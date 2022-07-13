Миллионер, который чуть не стал банкротом из-за собственной щедрости

Но также был нормой и детский труд. На фабрики брали детей из работных домов, когда им исполнялось пять лет! По идее хозяин должен был заботиться об их здоровье и обучении, но понятное дело, что он этим вообще не занимался. Когда через два-три года малыши умирали от болезней, антисанитарии и тяжёлого труда, хозяева фабрик просто брали следующих. На две тысячи рабочих 500 были маленькими детьми. Оуэн открыл для детей школу, стал следить за их здоровьем, организовал воспитание тех детей, что рождались у его работников. Детская смертность в Нью-Ланарке резко пошла на убыль, а малыши получали образование.