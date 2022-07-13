Ученые обнаружили рак у беременной египетской мумии

Эксперты не могут сказать, почему плод не был извлечен и мумифицирован сам по себе, как это было в других случаях. «Возможно, считалось, что он все еще является неотъемлемой частью тела своей матери, поскольку он еще не родился», — говорили они. Имя плоду не давали, хотя, согласно верованиям древних египтян, имя было важной частью человеческого существа. Таким образом, египетские верования предусматривали, что загробная жизнь нерожденного ребенка могла произойти только в том случае, если он отправился в загробный мир вместе со своей матерью.