Самый загадочный фотограф ХХ века: Вивиан Майер

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Её часто называют "няня-фотограф" и её уличные снимки отражают американскую жизнь двадцатого века. Майер долго держала в тайне свой талант и лишь после смерти Майер в 2009 году были обнародованы фотографии, которые она делала много лет.
Вивиан Дороти Майер родилась 1 февраля 1926 года и большую часть жизни провела в Нью-Йорке7 У неё был старший брат, который впал в зависимость от морфина, алкоголя и азартных игр. Позже ему поставили диагноз - параноидальная шизофрения.
К сожалению, родители Вивиан развелись, когда ей было год и мама с девочкой уехали во Францию с подругой семьи Жанной Бертранд. Эта женщина оказала колоссальное влияние на развитие творческих способностей Майер. Она была профессиональным фотографом и с её подачи Вивиан также начала фотографировать.
К сожалению, родители Вивиан развелись, когда ей было год и мама с девочкой уехали во Францию с подругой семьи Жанной Бертранд. Эта женщина оказала колоссальное влияние на развитие творческих способностей Майер. Она была профессиональным фотографом и с её подачи Вивиан также начала фотографировать.
В раннем возрасте Вивиан жила на две страны. В Америке она пыталась заработать первые деньги и в возрасте 11-12 лет уже продавала сладости в кондитерской Нью-Йорка. Только в 25 лет она окончательно перебралась в США вместе с Жанной Бертранд.
В США Майер начала работать няней. К тому моменту она уже пару лет занималась фотографией и успела набить руку. В 1956 году перебралась в Чикаго и там также продолжила работать няней. Долгие годы Вивиан была востребована в лучших и состоятельных семьях.
"Если бы Вивиан Майер работала у вас няней, она была бы самым классным знакомым вам взрослым. Все дети хотели быть с Вивиан. Она была настоящей чудачкой, которая брала детей на дикие приключения. Чтобы исследовать город, водила их на шоу, спектакли и клубничные поля. Если она находила змею на обочине, то тут же несла её в дом и показывала детям. И у неё всегда была с собой камера, чтобы запечатлеть это", - говорил Джон Малуф о Вивиан Майер.
Она прекрасно совмещала ежедневные прогулки с детьми со своим увлечением: Майер не выпускала из рук фотоаппарат и старалась запечатлеть каждую деталь обычной городской жизни. Её снимки отличались особенной живостью - смелые, с историей, лёгкие. Снимки, вызывают эмоцию, а это ли не доказательство таланта Вивиан.
"Няня-фотограф" всерьёз была увлечена документалистикой и тяготела к людям, которым не повезло в жизни. Исследуя улицы города она находила бедняков и записывала с ними аудио- и видеосюжеты, делая это не менее профессионально, чем фото.
Майер тщательно скрывала свою деятельность: проявляла снимки в ванной и складывала в коробки негативы. Многие фото она подписывала с обратной стороны от руки. Она переоборудовала целую отдельную комнату в фотолабораторию, куда никому не позволяла входить. Когда Вивиан переехала в новый дом, то в первую очередь попросила установить на дверь своей комнаты замок.
Автопортреты Майер удивляют своим разнообразием и оригинальностью. Их очень много и можно собрать целую отдельную коллекцию. По ним можно понять, что Вивиан любила играть с отражениями - ей непросто было пройти мимо зеркала, витрины магазина, небольшого кусочка металла. В её автопортретах нет только Вивиан, там текстура, свет, силуэты, геометрия. И неизменный стиль: широкополая шляпа, берет, короткая стрижка, пиджак и юбка.
Фотографии Майер всегда просты для восприятия и понимания, но при этом могли быть замысловаты. Она могла увидеть красоту во всём: витрина магазина, лестница, обычный незнакомец в шляпе. Привычное она превращала во что-то новое, необыкновенное.
Слава ей была не нужна. Она делала то, что нравилось, для себя, просто фиксировала жизнь в любых её проявлениях, не ожидая одобрения. Среди фото Вивиан много изображений мелочей, вроде рук, подолов платья, пряди волос.
Когда Вивиан Майер стала известна миру как уличный фотограф, то её снимки стали ставить в один ряд с величайшими представителями этой профессии. Кто-то видит схожесть с Дианой Арбус, только Майер была более чувственна. Хитринку некоторых снимков сравнивали с американским фотографом Беренис Эббот и "Виджи".
Она была социалисткой, феминисткой, кинокритиком и из той породы людей, что всегда говорят правду в лицо, какой бы она ни была" - вспоминали бывшие воспитанники о Вивиан Майер.
Майер никогда не была замужем, у неё не было детей, она 40 лет работала няней и воспитала немало детей, для которых она была как мама. Она была отличным другом, с чудинкой и страстью к приключениям.
"Я полагаю, что ничего не должно длиться вечно. Мы должны освободить место для других людей. Это колесо. Ты живешь и должен пройти до конца. А затем у другого человека есть такая же возможность пройти до конца, и так далее по кругу". (с) Вивиан Майер.
