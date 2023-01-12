Ученые нашли спрятанный город майя

Ранее исследователи уже использовали лидар для сканирования стоянок майя в Гватемале. В 2015 году в рамках инициативы под названием «Проект бассейна Мирадор» были проведены два крупномасштабных исследования южной части бассейна с упором на древний город Эль-Мирадор. В результате этот проект позволил в подробностях нанести на карту 1703 квадратных километра этой части страны.

«Когда я создал первые наземные модели древнего города Эль-Мирадор, я был поражен, — сказал Моралес-Агилар. - Было очень увлекательно впервые наблюдать большое количество искусственных водоемов, монументальных пирамид, террас, жилых кварталов и небольших курганов».

Исследователи надеются, что технология лидара поможет им исследовать участки Гватемалы, которые веками оставались загадкой. «Лидар стал революционным прибором для археологияческих исследований в этом регионе, особенно на участках, покрытых тропическим лесом, где видимость ограничена, — рассказал Марчелло Кануто, директор Исследовательского института Средней Америки в Тулейнском университете. - Во время съемки мы, как правило, видим небольшую часть суши, но лидар позволяет нам видеть и большие линейные объекты. Этот проект позволил нам впервые подробно рассмотреть местность, и тот факт, что у нас есть эти данные, имеет решающее значение для исследований».