О чём никогда не говорил Иннокентий Смоктуновский

Когда наступила война, отца Иннокентия призвали на фронт, но в августе 1942 года он пропал без вести, а позже выяснилось, что погиб. Мальчику пришлось самому тянуть семью. Он устроился в театр на подработку статистом и поступил в школу киномехаников. Но в январе 1943 пришлось уйти на фронт и ему.

Сначала молодого человека забрали в военное училище, а потом отправили на передовую. Участвовал в боях на Курской дуге. И если о своих сражениях Смоктуновский иногда рассказывал, то было то, о чём он молчал долгие годы: он провёл в плену месяц и четыре дня. Сбежал по пути из одного концлагеря в другой.