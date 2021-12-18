В Индии обезьяны мстят собакам

Охваченные паникой жители также подверглись нападению, при этом они отмечают, что акты насилия над животными были совершены «в отместку» после того, как стая собак убила одного из детенышей обезьян.

Ужасные события произошли в деревне Маджалгаон, а также в близлежащем посёлке Лавуле, что рядом с городом Бид, штат Махараштра.

Согласно сайту News18, в Лавуле не осталось «ни одного щенка», мало того, там обезьяны преследуют, чтобы напасть, даже школьников.