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Ученые обнаружили рак у беременной египетской мумии

Ученые обнаружили рак у беременной египетской мумии

Автор:
13 июля 2022 10:00
Сообщество : Наука
Метки: археология   беременная мумия   древние болезни   древний египет   египтология   интересно   наука   познавательно   
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У первой в мире обнаруженной учеными беременной древнеегипетской мумии был рак. По мнению исследователей, женщина умерла 2000 лет назад от редкой формы болезни на 28-й неделе беременности.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   беременная мумия   древние болезни   древний египет   египтология   интересно   наука   познавательно   
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7  комментариев
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Ame onna Час назад
Ну и беда!!((( Умереть беременной!((( Да ещё такой молодой!...(((
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3k
Natalia 11 минут назад
Может, она скрывала беременность или была беременность кому-то не угодна, раз так погребение безымянно прошло. Было бы здорово, если такие исследования помогут с борьбой с этой страшной болезнью
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58k
pynh 21 минуту назад
подорожник уже не поможет
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44k
SinigamiRuuk Полчаса назад
Наконец то дождалась МРТ по полису, правда пришлось ещё дождаться, когда его изобретут...
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12k
котегRUS 47 минут назад
а потом удивляются - откуда вся зараза на планете берется ?
- "побольше" надо могил раскапывать и курочить древние мумии, может быстрее зомби-вирус подхватим скоро..
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1k
Kariya Час назад
Рак это сбой. Какое тут может быть исследование развития, он какой сейчас таким и был еще сотни тысяч лет назад.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Слишком ровненький дефект для злокачественной опухоли, имхо.
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