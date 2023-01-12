Ученые нашли спрятанный город майя

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Геологи в северной Гватемале обнаружили крупное поселение майя. Он простирается более чем на 1700 квадратных километров и датируется средним и поздним доклассическим периодом - примерно с 1000 до 250 г. до н.э..
Геологи обнаружили в северной Гватемале огромное поселение майя размером более 1700 квадратных километров. Оно датируется средним и поздним доклассическим периодом - примерно с 1000 г. до н.э. до 250 г. до н.э. Находка стала результатом аэрофотосъемки, которую исследователи провели с самолета с использованием лидара, прибора для обнаружения света и определения дальности, в котором отраженный свет лазеров используется для создания аэрофотоснимков ландшафта. Эта технология особенно полезна в таких местах, как тропические леса карстового бассейна Мирадор-Калакмуль в Гватемале, где лазеры могут проникать сквозь густые кроны деревьев.
Используя данные сканирования, команда обнаружила более 1000 поселений, разбросанных по региону, которые были связаны между собой дорогами протяженностью около 160 километров, по которым майя, вероятно, ходили пешком. Они также обнаружили остатки нескольких крупных платформ и пирамид, а также каналов и резервуаров для сбора воды.
Используя данные сканирования, команда обнаружила более 1000 поселений, разбросанных по региону, которые были связаны между собой дорогами протяженностью около 160 километров, по которым майя, вероятно, ходили пешком. Они также обнаружили остатки нескольких крупных платформ и пирамид, а также каналов и резервуаров для сбора воды.
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«Данные лидара впервые позволили обнаружить область, которая была политически и экономически интегрирована. Такого никогда раньше не наблюдалась в других местах в Западном полушарии», — говорит соавтор исследования Карлос Моралес-Агилар (opens in new tab), научный сотрудник факультета географии и окружающей среды Техасского университета в Остине. - Теперь мы можем видеть весь ландшафт региона майя в этой части Гватемалы».
Ученые предложили ответ на вопрос о том, чтосделало этот регион таким заманчивым, что майя захотели там поселиться. «Для майя карстовый бассейн Мирадор-Калакмуль был идеальным местом, — утверждает соавтор исследования Росс Энсли, геолог из Института геологических исследований в Хьюстоне. - Майя поселились в этом регионе, потому что в нем было правильное сочетание возвышенностей для заселения и низменностей для сельского хозяйства. Возвышенности служили источником известняка, их основного строительного материала, и суши для жизни. Низменности в основном представляют собой сезонные болота. , или бахос, которые предоставили пространство для сельского хозяйства на водно-болотных угодьях, а также богатую органическими веществами почву для использования в террасном сельском хозяйстве».
Ранее исследователи уже использовали лидар для сканирования стоянок майя в Гватемале. В 2015 году в рамках инициативы под названием «Проект бассейна Мирадор» были проведены два крупномасштабных исследования южной части бассейна с упором на древний город Эль-Мирадор. В результате этот проект позволил в подробностях нанести на карту 1703 квадратных километра этой части страны.
«Когда я создал первые наземные модели древнего города Эль-Мирадор, я был поражен, — сказал Моралес-Агилар. - Было очень увлекательно впервые наблюдать большое количество искусственных водоемов, монументальных пирамид, террас, жилых кварталов и небольших курганов».
Исследователи надеются, что технология лидара поможет им исследовать участки Гватемалы, которые веками оставались загадкой. «Лидар стал революционным прибором для археологияческих исследований в этом регионе, особенно на участках, покрытых тропическим лесом, где видимость ограничена, — рассказал Марчелло Кануто, директор Исследовательского института Средней Америки в Тулейнском университете. - Во время съемки мы, как правило, видим небольшую часть суши, но лидар позволяет нам видеть и большие линейные объекты. Этот проект позволил нам впервые подробно рассмотреть местность, и тот факт, что у нас есть эти данные, имеет решающее значение для исследований».
«Когда я создал первые наземные модели древнего города Эль-Мирадор, я был поражен, — сказал Моралес-Агилар. - Было очень увлекательно впервые наблюдать большое количество искусственных водоемов, монументальных пирамид, террас, жилых кварталов и небольших курганов».
Исследователи надеются, что технология лидара поможет им исследовать участки Гватемалы, которые веками оставались загадкой. «Лидар стал революционным прибором для археологияческих исследований в этом регионе, особенно на участках, покрытых тропическим лесом, где видимость ограничена, — рассказал Марчелло Кануто, директор Исследовательского института Средней Америки в Тулейнском университете. - Во время съемки мы, как правило, видим небольшую часть суши, но лидар позволяет нам видеть и большие линейные объекты. Этот проект позволил нам впервые подробно рассмотреть местность, и тот факт, что у нас есть эти данные, имеет решающее значение для исследований».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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