Миллионер, который чуть не стал банкротом из-за собственной щедрости

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Жил в начале 19 века в шотландской деревушке Нью-Ланарк Роберт Оуэн. Он был очень работящим и с 10 лет уже работал.
С 18 лет он жил в Манчестере, который был главным центром промышленной революции. Роберт не боялся одалживать деньги, чтобы воспользоваться техническими новинками, работал менеджером на нескольких фабриках и отлично себя зарекомендовал.
Уже когда Роберт был обеспеченным человеком, то женился на дочке богатого шотландского предпринимателя Дэвида Дэйла. Потом он выкупил у тестя текстильную фабрику, которая находилась в деревеньке Нью-Ланарк (недалеко от Глазго) и руководил ею 25 лет, каждый день доказывая, что можно получать прибыль, не издеваясь над рабочими.
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Оуэн не просто улучшил условия труда и жизни своих рабочих. Он ввёл в Нью-Ланарке восьмичасовой рабочий день, а ведь в те времена 12-часовой, а то и 15-часовой рабочий день был своего рода нормой.
Но также был нормой и детский труд. На фабрики брали детей из работных домов, когда им исполнялось пять лет! По идее хозяин должен был заботиться об их здоровье и обучении, но понятное дело, что он этим вообще не занимался. Когда через два-три года малыши умирали от болезней, антисанитарии и тяжёлого труда, хозяева фабрик просто брали следующих. На две тысячи рабочих 500 были маленькими детьми. Оуэн открыл для детей школу, стал следить за их здоровьем, организовал воспитание тех детей, что рождались у его работников. Детская смертность в Нью-Ланарке резко пошла на убыль, а малыши получали образование.
"Их приучали к порядку и чистоте, учили воздерживаться от ссор, быть добрыми друг к другу. Их развлекали играми и историями, соответствующими возрасту. Дети младше четырех находились в одной просторной комнате, а дети от четырех до шести - в другой. В последней находились картины с животными и карты. Там также были предметы природы из сада, с полей, из леса. О них иногда рассказывали воспитатели и предлагали детям самим обсудить увиденное. Однако в яслях не было обязательных заданий или чтения книг. Ничего формального".
Воспоминания сына Роберта Оуэна о фабричных яслях, 1874 год.
Воспоминания сына Роберта Оуэна о фабричных яслях, 1874 год.
Зарплата на фабрике Оуэна была выше, чем на остальных фабриках, однако тут надо было вести себя хорошо, были запрещены азартные игры, был введён сухой закон, а после отбоя нужно было ложиться спать.
"Восемь часов работы, восемь часов свободного времени, восемь часов сна" - это было строгое правило Нью-Ланарка.
Как только Оуэн получил большую прибыль от продажи партии товара, он положил эти деньги на счёт рабочих, сделав их партнёрами фабрики, которые имеют право на часть прибыли. Кооперативное движение, что и сейчас процветает в Англии, считает Роберта Оуэна своим отцом-основателем.
"Восемь часов работы, восемь часов свободного времени, восемь часов сна" - это было строгое правило Нью-Ланарка.
Как только Оуэн получил большую прибыль от продажи партии товара, он положил эти деньги на счёт рабочих, сделав их партнёрами фабрики, которые имеют право на часть прибыли. Кооперативное движение, что и сейчас процветает в Англии, считает Роберта Оуэна своим отцом-основателем.
И всё бы хорошо, но Оуэн не остановился. Прибыль шла и в итоге он продал свою долю в Нью-Ланарке и вложил все деньги в создание коммуны в Соединённых Штатах, где всё строилось на отсутствии частной собственности.
Но коммуна Новая Гармония, которую Роберт хотел открыть с сыном в США, прожила всего-лишь два года. Следующей попыткой было создание биржи товаров, где можно было бы обмениваться вещами, не расплачиваясь деньгами. Но свободный рынок не удалось перехитрить ещё никому.
Но коммуна Новая Гармония, которую Роберт хотел открыть с сыном в США, прожила всего-лишь два года. Следующей попыткой было создание биржи товаров, где можно было бы обмениваться вещами, не расплачиваясь деньгами. Но свободный рынок не удалось перехитрить ещё никому.
Роберт Оуэн, который был миллионером умер в бедности. Через четыре года Роберт оставил коммуну сыновьям, а сам вернулся в родной город и жил очень и очень скромно. В 1858 году он почувствовал себя нехорошо (после выступления о реформах в образовании) и скончался на следующий день. Ему было 87. А фабрика Нью-Ланарка, которая действовала на кооперативных началах, работала аж до 1968 года. Там всегда были хорошие зарплаты, да и условия труда и жизни тоже.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Касается его организации рабочего процесса и веры в повсеместнное распространение этой идеи - создание коммуны.
И в то время(исходя из поста) и сейчас, есть распростаненное заблуждение, что количество "мотиваторов" для работников, прямо пропорционально производительности труда.
В корне неправильная позиция...
Количество и качество плюшек для работников, требует очень серьезного осмысления, иначе они начинают превращаться для сотрудников, в "само собой разумеещееся", чем теряется сам эффект мотивации.
И работодатель, который кроме (например) "кухни" с бесплатным чаем/печеньками, приучил работников к бесплатным обедам и пр., столкнется с претензиями при невозможности поддерживать эту халяву.
Говорю не о тех случаях, когда он этим компенсирует небольшую з/п.
И речь не о "массовой функции" - окуевать начинают все уровни сотрудников.
Даже манагер с з/п, позволяющей покупать эти обеды тоннами, будет демотивирован отсутствием халявного копеечного, по его меркам, обеда.