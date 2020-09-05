Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет

Испанка Ванеса Гесто обвинила своего экс-возлюбленного Айвена Рико в покушении и издевательствах. По ее словам, Айвен похитил ее, залил ее вагину суперклеем и бросил в безлюдном месте. Однако, как выяснилось, покушение Ванеса инсценировала сама, чтобы отправить в тюрьму экс-бойфренда. За это испанские судьи приговорили саму Ванесу к 10 годам тюрьмы.
Женщина, заклеившая себе вагину суперклеем ради мести экс-бойфренду, приговорена к 10 годам тюрьмы. Ванесса Гесто из Испании обвинила бывшего возлюбленного Айвена Рико в том, что тот похитил ее из дома, заклеил ей вагину суперклеем и бросил ее полуобнаженной и беспомощной. По словам Ванесы, преступление было совершено в Бембимбре - небольшом городе в часе езды от Леона. Однако, как выяснили следователи, историю Ванесса подстроила сама. Началось с того, что следствие выяснило: Ванесса незадолго до объявленного нападения покупала суперклей и "набор похитителя", включая ножи, в китайском супермаркете. Кроме того, следователи проверили слова Ванессы о том, что похититель увез ее из дома на черной машине, - но, как показали записи с камер видеонаблюдения, в описываемое время единственной машиной, проезжавшей мимо дома Ванессы, был муниципальный грузовик, вывозивший мусор.
Когда вскрылась ложь Ванесы, ей самой пришлось сесть на скамью подсудимых. Прокурор запросил для нее 11,5 лет заключения, но суд несколько снизил этот срок, назначив ей 10 лет лишения свободы. Кроме того, ей придется выплатить обвиненному ею Айвену Рико 25000 долларов в качестве компенсации за доставленные неприятности.
После обвинений Ванесы Айвену Рико пришлось несколько дней провести в тюрьме. "Пока он был под арестом, наша мать постоянно плакала", - говорит брат Айвена, Рафаэль. Но когда ложь Ванесы вскрылась, Айвена с извинениями отпустили на свободу. Почти столь же неприятные эмоции от поступка Ванессы испытала, по ее собственному признанию, адвокат осужденной Эмилия Эстебан. "Я верила Ванесе и поэтому защищала ее, - говорит Эстебан. - Сейчас я чувствую себя обманутой и униженной".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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