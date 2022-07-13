Герон-Аллен: проклятие пурпурного сокровища

Древние вещи и предметы нередко наделяют какими-то сверхъестественными способностями. Чтобы уберечь от любителей быстрой наживы в основном.
Впрочем, всякого рода воры и авантюристы не особенно впечатлительные люди. Поэтому предметы, подобные этому камню, всегда находятся в опасности.
Поразительной чистоты камень из Дели отличает какой-то фантастический фиолетовый оттенок, делающий его по законам колористики похожим на сапфир.
В 1857 году в Индии разгорелось восстание, которое нужно было подавить европейским властям. Переворот сопровождался грабежами, мародерством. И некий полковник В. Феррис не устоял перед роскошным камнем в храме, посвященном богу Индра, покровительствующему погоде и… войне. Аметист имел редкий оттенок, напоминающий цветущую сирень.
Прибывший домой военный столкнулся с массой проблем, которые навалились подобно снежному кому: потеря состояния, постоянные болезни. То же самое происходило и с сыном – наследником полковника. Некоторое время аметистом владел друг семьи. Так он и вообще добровольно ушел из жизни.
В конце XIX века аметист, притворявшийся сапфиром, снова сменил владельца. Его приобрел Эдвард Герон-Аллен – известный писатель, ученый, занимавшийся переводами произведений Омара Хайяма. Эдвард интересовался мистикой и быстро понял, что от приобретения следует избавиться, когда оно начало демонстрировать свою дурную силу.
Писатель попытался продать проклятый аметист паре своих знакомых. Первый, в соответствии с классическими канонами проклятья, потерпел финансовый крах и потерял здоровье. А второй, строивший карьеру вокалиста, потерял голос.
Отчаявшийся Герон-Аллен бросил камень в воды Риджентс канала. Но проклятье… вернулось к владельцу: аметист нашел рабочий и отнес ювелиру. А тот узнал камень и вернул его хозяину, посчитав потерянным.
Рождение ребенка заставило мистика принять утроенные меры безопасности. Камень упаковали в семь коробок и спрятали в банковскую ячейку. Которую Эдвард разрешил вскрыть не ранее, чем три года спустя после его смерти. В коробку мистик положил записку-предупреждение с настоятельной рекомендацией новому владельцу отправить камень в морские пучины.
Но в 2000 году бывший глава одного из музеев Джон Уитаккер решил показать делийский камень на собрании Общества Герона-Аллена. На мужчину посыпались как из рога изобилия неприятности: жуткая гроза, чуть не лишившая его жизни, серьезная болезнь почек, проблемы с желудком. В 2007 году лжесапфир выставили на всеобщее обозрение в Музее естественной истории в Лондоне.
Стоит ли выносить на всеобщее обозрение этот камень? Не лучше ли навсегда похоронить его в глубинах банковских хранилищ? Ведь рано или поздно обязательно найдется желающий опровергнуть действие фиолетового исчадия и решит похитить камень, запустив новый виток истории.
А вы верите в подобные проклятия? Или это всего лишь сила самовнушения?
Источник:
АНТИФИШКИ
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