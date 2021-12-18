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В Индии обезьяны мстят собакам

В Индии обезьяны мстят собакам (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 декабря 2021 08:44
Сообщество : Животные
Метки: Индия   в мире   животные   месть   обезьяны   собаки   фото   
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В Индии разгневанные обезьяны убили 250 собак, затащив их, а потом сбросив с вершин зданий и деревьев.

Охваченные паникой жители также подверглись нападению, при этом они отмечают, что акты насилия над животными были совершены «в отместку» после того, как стая собак убила одного из детенышей обезьян.


Ужасные события произошли в деревне Маджалгаон, а также в близлежащем посёлке Лавуле, что рядом с городом Бид, штат Махараштра.


Согласно сайту News18, в Лавуле не осталось «ни одного щенка», мало того, там обезьяны преследуют, чтобы напасть, даже школьников.


Жители деревни сообщают, что обезьяны нападают на собак, как только их увидят, после чего приматы поднимают их как можно выше — на вершину здания или на дерево — и сбрасывают бедных животных вниз.


В сообщениях говорится, что только за последний месяц таким образом было убито 250 собак.

В индийских СМИ появились фотографии, подтверждающие нападения. На одном из кадров можно наблюдать обезьяну на крыше, несущую щенка к краю здания.

В одном же видео, возможно, с инцидентом, который спровоцировал нападения из мести, показано то, как собаки гоняются за обезьянами по деревне, пока местные женщины и дети пытаются спастись бегством, чтобы найти для себя более безопасное место. Со стороны кажется, что собаки в тот момент пытались защитить ребёнка.


Жители села связались с чиновниками лесного департамента и попросили задержать обезьян-убийц. Однако, когда в деревню отправили офицеров, они не смогли поймать ни одного из приматов, сообщает News18.


По словам жителей деревни, обезьяны мстят.

Они говорят, что насилие началось после того, как собаки убили обезьянку.

Сообщается, что после того, как официальные лица не смогли решить проблему, жители деревни решили спасти собак самостоятельно. Но эти их попытки не увенчались успехом, так как некоторые люди сами пострадали после того, как полезли защищать затащенных обезьянами на большую высоту собак.



С недавних же пор недовольные обезьяны, наверное, посчитав, что им недостаточно собак, как поговаривают, принялись охотиться на маленьких детей.

Сообщается, что обезьяны нападают на школьников, что вызывает ещё большее чувство паники среди жителей деревни. Так, по сообщениям, в одном из зарегистрированных случаев обезьяны схватили и утащили 8-летнего ребёнка, заставив жителей деревни бросать в них камни, чтобы хоть как-то отпугнуть возбуждённых приматов.


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Метки: Индия   в мире   животные   месть   обезьяны   собаки   фото   
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48k
noName 55 минут назад
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Booharik 47 минут назад
То, что животные (обезьяны, слоны, и т.д.) могут творить что угодно и против людей, а люди не имеют право даже отстреливать их (нарушителей спокойствия людей) и есть одна из опасностей политеизма. Хотя, даже у нас, в России, на территории, в основном, монотеистических религий, некоторых "животных" отстреливать тоже нельзя, даже инвазивных.

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1k
Лёха 52 минуты назад
Данунах[мат]ёж ...
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