Как-то раз Вивиан, со своей неуёмной жаждой к расширению кругозора, отправилась в одиночку в кругосветное путешествие. Она дважды была в Канаде, потом в 1957 году приехала в Южную Америку, а через два года объездила Ближний Восток, Азию и Европу. Также она заезжала и на юго-восток Америки и Карибские острова.
В 80-х в жизни фотографа настали не самые светлые времена: денег на оплату жилья не хватало, она на некоторое время отложила своё увлечение и сосредоточилась на проблемах. Она чуть не осталась без крыши над головой, но смогла переехать в маленькую квартирку, с оплатой аренды которой помогла семья, у которой Вивиан раньше работала няней.
В 2008 году Майер поскользнулась на льду в Чикаго и упала, ударившись головой. Врачи надеялись, что её выздоровление наступит совсем скоро, но здоровье женщины стало ухудшаться. Вскоре после происшествия она скончалась, в возрасте 83 лет. Всю жизни Вивиан Дороти Майер всю жизнь была никому неизвестным фотографом и не подозревала, что через несколько лет её снимки станут известными на весь мир.
Когда у Майер были финансовые трудности и она не могла оплачивать аренду регулярно, хозяин квартиры решил выставить коробки с её работами на аукцион, где тут же сыскался покупатель. Джон Малуф, бывший агент по недвижимости в Чикаго, купил в 2007 году за 380 долларов больше 100 000 негативов.
"Я был одним из немногих покупателей на этом аукционе. Я загуглил "Вивиан Майер", но поисковик ничего не выдал. Только в 2009 году, когда я нашел конверт с её именем, мне предложили снова поискать информацию о ней. Я нашел ее некролог, опубликованный всего несколькими днями ранее. С тех пор Вивиан стала моей жизнью" - говорил Джон Малуф.
Джон стал продвигать снимки в коммерческих галереях, музейных выставках, фотохостингах. Он сначала выложил примерно 100 фото в свой блог, но аудитория не отреагировала. Малуф сменил площадку и первый же комментарий была таким: "Вау! Это потрясающе!", другие были про то, что изображения говорят сами за себя, что они вдохновляют других фотографов. Таких сообщений было сотни.
Первая выставка работ состоялась в 2011 году в Чикаго. Было выставлено больше 80 снимков Вивиан. Для этого нужно было согласовать авторские права и Малуф разыскал только двоюродного брата Майер, которых жил во Франции.
Было ещё множество судебных прений, связанных с правами и тем, что Малуф продавал снимки, не будучи хоть каким-то близким человеком Майер, при наличии таковых.
Вы можете представить себе, каково это получить звонок об умершем человеке, которого ты никогда не знал, и об этом ценном наследстве. Он очень, очень удивлен" — Денис Компинь, адвокат двоюродного брата Майер.
В итоге, снимки Вивиан Дороти Майер были признаны общественным достоянием.
Было ещё множество судебных прений, связанных с правами и тем, что Малуф продавал снимки, не будучи хоть каким-то близким человеком Майер, при наличии таковых.
Вы можете представить себе, каково это получить звонок об умершем человеке, которого ты никогда не знал, и об этом ценном наследстве. Он очень, очень удивлен" — Денис Компинь, адвокат двоюродного брата Майер.
В итоге, снимки Вивиан Дороти Майер были признаны общественным достоянием.
В 50-х и 60-х годах няня-фотограф снимала в основном в чёрно-белом стиле, на камеру с двумя объективами. С её помощью Вивиан могла фиксировать самые мелкие детали на своих фотографиях. Только с 80-х она постепенно стала переходить на цветную эктахромную плёнку 35mm, Leica IIIс и разные зеркальные немецкие камеры.
Майер с детства была самоучкой и касалось это не только фотографии. Чтобы освоить неродной для неё язык, она ходила на разные англоязычные театральные постановки и добилась отличных результатов.
Майер с детства была самоучкой и касалось это не только фотографии. Чтобы освоить неродной для неё язык, она ходила на разные англоязычные театральные постановки и добилась отличных результатов.
Каждый год по всему миру проходят десятки выставок, которые посвящены творчеству "няни-фотографа". С 2009 по 2019 года было проведено больше 18 индивидуальных и 12 групповых показов работ Вивиан. Кстати, в России выставки были в 2013 году.
О жизни и творчестве Майер уже написано несколько книг: эссе Элизабет Аведон "Вивиан Майер: автопортреты", монография писателя Марвина Хейфермана "Вивиан Майер: найденный фотограф", фотоальбом "Вивиан Майер: уличный фотограф", "Вивиан Майер: вне тени" и монография, написанная Джоэлом Мейеровицем, "Вивиан Майер: цветная работа".
В последние годы Вивиан снимала короткие видео самой обычной городской жизни. Верная своей манере она и тут была сконцентрирована на деталях: прохожий с необычной походкой, случайно задремавший мужчина, случайный человек, читающий газету, задремавший на лавочке старичок. Это уникальная возможность - заглянуть в те времена, понаблюдать за жизнью простых людей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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