Самый загадочный фотограф ХХ века: Вивиан Майер

"Если бы Вивиан Майер работала у вас няней, она была бы самым классным знакомым вам взрослым. Все дети хотели быть с Вивиан. Она была настоящей чудачкой, которая брала детей на дикие приключения. Чтобы исследовать город, водила их на шоу, спектакли и клубничные поля. Если она находила змею на обочине, то тут же несла её в дом и показывала детям. И у неё всегда была с собой камера, чтобы запечатлеть это", - говорил Джон Малуф о Вивиан Майер.