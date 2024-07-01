Ручной дракон, которого можно поселить у себя дома

Эти небольшие ящерицы вырастают в длину до 20 сантиметров. Тело сцинков покрыто небольшими шипами, что делает их похожими на драконов. Вот только огнём они дышать не умеют, да и в целом эти ящерки достаточно дружелюбные.

Но несмотря на свой симпатичный внешний вид, Крокодиловый сцинк в состоянии сам себя защитить. Например, в случае опасности он может зарычать как собака у которой сел голос, от чего даже самый грозный хищник поспешит убежать, чтобы спасти свои нервные клетки.

Если этот способ не сработает, то Крокодиловый сцинк падает в обморок и прикидывается мёртвым. И когда хищник потеряет интерес к сцинку, ящерица снова оживает и уходит по своим делам. Ну просто талантище! Вагон Оскаров этому актёру!