держат этих красивых ящериц у себя дома, в специально обустроенном террариуме. И вообще, Крокодиловый сцинк достаточно популярен среди террариумистов.
Вот такой Крокодиловый сцинк обитает в Новой Гвинее.
Источник:
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