О чём никогда не говорил Иннокентий Смоктуновский

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Он воплотил образ загадочного и чистого интеллектуала, который несмотря на огромную славу оставался всегда скромным человеком. Он прошёл ВОВ, выжил и стал действительно легендой.
Иннокентий Смоктуновский (урожденный Смоктунович) родился 28 марта 1925 года в Томской области. Его деда по матери раскулачили, затем арестовали и расстреляли. Отцом будущего актёра был мельник, которого также раскулачили и он получил год лишения свободы и три года высылки за "эксплуатацию рабочей силы" и продажу хлеба по излишне высоким ценам.
Когда маленькому Кеше стукнуло 4 года семья сбежала от голода в Томск, а потом в Красноярск, где жила родная тётя отца. Жить было тяжело - матери Иннокентия приходилось воровать с работы кости, чтобы сварить из них суп, ведь нужно было кормить шестерых детей. Из-за нищеты, двух старших детей пришлось отдать бездетной тёте.
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Когда наступила война, отца Иннокентия призвали на фронт, но в августе 1942 года он пропал без вести, а позже выяснилось, что погиб. Мальчику пришлось самому тянуть семью. Он устроился в театр на подработку статистом и поступил в школу киномехаников. Но в январе 1943 пришлось уйти на фронт и ему.
Сначала молодого человека забрали в военное училище, а потом отправили на передовую. Участвовал в боях на Курской дуге. И если о своих сражениях Смоктуновский иногда рассказывал, то было то, о чём он молчал долгие годы: он провёл в плену месяц и четыре дня. Сбежал по пути из одного концлагеря в другой.
Сначала молодого человека забрали в военное училище, а потом отправили на передовую. Участвовал в боях на Курской дуге. И если о своих сражениях Смоктуновский иногда рассказывал, то было то, о чём он молчал долгие годы: он провёл в плену месяц и четыре дня. Сбежал по пути из одного концлагеря в другой.
"Колонну вели через мост, и папа жестом попросил конвоира отпустить его попить воды. Папа спустился под мост, и в это время стал спускаться офицер с пистолетом в руке. Когда конвоир ступил на лед и сделал шаг, он поскользнулся и упал. Его пистолет поехал по льду, офицер ползком стал его догонять и прошел ту мертвую точку, с которой он увидел бы в упор отца", – рассказывает дочь Иннокентия Смоктуновского.
После этого будущий актер вступил в партизанский отряд Каменец-Подольского соединения и продолжил службу в войсках в звании старшего сержанта. А в 1945 году был награжден медалью "За отвагу".
После этого будущий актер вступил в партизанский отряд Каменец-Подольского соединения и продолжил службу в войсках в звании старшего сержанта. А в 1945 году был награжден медалью "За отвагу".
Иннокентий Смоктуновский прошёл войну и был одним из четверых выживших однополчан, которых было 130 человек.
После войны вернулся в Красноярск, где пытался поступить в Лесотехнический институт, но друг сказал ему, что местный театр организовал студию. А значит давали комнату в общежитии и стипендию. Вот только факт пребывания в плену поставил на актёре штамп "неблагонадёжный". Смоктуновский получил запрет на проживание в 39 крупных городах.
"На деле я податься никуда не мог – по распоряжению о паспортном режиме мне, как бывшему военнопленному, было запрещено проживать в 39 городах Советского Союза. Меня и в Красноярск пустили лишь потому, что я родом оттуда", – рассказывал Смоктуновский.
После войны вернулся в Красноярск, где пытался поступить в Лесотехнический институт, но друг сказал ему, что местный театр организовал студию. А значит давали комнату в общежитии и стипендию. Вот только факт пребывания в плену поставил на актёре штамп "неблагонадёжный". Смоктуновский получил запрет на проживание в 39 крупных городах.
"На деле я податься никуда не мог – по распоряжению о паспортном режиме мне, как бывшему военнопленному, было запрещено проживать в 39 городах Советского Союза. Меня и в Красноярск пустили лишь потому, что я родом оттуда", – рассказывал Смоктуновский.
После разъездов по городам и попыток работать в разных театрах Иннокентий прибыл в Москву. Ему отказывали в каждом театре, кроме Малого, МХАТа и Вахтанговского. Он просто "боялся подступиться" к ним. Деньги закончились, пришлось распродать свои вещи. Несколько месяцев Смоктуновский жил на вокзалах, подъездах и чердаках и наконец устроился в Ленком, где играл даже не "кушать подано", а роли и вовсе без слов, что, конечно же, копеечно оплачивалось.
Иннокентий также снимался в массовках на киностудии "Мосфильм". Дебютировал в фильме "Убийство на улице Данте", а после роли Фарбера в фильме "Солдаты" его заметил Георгий Товстоногов, который пригласил актера на роль князя Мышкина в спектакль "Идиот". Благодаря этой роли он прославился на весь Советский Союз.
Иннокентий также снимался в массовках на киностудии "Мосфильм". Дебютировал в фильме "Убийство на улице Данте", а после роли Фарбера в фильме "Солдаты" его заметил Георгий Товстоногов, который пригласил актера на роль князя Мышкина в спектакль "Идиот". Благодаря этой роли он прославился на весь Советский Союз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Советский и российский актёр театра и кино, мастер художественного слова. Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии и Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, кавалер трёх орденов Ленина и Великий актёр!!!
«Великий актёр это актёр, само пребывание которого на сцене становится фактом искусства... Его поведение отмечено особой притягательной грацией. Она свидетельствует о неповторимости, исключительности его художественной природы. Поэтому точно он сегодня играет или нет, в ударе или не в настроении не столь важно. Всё равно от него глаз отвести невозможно. Как от Смоктуновского».
Советский и российский режиссёр, театральный педагог, драматург, профессор А. Шапиро.
Это утверждение справедливо только по отношению к ТОЙ стране, в какой жил Иннокентий Михайлович...