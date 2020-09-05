Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет

Женщина, заклеившая себе вагину суперклеем ради мести экс-бойфренду, приговорена к 10 годам тюрьмы. Ванесса Гесто из Испании обвинила бывшего возлюбленного Айвена Рико в том, что тот похитил ее из дома, заклеил ей вагину суперклеем и бросил ее полуобнаженной и беспомощной. По словам Ванесы, преступление было совершено в Бембимбре - небольшом городе в часе езды от Леона. Однако, как выяснили следователи, историю Ванесса подстроила сама. Началось с того, что следствие выяснило: Ванесса незадолго до объявленного нападения покупала суперклей и "набор похитителя", включая ножи, в китайском супермаркете. Кроме того, следователи проверили слова Ванессы о том, что похититель увез ее из дома на черной машине, - но, как показали записи с камер видеонаблюдения, в описываемое время единственной машиной, проезжавшей мимо дома Ванессы, был муниципальный грузовик, вывозивший мусор.