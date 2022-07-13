Герон-Аллен: проклятие пурпурного сокровища

Впрочем, всякого рода воры и авантюристы не особенно впечатлительные люди. Поэтому предметы, подобные этому камню, всегда находятся в опасности.

Поразительной чистоты камень из Дели отличает какой-то фантастический фиолетовый оттенок, делающий его по законам колористики похожим на сапфир.