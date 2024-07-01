FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17209 постов • 1718 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Ручной дракон, которого можно поселить у себя дома

Ручной дракон, которого можно поселить у себя дома

Автор:
01 июля 2024 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Дракон   Крокодиловый сцинк   животные   красота   факты   фото   
1153
5

Ну вы только посмотрите на этого красавца. Так и хочется сказать: -Дракарис.

Знакомьтесь, это Крокодиловый сцинк. Относится к семейству Сцинковые из рода Триболонотусы.

Крокодиловый сцинк обитает на острове Новая Гвинея. Живёт во влажных тропических лесах, рядом с ручьями и водоёмами. Сцинки умеют отлично плавать и хорошо лазают по деревьям и скалам.

×

Эти небольшие ящерицы вырастают в длину до 20 сантиметров. Тело сцинков покрыто небольшими шипами, что делает их похожими на драконов. Вот только огнём они дышать не умеют, да и в целом эти ящерки достаточно дружелюбные.

Но несмотря на свой симпатичный внешний вид, Крокодиловый сцинк в состоянии сам себя защитить. Например, в случае опасности он может зарычать как собака у которой сел голос, от чего даже самый грозный хищник поспешит убежать, чтобы спасти свои нервные клетки.

Если этот способ не сработает, то Крокодиловый сцинк падает в обморок и прикидывается мёртвым. И когда хищник потеряет интерес к сцинку, ящерица снова оживает и уходит по своим делам. Ну просто талантище! Вагон Оскаров этому актёру!

Крокодиловый сцинк ведёт ночной образ жизни и предпочитает охотиться с наступлением сумерек.

В его рацион питания входят насекомые, личинки, мелкие паучки и черви. Сам же Крокодиловый сцинк становится жертвой змей и хищных птиц.

Чтобы реже попадаться на глаза хищникам, сцинк предпочитает прятаться в норах или в дупле деревьев. Там же он устраивает засады и для собственной охоты.

При размножении самка откладывает всего одно яйцо, но зато она может откладывать яйца каждые 2 месяца. Итого, может родиться 6 дракончиков за год.

Самка очень бережно относится к отложенному яйцу. Она прячет яичко в надежном гнезде, и если ей покажется что место недостаточно защищенное, то она может перепрятать яйцо в другое гнездо. Через 2 месяца из яйца вылупится крохотный детёныш и какое то время самка будет заботиться о нём, пока малыш не начнёт самостоятельную жизнь.

Через 3 года детёныш достигнет половой зрелости и продолжит свой драконий род. Всего Крокодиловый сцинк живёт около 10-14 лет.

Некоторые держат этих красивых ящериц у себя дома, в специально обустроенном террариуме. И вообще, Крокодиловый сцинк достаточно популярен среди террариумистов.

Вот такой Крокодиловый сцинк обитает в Новой Гвинее.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Дракон   Крокодиловый сцинк   животные   красота   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2434 поста (2390 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

468948



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Русский Пельмень убойной пощёчиной нокаутировал поляка в дебютном бою турнира «Power Slap» в Лас-Вегасе
Русский Пельмень убойной пощёчиной нокаутировал поляка в дебютном бою турнира «Power...
"Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети и на рынках города: Астрахань - город контрастов
"Понагнали полиции": дрифт со стрельбой и массовые рейды в мечети и на рынках города:...
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Китай#Россия#кот#Спорт#неадекват#шоу#Питер#задержание
#в мире#люди#конфликт#авария#забавно#дети#собака#факты#обман
#история#СССР#Прикол#полиция#Москва#кошка#Юмор#сарказм#новости
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч 15 необычных и экзотических пород собак 15 необычных и экзотических пород собак Перегрев и зависимость от самок: чем львы платят за свою шикарную гриву? Перегрев и зависимость от самок: чем львы платят за свою шикарную гриву? Розовая колпица: килограмм перьев за 100 000$ Розовая колпица: килограмм перьев за 100 000$ Уникальные улитки, которые гроздями висят в пещерах Кубы Уникальные улитки, которые гроздями висят в пещерах Кубы Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались

На что жалуетесь?

Вернуться