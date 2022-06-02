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Самый загадочный фотограф ХХ века: Вивиан Майер

Самый загадочный фотограф ХХ века: Вивиан Майер

Автор:
02 июня 2022 17:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   биография   интересное   искусство   факты   фото   фотоохота   фотохудожники   
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Её часто называют "няня-фотограф" и её уличные снимки отражают американскую жизнь двадцатого века. Майер долго держала в тайне свой талант и лишь после смерти Майер в 2009 году были обнародованы фотографии, которые она делала много лет.

Источник:

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Метки: Жизнь   биография   интересное   искусство   факты   фото   фотоохота   фотохудожники   
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бон ли 3 часа назад
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