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Миллионер, который чуть не стал банкротом из-за собственной щедрости

Миллионер, который чуть не стал банкротом из-за собственной щедрости

Автор:
13 июля 2022 19:15
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Филантроп   биография   благотворительность   интересное   работа   факты   
367
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Жил в начале 19 века в шотландской деревушке Нью-Ланарк Роберт Оуэн. Он был очень работящим и с 10 лет уже работал.
Уже когда Роберт был обеспеченным человеком, то женился на дочке богатого шотландского предпринимателя Дэвида Дэйла. Потом он выкупил у тестя текстильную фабрику, которая находилась в деревеньке Нью-Ланарк (недалеко от Глазго) и руководил ею 25 лет, каждый день доказывая, что можно получать прибыль, не издеваясь над рабочими.
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Источник:

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Метки: Жизнь   Филантроп   биография   благотворительность   интересное   работа   факты   
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2  комментария
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12k
Konstantin 8 часов назад
Дети с 5 лет работали, жесть.
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14k
Алексей 5 часов назад
Кидайте в меня камнями, но я цинично подытожу то, что прочитал.
Касается его организации рабочего процесса и веры в повсеместнное распространение этой идеи - создание коммуны.
И в то время(исходя из поста) и сейчас, есть распростаненное заблуждение, что количество "мотиваторов" для работников, прямо пропорционально производительности труда.
В корне неправильная позиция...
Количество и качество плюшек для работников, требует очень серьезного осмысления, иначе они начинают превращаться для сотрудников, в "само собой разумеещееся", чем теряется сам эффект мотивации.
И работодатель, который кроме (например) "кухни" с бесплатным чаем/печеньками, приучил работников к бесплатным обедам и пр., столкнется с претензиями при невозможности поддерживать эту халяву.
Говорю не о тех случаях, когда он этим компенсирует небольшую з/п.
И речь не о "массовой функции" - окуевать начинают все уровни сотрудников.
Даже манагер с з/п, позволяющей покупать эти обеды тоннами, будет демотивирован отсутствием халявного копеечного, по его меркам, обеда.
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