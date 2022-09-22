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О чём никогда не говорил Иннокентий Смоктуновский

О чём никогда не говорил Иннокентий Смоктуновский

Автор:
22 сентября 2022 17:59
Сообщество : RealFishki
Метки: ВОВ   Жизнь   Советские актёры   биография   интересное   советское кино   факты   
1835
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Он воплотил образ загадочного и чистого интеллектуала, который несмотря на огромную славу оставался всегда скромным человеком. Он прошёл ВОВ, выжил и стал действительно легендой.
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Источник:

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Метки: ВОВ   Жизнь   Советские актёры   биография   интересное   советское кино   факты   
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6  комментариев
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4k
SandMANn 2 часа назад
Иннокентий Михайлович Смоктуновский.
Советский и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова. Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, кавалер трёх орденов Ленина и Великий актёр!!!
«Великий актёр это актёр, само пребывание которого на сцене становится фактом искусства... Его поведение отмечено особой притягательной грацией. Она свидетельствует о неповторимости, исключительности его художественной природы. Поэтому точно он сегодня играет или нет, в ударе или не в настроении не столь важно. Всё равно от него глаз отвести невозможно. Как от Смоктуновского».
Советский и российский режиссёр, театральный педагог, драматург, профессор А. Шапиро.

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4k
Александр 36 минут назад
"Его жизнь после славы известна всем, но жизнь "до" доказывает, что кем бы ты ни был, где бы ни родился, как бы не била тебя судьба - ты можешь стать тем, кем ты захочешь."
Это утверждение справедливо только по отношению к ТОЙ стране, в какой жил Иннокентий Михайлович...
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−2
Тарас Тарасов 51 минуту назад
"Иннокентий Смоктуновский прошёл войну и был одним из четверых выживших однополчан, которых было 130 человек" Как это по-русски ? Полк в 130 человек или четверо, которых 130 ?
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8k
Борис Карабанов Час назад
Либероидный бред. Никакого голода в 30-е годы не было. Хватит фейков.
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179
Андерсен Сергей 37 секунд назад
Да как ты смеешь спорить с очевидцем? Он же не пи*дабол, он лично жил в 30-е годы и прилично тогда кушал... да что там, вообще жировал!
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