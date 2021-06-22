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Минакши - храм тысяч скульптур

Минакши - храм тысяч скульптур (7 фото)

Автор:
22 июня 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: Мадурай   Минакши   достопримечательности   индия   история   красота   путешествия   храм   
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Над современными зданиями индийского города Мадурай возвышается древний храм Минакши. 14 башен храма покрыты полутора с лишним тысячами ярко раскрашенных скульптур, которые заставляют в восторге замирать многочисленных туристов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мадурай   Минакши   достопримечательности   индия   история   красота   путешествия   храм   
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