Ученые обнаружили рак у беременной египетской мумии

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У первой в мире обнаруженной учеными беременной древнеегипетской мумии был рак. По мнению исследователей, женщина умерла 2000 лет назад от редкой формы болезни на 28-й неделе беременности.
Первая найденная учеными беременная древнеегипетская мумия умерла от редкой формы рака, утверждают результаты исследования. Ученые в Польше проводили сканирование черепа древней мумии, когда обнаружили необычные отметины на кости, в точности сходные с отметинами, обнаруженными у пациентов, страдающих раком носоглотки. Ученые пришли к выводу, что мумия, скорее всего, умерла от той же болезни.
Рак носоглотки — это редкий тип рака, который поражает часть горла, соединяющую заднюю часть носа с задней частью рта. Уже известно, что женщина по прозвищу «Таинственная леди» умерла на 28-й неделе беременности, но только теперь исследователи установили причину смерти.
Изображения, опубликованные Варшавским проектом мумий (WMP) в Польше, демонстрируют повреждения черепа, скорее всего, вызванные опухолью, а также значительными дефектами костей, которые обычно не образуются во время процедуры мумификации.
«Мы заметили необычные изменения в костях носоглотки, которые, по мнению экспертов по мумиям, не типичны для процесса мумификации, — сказал профессор Рафал Штец из отделения онкологии Варшавского медицинского университета, который работал с экспертами WMP. - Кроме того, заключения рентгенологов на основе компьютерной томографии указывают на возможность опухолевых изменений в костях».
Профессор Стек добавил, что молодой возраст мумии и отсутствие другой причины смерти указывают на «онкологию как причину смерти».
«Мы заметили необычные изменения в костях носоглотки, которые, по мнению экспертов по мумиям, не типичны для процесса мумификации, — сказал профессор Рафал Штец из отделения онкологии Варшавского медицинского университета, который работал с экспертами WMP. - Кроме того, заключения рентгенологов на основе компьютерной томографии указывают на возможность опухолевых изменений в костях».
Профессор Стек добавил, что молодой возраст мумии и отсутствие другой причины смерти указывают на «онкологию как причину смерти».
Теперь ученые планируют собрать образцы тканей и сравнить их с образцами рака у других египетских мумий. Есть надежда, что обнаружение «молекулярной сигнатуры» рака расширит знания об эволюции рака и может способствовать развитию современной медицины. Дальнейшие исследования также могли бы определить причину рака носоглотки, например, было ли это связано с вирусной инфекцией или генетикой.
Таинственная Леди была найдена в царских гробницах в Фивах, Верхний Египет, и, по мнению ученых, принадлежала элите фиванского сообщества. Мумия была обнаружена в начале 1800-х годов и восходит к первому веку до нашей эры, времени, когда Клеопатра была королевой, а город Фивы был многолюден и оживлен. Мумия была доставлена в Варшаву в 1826 году, в разгар важнейших открытий в египетской Долине царей, и в настоящее время выставлена в Национальном музее в Варшаве. В прошлом году обследование с использованием томографического изображения показало, что женщине, когда она умерла, было от 20 до 30 лет, и она находилась на 26-30-й неделе беременности.
По словам авторов исследования, тело было тщательно завернуто в ткани и похоронено с богатым набором амулетов, призванных проводить ее в загробную жизнь. Ее плод, «замаринованный, как корнишон», располагался в нижней части малого таза и частично в нижней части большого таза и мумифицировался вместе с матерью. КТ-изображения младенца были скрыты окружающими его тканями матки, это мешало провести более подробный анализ. Ученые только измерили голову младенца. Окружность его головы составляла 25 сантиметров, а значит, его возраст был между 26-й и 30-й неделей жизни. При мумификации его не вынимали из матки.
Эксперты не могут сказать, почему плод не был извлечен и мумифицирован сам по себе, как это было в других случаях. «Возможно, считалось, что он все еще является неотъемлемой частью тела своей матери, поскольку он еще не родился», — говорили они. Имя плоду не давали, хотя, согласно верованиям древних египтян, имя было важной частью человеческого существа. Таким образом, египетские верования предусматривали, что загробная жизнь нерожденного ребенка могла произойти только в том случае, если он отправился в загробный мир вместе со своей матерью.
Ранее считалось, что "Таинственная Леди" — это останки священника Хор-Джехути, пока в 2016 году не было обнаружено, что это забальзамированная женщина. Это не первый случай обнаружения рака у мумии — в 2017 году ученые обнаружили у двух древних мумий самый старый известный в мире случай рака молочной железы и множественной миеломы, вида рака костного мозга. Женщина, датируемая 2000 г. до н.э., и мужчина, датируемый 1800 г. до н.э., принадлежали к высшим классам правящих египетских семей Элефантины.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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