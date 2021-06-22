Минакши - храм тысяч скульптур

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Над современными зданиями индийского города Мадурай возвышается древний храм Минакши. 14 башен храма покрыты полутора с лишним тысячами ярко раскрашенных скульптур, которые заставляют в восторге замирать многочисленных туристов.
Подобно многим древним чудесам, храм Минакши был возведен воимя древних божеств. Главная богиня храма Минакши - индуистская богиня Минакши, а не Шива, который обычно является главным божеством в южноиндийских храмах. Шива - одно из главных божеств индуизма и высшее существо в шиваизме, основном индуистском течении. Минакши - жена Шивы.
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Согласно легенде, король Малаядваджа Пандья и его жена Канчанамалаи провели священный ритуалогня яджну, прося у богов сына, который мог быунаследовать трон правителя. Однако из огня вышла молодая девушка, которой было уже три года. У нее было три груди. Король Малаядваджа и королева Канчанамалаи были очень смущены. Но боги вмешались и велели родителям божественной дочери не волноваться - они должны растить эту девочку, как сына, и когда она встретит своего мужа, она потеряет свою третью грудь. Король Малаядваджа и королева Канчанамалаи последовали совету богов. Они вырастили свою дочь, чтобы она стала сильным воином, и в конце концов король Малаядваджа короновал ее как свою преемницу. Когда дочь короля Малаядваджи пыталась напасть на Северную Индию, она столкнулась с богом Шивой, который жил на горе Кайлас, далеко в Гималаях. Пи виде Шивы ее третья грудь отвалилась, и она приняла свой надлежащий облик богини Минакши. Минакши и Шива поженились и решили поселиться в Мадурае, где они правили (и продолжают править символически) как королева и король.
Индусы считают, что брак Минакши и Шивы стал самым большим событием на Земле. Каждый год в храме проводится 10-дневный фестиваль Минакши Тирукалянам, посвященный свадьбе Минакши и Шивы. Этот праздник ежегодно собирает более миллиона человек.
Индусы считают, что брак Минакши и Шивы стал самым большим событием на Земле. Каждый год в храме проводится 10-дневный фестиваль Минакши Тирукалянам, посвященный свадьбе Минакши и Шивы. Этот праздник ежегодно собирает более миллиона человек.
Самый первый храм в Мадурае, вероятно, был построен в VII веке нашей эры. Когда-то этот храм был местом, где ученые собирались для обсуждения важных вопросов. Но в XIV веке священный храм был разграблен и разрушен мусульманским воителем с севера Маликом Кафуром. В Мадурае и других городах Южной Индии Кафур грабил и опустошал священные храмы в поисках золота, серебра и драгоценных камней. Это место пустовало почти 250 лет, пока здесь не началось строительство нового храма.
Его начал в 1559 году первый правитель династии Наяка, Вишванатха Наяк. Он был возведен на том же месте, что и оригинал. Храм, перестроенный династией Наяка, остается в Мадурае и сегодня.
Храм Минакши - прекрасный образец дравидийской архитектуры, типичной для южных штатов Индии. Сооружения, построенные в дравидийском стиле, часто включают крытые веранды на храмах, высокие башни у ворот с двух или более сторон, множество залов с колоннами и резервуар для ритуального купания.
Его начал в 1559 году первый правитель династии Наяка, Вишванатха Наяк. Он был возведен на том же месте, что и оригинал. Храм, перестроенный династией Наяка, остается в Мадурае и сегодня.
Храм Минакши - прекрасный образец дравидийской архитектуры, типичной для южных штатов Индии. Сооружения, построенные в дравидийском стиле, часто включают крытые веранды на храмах, высокие башни у ворот с двух или более сторон, множество залов с колоннами и резервуар для ритуального купания.
Наиболее примечательными особенностями храма Минакши являются массивные башни или гопурамы. Всего в храме Минакши 14 гопурамов, самый высокий из которых, построенный в 1559 году, возвышается на 52 метра. Каждый гопурам храма Минакши представляет собой многоэтажное строение, покрытое тысячами ярко раскрашенных каменных фигур животных, богов и демонов. Эти статуи перекрашивают и ремонтируют каждые 12 лет.
Еще один интересный факт о храме Минакши заключается в том, что если смотреть сверху, вся структура представляет собой мандалу. Мандалы также нарисованы на внутренних потолках храма.
Храм включает в себя так называемый Зал тысячи колонн. По столонам зала тянутся ряды богато вырезанных колонн, покрытых изображениями Яли - мифического существа с головой слона и телом льва. Тысячеколонный зал был построен в 1569 году - хотя насамом деле вместо 1000 колонн в зале на самом деле имеется всего 985.
Храм включает в себя так называемый Зал тысячи колонн. По столонам зала тянутся ряды богато вырезанных колонн, покрытых изображениями Яли - мифического существа с головой слона и телом льва. Тысячеколонный зал был построен в 1569 году - хотя насамом деле вместо 1000 колонн в зале на самом деле имеется всего 985.
Святилища Шивы и Минакши находятся в самом сердце храмового комплекса. Поскольку храм посвящен их союзу, каждый вечер Шиву в ходе сложной церемонии переносят в серебряную спальню Минакши, а затем возвращают на собственное место во время утренней молитвы на следующий день.
Храм Минакши был номинирован на включение в список новых сем ичудес света, но, к сожалению, проиграл, не получив этот титул. Тем не менее, храм Минакши - единственное в своем роде сооружение, которое невозможно воспроизвести.
Храм Минакши был номинирован на включение в список новых сем ичудес света, но, к сожалению, проиграл, не получив этот титул. Тем не менее, храм Минакши - единственное в своем роде сооружение, которое невозможно воспроизвести.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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