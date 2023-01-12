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Ученые нашли спрятанный город майя

Ученые нашли спрятанный город майя

Автор:
12 января 2023 13:24
Сообщество : Наука
Метки: археология   геологи   древний город   майя   наука   нежданная находка   познавательно   экспедиция   
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Геологи в северной Гватемале обнаружили крупное поселение майя. Он простирается более чем на 1700 квадратных километров и датируется средним и поздним доклассическим периодом - примерно с 1000 до 250 г. до н.э..
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археология   геологи   древний город   майя   наука   нежданная находка   познавательно   экспедиция   
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42k
Aleksandr Час назад
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Dema Полчаса назад
ЗОЛОТО!!!
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0
Whynotthisaccount Andthis Час назад
Ого, это же новости от февраля 2018. В 2027 снова найдут этот город, похоже. Он пропадает переодически)
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9k
Shtoppi 2 часа назад
Чет мне казалось что ученые все тамошние джунгли LiDARом с самолетов прочесали и говорили что типа все, так откуда там еще что-то вдруг находится?
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