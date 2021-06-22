Минакши - храм тысяч скульптур

Согласно легенде, король Малаядваджа Пандья и его жена Канчанамалаи провели священный ритуалогня яджну, прося у богов сына, который мог быунаследовать трон правителя. Однако из огня вышла молодая девушка, которой было уже три года. У нее было три груди. Король Малаядваджа и королева Канчанамалаи были очень смущены. Но боги вмешались и велели родителям божественной дочери не волноваться - они должны растить эту девочку, как сына, и когда она встретит своего мужа, она потеряет свою третью грудь. Король Малаядваджа и королева Канчанамалаи последовали совету богов. Они вырастили свою дочь, чтобы она стала сильным воином, и в конце концов король Малаядваджа короновал ее как свою преемницу. Когда дочь короля Малаядваджи пыталась напасть на Северную Индию, она столкнулась с богом Шивой, который жил на горе Кайлас, далеко в Гималаях. Пи виде Шивы ее третья грудь отвалилась, и она приняла свой надлежащий облик богини Минакши. Минакши и Шива поженились и решили поселиться в Мадурае, где они правили (и продолжают править символически) как королева и король.

Индусы считают, что брак Минакши и Шивы стал самым большим событием на Земле. Каждый год в храме проводится 10-дневный фестиваль Минакши Тирукалянам, посвященный свадьбе Минакши и Шивы. Этот праздник ежегодно собирает более миллиона человек.