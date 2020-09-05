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Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет

Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет (4 фото)

Автор:
05 сентября 2020 17:14
Сообщество : Криминал
Метки: инсценировка   криминал   месть   мужчина и женщина   неудача   похищение   экс-возлюбленные   ярость   
654
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Испанка Ванеса Гесто обвинила своего экс-возлюбленного Айвена Рико в покушении и издевательствах. По ее словам, Айвен похитил ее, залил ее вагину суперклеем и бросил в безлюдном месте. Однако, как выяснилось, покушение Ванеса инсценировала сама, чтобы отправить в тюрьму экс-бойфренда. За это испанские судьи приговорили саму Ванесу к 10 годам тюрьмы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: инсценировка   криминал   месть   мужчина и женщина   неудача   похищение   экс-возлюбленные   ярость   
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12  комментариев
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11k
робт 41 минуту назад
есть видео где она заливает?
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Андрей Бертон робт 38 минут назад
Друг просит?
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572k
XoCTeJI 2 минуты назад
10 годков,как раз хватит чтобы подумать,а за одно и ман.день распечатать)))
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Mellivora 3 минуты назад
Может стоило запенить?))
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12k
Александр 11 минут назад
Бывшей своей посоветую...
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29k
Азат Баширов 21 минуту назад
Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет
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622
Афраний Полчаса назад
Интересно,сколько тюбиков суперклея она залила?
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15k
Flying Dutchmen. Полчаса назад
Эпиляция получилась на многие годы...
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6k
Караганда 36 минут назад
хоть одна хорошая новость.
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11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента 11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента Надежда российского спорта убита бойфрендом из ревности Надежда российского спорта убита бойфрендом из ревности Не самый лучший способ расстаться с бойфрендом Не самый лучший способ расстаться с бойфрендом Похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины Похищенный мужчина на ходу выпрыгнул из багажника машины Попытка похищения человека в Санкт-Петербурге Попытка похищения человека в Санкт-Петербурге Выходец из Ирака убил свою шведскую подружку Выходец из Ирака убил свою шведскую подружку
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